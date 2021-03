Arab Strap gör en strålande återkomst

Pop/litteratur Arab Strap ”As days get dark” (Rock Action) Visa mer

Aidan Moffat har aldrig väjt för någonting. Under Arab Straps drygt tio aktiva år under nittio- och nollnoll-talen utelämnade han inte en enda detalj, hur pikant eller pinsam den än må ha varit.

Hans ibland diskbänksrealistiska, ibland märkligt romantiska, men alltid oerhört pricksäkra och brutalt osminkade, berättelser handlade i hög utsträckning om hur han gick ut och söp och sen ramlade in i grådaskiga sovrum i Glasgow där han hade – i bästa fall – medelmåttigt sex.

När Moffat och Malcolm Middleton återförenar sin duo och Moffat skildrar vad åldrandet gjort med honom under de senaste sexton åren är grundinställningen densamma. Varför skulle han börja med några förskönande beskrivningar nu?

I ”Tears on tour” berättar han om hur härdat livet gör en, hur det blir allt svårare att gråta, inte ens ”the Muppet movie, ’Frozen’, ’Frozen 2’” får honom att pressa fram några tårar längre.

Och ”Another clockwork day” är en sorglig skildring av vardagsisolering och en medelålders man vilse i den moderna erotikens subgenrer (”it’s all stepmoms and stepsisters now/what the fuck is that all about?”).

Aidan Moffat har som sagt aldrig väjt för något. Särskilt inte en ordvits – ”Kebabylon” måste vara årets bästa låttitel.

Den till stora delar strålande återkomsten ”As days get dark” är också en påminnelse om hur mycket Middletons slintiga gitarrer och allt brokigare arrangemang understryker Moffats melankoli och becksvarta humor. Hur lätt det än har varit att uppskatta både Moffats och Middletons äventyr på egen hand så blir resultatet ännu vassare när de nu är tillsammans igen.

Bästa spår: ”Tears on tour”

