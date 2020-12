Äntligen är Shawn Mendes kaxig nog att visa sig lite virtuos

Pop Shawn Mendes ”Wonder” (Island/Universal) Visa mer

Vad man väntat på att Shawn Mendes skulle göra en skiva som denna. Han är i och för sig bara tjugotvå år. Men ända sedan han dök upp som sammetsögt Youtube-fenomen i början av förra decenniet har det varit tydligt att han bär på orealiserad potential. Mjukröstad, vänlig, vacker som en dag är han som klippt och skuren för ett föräldragodkänt popstjärneskap. En Justin Bieber eller Harry Styles som mamma och pappa tydligt kan se inte tar droger (än).

Mendes utmaning har varit att matcha sin perfekta profil musikaliskt. Han har förvisso toppat listor ändå. Samtliga hans tre album hittills har legat etta på Billboard. Men innehållet har varit slätstruket, för att vara mild. Mycket kan sägas om Ed Sheeran och Coldplay. Att deras lådor är de bästa att leta i för den som söker inspiration till fräscha popskivor är inte en sådan sak.

Egentligen har man förstås bara hela tiden velat att Shawn Mendes ska leka en ung Elton John. Rolig, storslagen, med starka melodier i centrum och kaxig nog att våga visa sig lite virtuos. Och tänk, på ”Wonder” är det bitvis exakt vad han gör!

I producentteamet finns i sammanhanget intressanta namn som britten Kid Harpoon och Mendes landsman, kanadensaren Frank Dukes. Båda dessa har rört sig över stora delar av popspektrat. Jobbat både med prestigeakter som Badbadnotgood och Lykke li och breddartister som Shakira och The Weeknd.

Detta är en bra utgångspunkt för Mendes, som fixar det folkliga naturligt men har svårare med att vara kreativt intressant. Nu kliver han fram med en annan tyngd än vad han visat sig kapabel till på tidigare släpp. Pianoballaderna ”Call my friends” och ”Look up at the stars” smälter ner elegant sjuttiotalsretro i modern topplisteform. Det är överraskande lyckat.

Sedan är väl huvudpersonen fortfarande inte någon poet. Ibland när han skriver om kärlek, som i ”Teach me how to love” eller ”Dream”, rodnar man över banaliteten. Men som helhet är ”Wonder” ett stort steg framåt. Shawn Mendes första skiva som vuxen, om man så vill.

Bästa spår: ”Call my friends”

