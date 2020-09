Armando Iannucci: ”Min Dickens-film är en motreaktion till den dystra politiska utvecklingen”

Storbritanniens skarpaste satiriker hinner knappt slå sig ner i hotellsoffan innan han börjar ventilera sin politiska frustration genom att tvångsskämta om ”b-ordet”.

– Mitt namn är Armando...Armando Brexit, ler regissören och blinkar med sina pigga ögon på ett sätt som påminner om en skådespelare under stumfilmstiden.

Det är kanske inte satirkungens mest odödliga oneliner, men Iannucci har ett fett pluskonto. Ingen annan har lyckats utvinna lika mycket humorguld ur 2000-talets spinngalna politiska cirkus. Ingen annan har samma absoluta gehör för hur maktlystna politiker missbrukar språket för att skapa dimridåer kring sanningen. En superkraft han återanvänt i några av 2000-talets bästa satirer som ”Veep”, ”The thick of it”, ”In the loop” och ”The death of Stalin”.

Julia Louis-Dreyfus i ”Veep”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

Denna gång har han tagit rygg på en av sina husgudar och spolat tillbaka till 1840-talets viktorianska London. ”David Copperfields äventyr och iakttagelser” är en sprallig, och sprakande film som lyfter fram humorn och humanismen i Dickens självbiografiskt färgade roman.

– Jag ville göra något optimistiskt som varken kändes negativt eller cyniskt. Filmen är ett slags motreaktion till den dystra politiska utvecklingen under de senaste fem åren. En hyllning till det som Storbritannien egentligen handlar om, gemenskap och vänskap – de saker vi egentligen aldrig pratar tillräckligt om i vår stora brexitkonversation, säger den italienskättade skotten.

Filmens multikulturella ensemble understryker ”vi-känslan” i Iannuccis vision om ett mindre polariserat hemland.

– Jag ville att publiken skulle få se en ensemble som känns samtida, inte som något musealt som legat i byrålådan med spindelväv. Teatern har länge jobbat med representation när det handlar om rollbesättning. Som regissör får jag dessutom möjlighet att välja på 100 procent av alla skådespelare som finns tillgängliga, säger Iannucci.

Redan innan manuset var färdigskrivet hade han bestämt sig för att ge titelrollen till Dev Patel. Den indiskättade britten började sin karriär i tv-serien ”Skins” och blev ett världsnamn genom Oscarsvinnaren ”Slumdog millionaire” (2008). Iannucci imponerades framför allt av ”Lion” (2017) som gav Patel en Oscarsnominering.

Dev Patel i ”David Copperfields äventyr och iakttagelser”. Foto: BFA / Alamy Stock Photo

– Patel har precis den sortens utstrålning, utseende och charm som jag letade efter. Och han är förstås en fantastisk skådespelare som både kan göra den här tafatta, Chaplinlika figuren för att i nästa stund spela en känslomässigt laddad scen där han har tänkt igenom varenda nyans och vändning. Jag är glad att Dev tackade ja eftersom jag inte hade någon plan B, ler Armando Iannucci.

Strax dessförinnan har Dev Patel suttit i samma svarta skinnsoffa och berättat om sina tvivel när han först fick frågan. Han var visserligen ett stort fan av Iannucci men inte lika tänd på Dickens efter skolårens högläsningar ur ”Oliver Twist” – ”allt var grått, dystert och tråkigt”. Ändå lät han sig övertalas på stående fot.

– Armando är en äkta Dickens-konnässör och jag smittades av hans barnsliga förtjusning när han berättade om hur han ville göra filmen. Jag hade heller inget emot att åka häst och vagn och vara på kostymparty tillsammans med alla dessa stora skådespelare, säger Patel med adress till kollegor som Hugh Laurie, Tilda Swinton, Ben Whishaw, Nikki Amuka-Bird och Peter Capaldi.

”David Copperfields äventyr och iakttagelser” Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

Som brittisk skådespelare med indiska rötter har han vant sig vid att ibland bli rasifierad. Till en början var han lite orolig över att hans roll skulle vara som någon slags gimmick.

– Jag är ledsen att behöva säga det, men jag var verkligen överraskad och tacksam över att Armando valde mig. Det var väldigt djärvt och modigt eftersom han kommer att få svara på frågan: ”Varför valde du den där bruna snubben?” Men jag är glad över att vi äntligen befinner oss mitt i det här helt nödvändiga samtalet om representation, samtidigt är det märkligt att vi inte har kommit längre, säger Dev Patel.

