Åren som sticker ut i historien

"År. Historiker berättar" Red. Anna Götlind och Magnus Linnarsson Appel förlag, 256 sidor

I början av år 1714 ägde ett dramatiskt riksdagsmöte rum i Stockholm. Mötet skedde trots att Karl XII som då befann sig i exil i Bender, dit han flytt från slagfältet, inte hade gett tillstånd till något sådant. Att ständerna överhuvud taget samlades innebar därmed en provokation mot kungamakten. Under riksdagsmötet krävde de flesta ledamöterna dessutom att Sverige omedelbart skulle sluta fred, och det oavsett vad kungen tyckte om saken.

I mer än tretton år hade landet varit i krig, och efter förlusten i Poltava fyra år tidigare stod det klart att en seger inte längre var möjlig. En central aktör under riksdagsmötet blev biskop Jesper Swedberg i Skara, som i vanliga fall var kungatrogen, men nu vältaligt argumenterade för att fred måste slutas, till nästan vilket pris som helst. I det akuta läget, menade Swedberg, var plikten att skydda riket viktigare än plikten att lyda kungen.

Om detta omtumlande riksdagsmöte – som till sist slutade med att ledamöterna ändå inte vågade utmana Karl XII:s auktoritet, och att kriget därför fortsatte i ytterligare sju år – berättar historikern Joakim Scherp, i den nyutkomna boken ”År. Historiker berättar”. I denna antologi, framtagen vid historiska institutionen på Stockholms universitet, har tjugoen historiker fått i uppdrag att göra nedslag i olika år under den svenska historien, från 1250 till 1983.

Genom att utgå från konkreta händelser och möten med enskilda människors livsöden vill man, skriver bokens redaktörer Anna Götlind och Magnus Linnarsson, berätta om både förändring och kontinuitet i historien på samma gång som man visar upp ”mångfalden i dagens svenska historieforskning”.

Det är med andra ord en ambitiös målsättning. Att skriva tillgängligt och fängslande men ändå forskningsnära är inte lätt, för att uttrycka sig försiktigt.

Boken kanske också kan ses som ett inlägg i en mer övergripande diskussion, den som handlar om att professionellt utbildade historikerna borde bli bättre på att skriva just populärvetenskapligt, med sikte på att bli lästa av den breda allmänheten. För de flesta som skriver om historia i Sverige är trots allt inte yrkeshistoriker. Det finns i och för sig gott om undantag – Peter Englund, Yvonne Hirdman och Dick Harrison är bara några exempel. Men de allra flesta av de böcker om svensk historia som når en bred läsekrets är trots allt inte skrivna av proffsen.

Det kan få konsekvenser. Särskilt, sägs det ibland, har amatörerna en tendens att överdriva enstaka personer och händelsers betydelse, och ägnar alltför lite uppmärksamhet åt strukturer och processer, det som ibland kallas ”de långa linjerna”, sådant som de akademiskt verksamma är betydligt mer intresserade av.

Det har ofta påpekats att för den som siktar på en akademisk karriär finns inga direkta incitament att skriva populärvetenskapligt, då det inte värderas särskilt högt när man söker de eftertraktade universitetstjänsterna. Kanske anses sådant skrivande till och med en aning ofint.

Så många yrkeshistoriker försöker inte ens bli lästa av andra än sina kollegor. Men kanske är detta på väg att ändras? I varje fall talas det oftare om hur viktigt det är att även yrkeshistorikerna når ut brett, och nog finns det tecken på att fler också vill göra det – inte minst är denna nya bok ett exempel på just den saken.

Några kapitel i boken tyngs i och för sig av alltför mycket teori, andra av överdriven akademisk försiktighet och ytterligare något av den där redovisningsplikten som många akademiker har så svårt att släppa. Men de är ändå undantag.

”År” visar också klart att det finns gott om historiker som mycket väl kan kombinera nyansrika resonemang med lättillgängligt berättande. Några kapitel i boken tyngs i och för sig av alltför mycket teori, andra av överdriven akademisk försiktighet och ytterligare något av den där redovisningsplikten som många akademiker har så svårt att släppa. Men de är ändå undantag.

Bland de medverkande finns några som redan byggt upp framgångsrika författarskap, som Bo Eriksson och Annika Sandén, vars texter också är föredömliga. Men även andra skribenter gör värdefulla insatser. Tidigare nämnda Joakim Scherp hör till dem, liksom Helena Tolvhed, som i sitt kapitel utgår från när Susanne Lanefelt år 1983 lanserade programmet ”Gymping” i svensk tv. Med denna händelse som ram berättar Tolvhed tankeväckande om hur synen på kropp och hälsa kommersialiserades och individualiserades under 1900-talet sista decennier.

En tredje text som särskilt sticker ut är Mattias Tydéns nedslag i år 1933, där han studerar tidningsklipp och riksdagstryck för att få en bild av den dåtida samhällsdebatten, i skuggan av den framväxande nazismen i Tyskland och det kommunistiska förtrycket i Sovjetunionen.

En läsning av ”År” visar sig med andra ord bli en fascinerande resa genom nästan 750 år av förflutenhet. Inte minst fungerar boken som goda berättelser om historia alltid gör – som en påminnelse om hur föränderliga många av de villkor vi människor lever under i själva verket är. Den form som de mänskliga samhällena har kan i varje given stund verka så omöjlig att rubba. Ändå behövs det bara att man ser tillbaka i tiden för att förstå hur mycket som har förändrats under århundradenas gång. Ibland kan det dessutom gå oerhört fort.

Det betyder förstås att även den värld som vi lever i just nu, i skuggan av klimatkrisen och ännu darrande av coronapandemins verkningar, kommer att förändras i grunden, oavsett om vi vill det eller inte. Vilket onekligen kan ses både som ett hot och ett löfte.

