Ari Aster: ”Jag vill få med en känsla av rackartyg i allt jag gör”

Det blev ingen svensk midsommar för Ari Aster i år. När vi träffas utanför Sudersandsbion på Fårö – en röd liten lada med hårda trästolar och knarrande golv – ber den amerikanska filmregissören om ursäkt för sin jetlag. Han kom till ön dagen innan, för att medverka på den årliga filmfestivalen Bergmanveckan, och han är förundrad.

– Jag trodde inte att jag var en sådan person, men det här har varit en märkligt rörande upplevelse, säger han medan vi letar oss in i ett förråd intill biografen, fullt av vattenbuckliga lådor och gamla filmaffischer.

Ari Aster har varit i Sverige flera gånger förut, bland annat inför sin film ”Midsommar” från 2019. Berättelsen om ett gäng unga amerikaner som bjuds in till ett ödesdigert midsommarfirande i ett svenskt kollektiv i Hälsingland krävde sin research. Men det här är första gången han besöker Ingmar Bergmans ö. Han bor i huset där slutscenen i ”Scener ur ett äktenskap” spelades in och berättar att han under gårdagen körde förbi platsen där Bibi Andersson stannar för att läsa brev i ”Persona”.

– Jag känner igen så många platser från filmerna, det är fantastiskt.

Att just Ari Aster bjudits in till Bergmanveckan är ingen slump. Han kallar Ingmar Bergman för sin favoritregissör och har i intervjuer ofta återkommit till den genomgripande inverkan som den svenska regissören haft på honom och hans eget skapande.

– När jag blev besatt av film var han en av de första som verkligen grabbade tag i mig, berättar han. Jag har med åren avfärdat många av de regissörer jag gillade som ung, som Godard, men Bergmans grepp har bara blivit fastare.

”Jag förstår verkligen idén om mig som en skräckfilmsregissör. Men det kan göra samtalet om filmskapandet smalare”, säger Ari Aster Foto: Karl Melander

Sin starkaste första filmupplevelse fick han när han såg ”Viskningar och rop” från 1972, som han introducerar under Bergmanveckan. Han valde också att visa filmen, om en döende kvinna, för sitt team under arbetet med långfilmsdebuten ”Hereditary”.

Men exakt hur Bergman inspirerat honom har han svårt att svara på, ”hans filmer är så inbakade i hela mitt system.”

– Jag såg om ”Hereditary” för något år sedan. Jag hatar verkligen att se om mina filmer, för jag blir generad, jag ser bara saker jag vill göra om. Men jag såg också saker som kändes väldigt Bergman.

Bild 1 av 2 Toni Collette i ”Hereditary” (2018). Foto: Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Vilhelm Blomgren och Florence Pugh i Ari Asters ”Midsommar” (2019). Foto: A24 Bildspel

”Hereditary” handlar om mörka familjehemligheter och en verklighet som blir skevare i takt med att de blottas. Efter premiären 2018 hyllades den som en nyskapande skräckfilm. Året därpå kom Asters andra film ”Midsommar”. I långa scener går huvudpersonen Dani (Florence Pugh) över gräset i sommarsolen, med munnen darrande och kameran nära ansiktet.

– Jag har verkligen inspirerats av Bergmans närbilder, fortsätter Ari Aster efter att han funderat en stund.

– Men också av hur han helt avfärdar sentimentalitet – det är inte alls säkert att saker och ting kommer att lösa sig. Och av alla de elaka tal som karaktärerna håller till varandra, hur de fullständigt förgör varandra. Där finns en utsökt fulhet som stannat hos mig. Över lag hans förmåga att balansera små poetiska gester med en förhöjd verklighet. Ingen har skildrat drömmar som Bergman eller utan att ha inspirerats av honom, inte ens David Lynch.

Framför allt, säger Ari Aster, ”handlar det om en känsla”.

– Bergmans främsta styrka var hur han regisserade atmosfärer. Det är nog det som har inspirerat mig allra mest: hur hans filmer känns.

Ari Asters två långfilmer ”Hereditary” (2018) och ”Midsommar” (2019) har hyllats som nyskapande skräck. Nästa år lämnar han genren med filmen ”Disappointment Blvd”, som han beskriver som en ”mardrömskomedi”. Foto: Karl Melander

Trots att flera av Ingmar Bergmans filmer onekligen gränsar till skräck och för in övernaturliga element – ”Vargtimmen”, ”Viskningar och rop” – beskrivs han sällan som skräckfilmsregissör. För Ari Aster är det tvärtom, det är ett epitet som han har kommit att bli synonym med. Jag frågar vad han tänker om det.

