Arctic Monkeys njuter av att vara rockstjärnor

Konsert Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Arctic Monkeys Scen: Avicii Arena

Alex Turner, sångaren och den kreativa motorn i Arctic Monkeys, är en självsäker man. Ett drygt decennium efter att han exploderat upp på topplistorna och krönts till Storbritanniens nya indierock-kung släppte han ett album som i allt väsentligt var loungemusik. Förra året kom uppföljaren – en symfonisk soulskiva med funderingar om showbiz under namnet ”The car”.

En stor del av fansen hade nog hellre velat ha de pophits och indiedängor som Turner bevisligen kan skriva. Det verkar inte påverka honom alls.

Samma patos ramar in hela framträdandet på ett sprängfyllt Avicii arena. Bandet kliver på med händerna i luften, solar sig i glansen och låter sig överösas av tonårsskrik. Sedan spelar de ”Sculptures of anything goes” – ett David Bowie-derivat om att dricka morgonkaffe och titta på meningslös konst. Efteråt säger Alex Turner kort och gott ”excellent”, som om det var han som bedömde publiken och inte tvärtom.

Det är just den arrogansen som gör Turner oemotståndlig. Hans pilotbrillor, leopardmönstrade kravatt och Pete Townshend-frisyr signalerar att han vet att ”rockstjärna” år 2023 är ett traditionstyngt metaskådespeleri. Någonting som kräver gigantiska skor om man vill göra det på allvar. Han snörar på sig dem utan att blinka.

Självsäkerheten gör att papparocken på något magiskt vis gifter sig med den pubertala 00-talsindien och de stora pophittarna, även om showen är byggd kring de senare. ”Do i wanna know?” är så självklar att strul med ljudtekniken knappt märks.

Enda gången det gnisslar är när de dyker allra djupast i karriärens båda ändar. ”I bet you look good on the dancefloor” lever inte upp till de – förvisso astronomiska – förväntningarna. Och när den fjärde trevande symfonilåten från ”The car” ringer ut verkar till och med tonårstjejerna i publiken lite trötta.

De hämtar sig dock snabbt. Under ”R U mine?” möts varje strobeljus, varje accentuerat gitarriff, av en öronbedövande respons. Rocken är inte död. Inte ens den prövande glamvarianten.