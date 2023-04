Årets nykomlingar tolkar sina Grammisfavoriter

Logga in

Den 3 maj är det dags för den 40:e upplagan av Grammisgalan som i år leds av Amie Bramme och Pelle Almqvist. Artister och musiker samlas och prisas i 21 olika kategorier.

Tre artister som har chans att kamma hem titeln som årets nykomling är Cornelia Jakobs, Bell och Olivia Lobato. I samband med årets gala har de fått möjligheten att tolka var sin låt från en tidigare nominerad artist i samma kategori.

Projektet är en del av Spotifys satsning på att stötta nästa generation i musikbranschen.

– Vi vill kontextualisera årets nykomlingar i den svenska musikhistorien och visa att de ikoner som känns som självklara stjärnor i dag också har varit nykomlingar en gång, säger Sophia Olofsson, innehållsproducent och projektledare för studioinspelningarna på Spotify.

Det är andra året i rad som projektet genomförs, i fjol var det nykomlingarna Alba August, Felicia Takman och Clara Klingenström som tolkade tidigare nominerade artister. Årets artister har fått samma uppdrag, men i år har Spotify tryckt ännu mer på personliga relationer när de väljer vem de vill tolka.

Det är tydligt, nykomlingarna har valt artister som haft stor inverkan under deras uppväxt.

– Jag har lyssnat jättemycket på The Ark under mitt liv och de influerade mig jättemycket när jag bodde i mitt illrosa flickrum ute på Djurö, säger Cornelia Jakobs som ska tolka låten ”It takes a fool to remain sane”.

Årets nykomlingar har valt att tolka låtar av artister som betytt mycket under uppväxten. Foto: Roger Turesson

Hon har inspirerats av bandets och framför allt frontfiguren Ola Salos förmåga att vara fri och stark och samtidigt sårbar.

– Ola Salo är orädd och det har varit jätteviktigt att ha den starka influensen i mitt liv för jag har alltid känt mig för mycket på alla sätt. Han var verkligen det och samtidigt världens coolaste person, säger Cornelia Jakobs.

Cornelia Jakobs Förutom ”Årets nykomling” har Cornelia Jakobs, 31, även fått en Grammisnominering i kategorin Årets låt för ”Hold me closer”. Låten som hon med dunder och brak slog igenom med när hon vann Melodifestivalen förra året. Under året som gått har hon bland annat vunnit Rockbjörnen i kategorin Årets genombrott och turnerat i Sverige och Europa. Nyligen syntes hon även i SVT-programmet ”Songland”. Visa mer Visa mindre

Bell har länge haft Oskar Linnros som stor förebild och inspirationskälla. Nu ska hon tolka hans låt ”Genom eld”.

– Han ligger mig varmt om hjärtat. Jag är uppvuxen med hans musik och jag har alltid fascinerats av hans sätt att skriva, säger Bell.

Även Olivia Lobato har valt att tolka en låt som funnits med nästan hela livet, ”Måndagsbarn” av Veronica Maggio.

– Den låten finns med på ett av mina favoritalbum ”Och vinnaren är...”, även om jag bara var fyra år när det släpptes. Jag har blastat det om och om igen, säger Olivia Lobato.

Bell Bell, 23, är en stor profil på appen Tiktok. Det var också där som hennes låt ”Missförstått” fick spridning och snabbt blev en hit förra sommaren. Bell Mothander är uppvuxen i Hässelby och 2016 uppmärksammades hon för sin låt ”Gatuvåld” om våld i området. Sedan dess har hon hunnit släppa flera remixer och nya singlar, bland annat låten ”Pang! Boom!”. Visa mer Visa mindre

Under projektets gång har det varit viktigt att de nominerade artisterna gör låtarna till sina egna. Genom att blanda in mer nytt, elektroniskt och influenser från andra genrer tillsammans med en egenskriven andra vers har Bell gett sin låt en tuffare kant.

– Men den är väldigt mjuk för att vara mig. Det är nog det snällaste jag kommer ha släppt hittills, det ska bli kul att få dela med sig av den sidan också, säger Bell som mottagit positiv respons från idolen:

– Jag har skickat låten till Oskar Linnros och fick hans blessing, säger hon.

Olivia Lobato, som vill fortsätta växa på scenen, tänkte mycket på hur låten skulle låta live.

– Hon är lite försiktig i låten, jag har lagt in mer ös. Hon har så coola betoningar så jag har försökt sjunga in det spralligt och tufft, säger Olivia Lobato.

Olivia Lobato Olivia Lobato, 19, upptäcktes av skivbolaget Universal när hon laddade upp covers på appen Tiktok. Med den egna låten ”Syrener” har hon nått stora framgångar och blev bland annat nominerad till Årets låt på P3 Guld. Tidigare i år släppte hon sin debut-ep ”Det mesta regnar bort”. I sommar väntar bland annat studenten och en spelning på festivalen Lollapalooza. Visa mer Visa mindre

Cornelia Jakobs beskriver sin tolkning av The Ark-låten som ”skogigare”.

– Originalet är väldigt syntigt och inte med så mycket gitarrer. Jag har väldigt mycket gitarrer, jag älskar det, säger hon.

De nytolkade låtarna släpps den 28 april, en vecka innan Grammisgalan hålls.

– Vi vill fånga nomineringsperioden lite till. På galan blir det mycket fokus på vem som vinner, men bara nomineringen i sig är en vinst och milstolpe att fira, säger Sophia Olofsson.

Strålkastarljus kommer dock Bell, Olivia Lobato och Cornelia Jakobs att få oavsett. Under den tv-sända galan kommer artisterna nämligen att framföra sina låttolkningar live för första gången.

Även artisten Stella Explorer och duon Hooja är nominerade i kategorin Årets nykomling, men de kommer inte släppa några låtar i samband med galan.