– Jag förstår verkligen idén om mig som en skräckfilmsregissör och jag argumenterar inte emot, med tanke på de två filmer jag gjort. Jag har inget problem att associeras med skräck. Men det kan göra samtalet om filmskapandet smalare.

Samtidigt uppskattar han genrefilmer, har han förklarat i en tidigare intervju med DN, för att deras enkla ramverk banar väg för ”spännande sätt att berätta om svåra saker”. Han har också varit öppen med att hans två långfilmer fungerat som en form av självterapi; att han genom dem bearbetat personliga upplevelser: ett familjetrauma, ett uppbrott från ett långt förhållande.

Men med sin nästa film ”Disappointment Blvd” lämnar han skräckgenren bakom sig. På Wikipedia beskrivs den som ett ”intimt porträtt” av en framgångsrik entreprenör, vars handling spänner över flera decennier och – om man får tro ryktena – närmare fyra timmar i biostolen. Regissören själv kallar filmen för en ”mardrömskomedi”. Mer än så vill han inte avslöja. Klart är i alla fall att Joaquin Phoenix spelar en av de stora rollerna, att filmen är färdiginspelad och att den får premiär nästa år.

– Jag vet redan nu att folk kommer att debattera vad för slags film det är, säger Ari Aster. Eftersom folk redan har bestämt sig för vad för slags filmskapare jag är.

Är inte det irriterande?

– Nej. Det hade varit irriterande om jag inte hade friheten att göra de filmer jag vill, eller om jag kände att förväntningarna påverkade mitt arbete. Men så känner jag inte, i alla fall inte än. I stället känner jag att det är intressant att spela med förväntningarna, och jag är nyfiken på hur folk kommer att reagera på filmen. Jag är väldigt stolt över den. Inte bara för att den står för något nytt utan också för att den känns mest ”jag” av mina filmer hittills.

”Jag dras till att provocera. Men ju äldre jag blir desto mer uppmärksam har jag blivit på det”, säger Ari Aster. Foto: Karl Melander

Reaktionerna på Asters tidigare filmer har varit positiva, men också förundrade, i vissa fall chockade. Flera scener är svåra att glömma. När huvuden avlägsnas från kroppar i ”Hereditary”. När midsommarfirandet inte bara ramas in av midnattssol och blomsterkransar utan också av ättestupa, offer och sex framför extatiska åskådare.

Leken med det extrema är något som följt Ari Aster sedan filmskolan, och tidigare än så. Som elvaåring hyrde han ”A clockwork orange” flera gånger om, inte för att han gillade den utan för att förstå dess dragningskraft. Hans examensarbete när han gick ut AFI Conservatory i Los Angeles 2010 var kortfilmen ”The strange thing about the Johnsons”, som handlar om en son som utnyttjar sin pappa sexuellt. I intervjuer har regissören berättat att han medvetet ville utmana skolans satta ramar, att han ville ta sig an det värsta han kunde tänka sig och skapa något övertygande av det.

Är det fortfarande något som driver dig?

– Jag var mer punk när jag var yngre, men någon sorts respektlöshet har stannat hos mig, säger han.

Han återkommer till Ingmar Bergmans drömsekvenser, och till hur han själv vill blanda verkligheten med ”något vildare eller fritt från logik”.

– Så ja, jag dras till det extrema, till det provokativa. Men ju äldre jag blir desto mer uppmärksam har jag blivit på det. För det får inte bara bli en destruktiv gest eller något som görs för sakens skull, det måste finnas ett syfte. Om jag när jag var yngre älskade allt som var anarkistiskt och försökte skapa oordning, är jag nuförtiden mer intresserad av att utforska den impulsen.

Det vore ändå synd om alla slutade provocera när de växt upp.

– Ja visst, men det måste göras på ett lekfullt sätt. Jag tänker ofta på något som min favoritlärare på AFI, Peter Markham, en gång sade till mig: ”Att skapa historier ska vara att skapa rackartyg.” Det driver mig: att få med en känsla av rackartyg i allt jag gör. Och det drev Bergman också, det vet jag.

Ari Aster Född i New York, USA 1986.

Studerade regi på AFI Conservatory i Los Angeles och uppmärksammades för sin examensfilm ”The strange thing about the Johnsons” som visades på festivaler 2011.

Långfilmsdebuterade med den kritikerhyllade skräckfilmen ”Hereditary” 2018. Den följdes av ”Midsommar” året därpå, en film om en ung kvinna som följer med sin pojkvän och hans vänner på ett ödesdigert midsommarfirande i Sverige.

Hans tredje långfilm ”Disappointment Blvd”, med Joaquin Phoenix i huvudrollen, får premiär nästa år. Visa mer