Är norska popstjärnan Aurora vår tids Madonna?

Pop Aurora "The gods we can touch" (Decca/Universal)

Det är i kölvattnet av den rätt trista skönhetsdebatten, som småputtrat på landets kultursidor de senaste månaderna, och SVT:s omtalade dokumentärserie ”Under kniven - om plastikoperationer och skam”, som det norska pop- och TikTok-fenomenet Aurora släpper sin tredje skiva.

Tajmningen är, om än oavsiktligt, kongenial. För sällan har det väl märkts så tydligt att vi lever i ett samhälle så besatt av perfektion och kroppar, som precis just nu. Och sällan har väl ett smart, välsvarvat popalbum som pekar ut andra vägar och värden känts mer välkommet.

En rullande våg av uppdämda trummor är egentligen allt Aurora Aksnes behöver för att kasta utseendefixeringen överbord. ”I never had the world so why change for it?”, sjunger hon retoriskt, men också jagat, över en sugande malström av suggestiv folktronica.

Hon, ett tjugofemårigt underbarn från Stavanger, skrev sin första världshitt redan som elvaåring. Då sittandes vid pianot och med Enya som främsta stilförebild. Låten ”Runaway”, som senare fullkomligt exploderade på TikTok, har inspirerat självaste Billie Eilish att skriva musik. Gillandet är ömsesidigt. Aurora har i sin tur hyllat Eilish och hennes bror och låtskrivarpartner Finneas, inte minst för hans lo-fi-produktioner.

De två popstjärnorna har mer gemensamt. Inte bara är Aurora och Billie Eilish i någon mån ovilliga stjärnor. Båda dras till skavankerna i så väl sina elektroniska kompositioner som i sina poplyriska ambitioner. Och de strösslar sina låtar med melankolisk sång, allt med en vitglödgad blick på världen.

Men där Eilish ofta valt att vara skarp och svartsynt har den fem år äldre Aurora tett sig mer flummig och stjärnögd. Det spelar dock ingen roll om norskan rör sig över dansgolvet, i rymden, genom historiens häxbränningar eller via grekisk mytologi, för hon gör det lätt och ledigt.

”The gods we can touch” är producenten och låtskrivaren Aksnes tredje album sedan debuten med ep:n ”Running with the wolves” 2015. Mixen av meditativt, återhållna ljudmattor, eterisk sång och en andlig dragning till naturen har förädlats sedan dess och klätts i en mer storslagen kostym.

Religion, jämlikhet, mytologi, historia, sexuell frihet. Ämnena är många på norska Auroras tredje fullängdsalbum.

På nya albumet finns gravallvaret kvar, jämte ilskan över världens tillstånd, men har också fått sällskap av en uppdämd lekfullhet i ljuden. Skivan känns stundtals tyngdlös, men för den skullen aldrig lättvindig.

Singeln ”Cure for me” är en EDM-doftande hymn om sexuell frihet. Så syntigt glittrigt att den utan problem skulle kunna passera som ett Eurovision-bidrag med konfetti, koreografi och pyroteknik. Att den flörtar med Madonnas gränsöverskridande åttiotalsproduktion går inte att ta miste på.

Över albumet vilar på sätt och vis popikonens ande. För här finns, liksom i Madonnas tidiga låtar, en brännande längtan efter att uppgå i någonting större än det egna jaget – vare sig det handlar om en kärleksrelation eller en social revolution. Liksom ett konkret, konstnärligt utforskande av vad frihet egentligen är (”Giving in to the love”), och hur dess motsats ter sig (”A dangerous thing”, ”Heathens”).

Aurora sätter ihop sina låtar till elektroniska katedraler, som absolut är effektfulla – men som efterhand ger ett aningen jämntjockt intryck. Därför är det glädjande när hon väljer att rasera byggena under skivans andra halva och i stället låter sångerna bäras blott av sina fundament, som i den hypnotiskt vackra ”A little place called the moon”. Det är där och då som den absoluta svindeln uppstår.

Bästa spår: ”A dangerous thing”, ”A little place called the moon”

