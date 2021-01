Arlo Parks levererar mörka vardagsberättelser från London

Soulpop Arlo Parks ”Collapsed in sunbeams” (Transgressive/PIAS) Visa mer

”Collapsed in sunbeams” hade så lätt bara kunnat bli en snygg ljudkuliss till valfritt storstadskafé. Musiken på den 20-åriga sångerskans förstlingsverk är ju så behaglig och skön att man bara vill sjunka tillbaka i en fluffig soffa och smutta på en hutlöst prissatt latte tillräckligt länge för att hinna igenom alla flöden i mobilen.

De släpigt triphoppiga beatsen låter som samplingar av det avlägsna dunkandet från en nyutbildad barista som slår ned de använda malda espressobönorna i papperskorgen efter att ha gjort en dubbel till någon stammis. Det enda som känns under press här är smörgåsarna i mackgrillen.

Men precis som hos, säg, Lily Allen, vars 90-talsvurm Parks tveklöst delar, kryper sig allt som oftast en betydligt besvärligare verklighet snart på en när man börjar lyssna på texterna ordentligt. Den stilla promenaden till affären på hörnet för att köpa lite frukt som är central i ”Black dog” visar sig vara en rutin för att försöka hjälpa en vän genom en depression.

I ”Green eyes” besjunger Parks ett förhållande som tog slut alldeles för tidigt när de fördömande blickarna blev för många och hårda. Allra mest påtaglig blir kontrasten mellan ljus och mörker kanske i ”Bluish”, där en på ytan ljuv britsoulmelodi kraschar in i textraden ”you held me so hard I went bluish”.

I Parks intima vardagsberättelser från London kollapsar varje solglimt oundvikligt och närmast brutalt i något slags mörker. Den kontrasten gör hennes debutalbum oavbrutet fascinerande.

Bästa spår: ”Black dog”

