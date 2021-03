Armand Mirpour: ”Man blir vilsen om man letar efter sig själv i andra människor”

1. Hur skulle du beskriva din musik?

– Det är sensuellt och uppriktigt. Man får kliva in i ett ärligt rum där det aldrig är pärlor till svin att vara sårbar. Där man får möta mig utan min garde uppe och ocensurerat ta del av ömtåliga stunder jag upplevt.

2. Vad lyssnar du på just nu?

– Jag lyssnar igenom Serge Gainsbourgs diskografi. Många fattar inte charmen, eller hur han kunde attrahera så vackra kvinnor, men jag tycker det är djävla uppenbart när man ser dynamiken mellan honom och Jane Birkin. Och musiken är fantastisk, särskilt låtarna från 60- och 70-talet. Jag hämtade mycket från dem när vi filmade musikvideon till ”Rosor och popcorn”.

3. … och vad lyssnar du helst inte på?

– Det är fett att man snart kommer kunna ta blåa linjen hela vägen från Rinkeby, där jag växte upp, till Södermalm där jag bor i dag. Men när jag spelade in den här skivan fick jag ofta sitta och vänta in mullret från sprängningarna som letade sig in i lägenheten, gärna precis efter jag tryckt på record. Utbyggnaden av tunnelbanelinjen presenterade ett säreget problem på ett album med bara första tagningar.

4. Har du något favoritljud?

– Samma dag som jag släppte albumet gick jag förbi ett kafé och hörde ”Rosor och popcorn” strömma ut från deras uteservering. Det var en ganska sjuk känsla; att något jag varit så ensam med ljöd på öppen gata.

5. Vilket är ditt första musikminne?

– En gammal Bollywood-film som heter ”Sheshnaag”, där vackra skådespelare sjöng och sedan förvandlades till ormgudar. Jag tittade på den om och om igen med skräckblandad förtjusning tills bandet började glitcha. Det och mamma som sjunger vaggvisor för mig på farsi.

6. Favoritalbum, genom tiderna?

– ”Pulling our weight” med The Radio Dept. Eller ”Down in Albion” med Babyshambles om det måste vara en fullängdare. Skivan fick rätt kassa recensioner men allt den fick kritik för var vad jag älskade med den. Den råa energin i de skeva inspelningarna. De lirar fel och tappar takten. Att man ibland inte ens hör vad Pete Doherty sjunger. Jag lever för det där, jag fyller gärna i de luckorna med mig själv.

7. Det dröjde nio år mellan din debutskiva ”Boy will sing for directions home” och ”Rosor och popcorn”. Varför blev det så?

– Jag släppte min första skiva på ett storbolag och med all den uppmärksamhet som följde blommade det upp en problematik som jag burit på länge. Jag hade gått in i artistrollen som ett ”ljus”, någon som bara skulle sprida positiva känslor och le från öra till öra, men det var tufft att leva upp till när jag inombords mådde skit. Jag hade sjukt mycket ångest. Så när det blev dags att prata om skiva två kände jag att jag behövde kliva ur allt och hjälpa mig själv. Warner var väldigt förstående, för de såg hur allvarligt det var ställt med mig. Sen har det tagit nio år att hitta tillbaka både till mig själv och till den musik jag vill göra och släppa på skiva.

8. Vad är den största skillnaden mellan personen du var då, och nu?

– Förr ville jag bli älskad till varje pris, av varje enskild person och i varje enskild situation. Och då oftast på bekostnad av mig själv. Det är omöjligt att leva på det sättet. Man blir vilsen om man letar efter sig själv i andra människor. Ytterst handlar det om kärlek, självkärlek. I dag är jag på en plats där jag inte längre förtränger tunga minnen från uppväxten och där jag bara kan vara tillsammans med andra. Värdet ligger i själva närvaron, i nuet, och inte i var saker eller relationer ska leda. Att i stället göra en skiva från den här platsen har varit otroligt förlösande.

9. Hörs det på skivan?

– Det tror jag. Jag har blivit äldre. Skivan har ett mognare sound och ryggar inte för svåra ämnen. Då, liksom nu, skriver jag alltid texter utifrån mitt eget liv. ”Vakna” handlar till exempel om depression och den här känslan av att inte vilja kliva upp ur sängen. I den sjunger jag om människor och relationer som dött ifrån en och som man bär med sig trots att de inte är närvarande i ens liv längre.

10. Har du någon personlig favorit bland låtarna?

– Jag är väldigt stolt över den här skivan, men ”Rosor och popcorn” är titelspåret av en anledning. De åtta månaderna jag sjunger om där var otroligt formativa, och belyste hur mycket hjälp jag var i behov av. ”Jag gillar dig på farsi” har också en särskild plats i mitt hjärta, att ge tillbaka till världen på språket som jag hörde musik på för första gången.

Armand Mirpour Svensk musiker och skådespelare, född 1988 i Iran. På skiva debuterade han med popalbumet ”Boy will sing for directions home” (2012). Nya ”Rosor och popcorn” har han skrivit och spelat in på 23 kvadrat, ibland rakt ner i den inbyggda mikrofonen på datorn. Låtarna på ”Rosor och popcorn” är producerade av honom själv – med undantag för ”Vapen”, som han har producerat tillsammans med Johan Tilli. Som skådespelare har Armand Mirpour bland annat medverkat i tv-serierna ”Allt jag inte minns” (2019), ”Boys” (2015) och ”Labyrint” (2007). Till samtliga har han också skrivit musik. Visa mer

Läs mer om musik och fler texter av Alexandra Sundqvist