Jag kände mig hela tiden annorlunda och dolde mina indiska rötter av rädsla för att bli mobbad i skolan. Kulturella stereotyper som Apu i ”The Simpsons” gjorde det inte direkt lättare för mig på skolgården, säger Dev Patel

Under inspelningen pratade han och Iannucci om att filmen handlar om en man som ägnar större delen av sin tid åt att oroa sig för om huruvida han passar in eller inte.

– Precis så har jag alltid känt! Copperfields allmänna tillstånd av att känna sig socialt obekväm – det är jag! utbrister Dev Patel.

– För mig är detta en berättelse om identitet. Han är en figur som blir framgångsrik först när han accepterar sig själv och varifrån han kommer. Under skolåren provade jag en massa olika masker för att smälta in i olika sällskap. Jag kände mig hela tiden annorlunda och dolde mina indiska rötter av rädsla för att bli mobbad i skolan. Kulturella stereotyper som Apu i ”The Simpsons” gjorde det inte direkt lättare för mig på skolgården, ler Patel.

Dev Patel och Armando Iannucci under inspelningen. Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

Han var extra nervös inför inspelningen eftersom han aldrig tidigare hade spelat i ett viktorianskt kostymdrama.

– Haha, jag gjorde misstaget att försöka komma i stämning genom att se om några av BBC:s gamla kostymdramer. På inspelningen stoppades jag genast av Armando: ”Nej, nej, inte så! Var bara sann.” Efter det lossnade allt.

Patel berättar om en lustfylld inspelning trots att Iannucci hela tiden försökte sätta honom på pottkanten för att maxa humorn i varje scen.

– Armando är fantastisk, men också väldigt krävande eftersom han hela tiden jobbade på att skapa lite obekväma situationer för oss skådespelare. Dessutom skrev han hela tiden om manuset in i det sista. Men, ja, det blev faktiskt roligare, säger Patel.

Även om han tog sig konstnärliga friheter så försökte Iannucci vara Dickens trogen så långt det var möjligt.

– Jag har försökt att återvinna så många av Dickens oneliners som möjligt. Boken är modern, surrealistisk och visuell på ett nästan filmiskt sätt. Dickens var den första tv-författaren. Och, ja, det finns en tydlig udd av politisk satir där han också leker med språket på ett sätt som jag gillar, säger Armando Iannucci som återigen skrivit manus tillsammans parhästen Simon Blackwell (”Veep”, ”The thick of it”, ”Peep show”).

Iannucci kallar Dickens för ”den första tv-författaren” – eftersom hans böcker skrevs som följetonger i tidningarna på ett liknande sätt som tv-serier fungerar i dag.

– I ”David Copperfield...” utforskar han för första gången romankonsten genom att berätta på ett annat sätt. Handlingen är det minst viktiga i denna bok, det handlar mer om språket och rollfigurerna och deras känslomässiga resa. Den är oerhört fascinerande psykologiskt. Och samtidigt finns alla hans sociala och politiska paradteman med – rättskipningen, sociala klyftor och fattigdom där han ingående beskriver den industriella revolutionen där barn skickas till smutsiga fabriker, säger Iannucci.

Samtidigt slogs han av hur mycket i boken som kändes samtida.

– Jag kände aldrig att filmen var tvungen att fungera som en samtidskommentar, snarare gjorde jag filmen eftersom boken kändes samtida. Den handlar om statusångest till exempel. Ska man skylta med sin bakgrund eller gömma undan den? Har jag gjort rätt livsval med mina vänner och min relation, sånt som sysselsätter oss medan folk blir fattiga och rika runt omkring oss. Och jag tänker på det ärliga och realistiska porträttet av mental ohälsa med rollfiguren Mr Dick, som spelas av Hugh Laurie, säger Armando Iannucci.

Dev Patel och Hugh Laurie i ”David Copperfields äventyr och iakttagelser” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

Hugh Laurie har också huvudrollen i Iannuccis futuristiska sci-fi-komedierie ”Avenue 5” (HBO) som utspelar sig i en framtid där rymdturism har blivit standard. Ett slags humorns svar på Harry Martinsons ”Aniara” där en rymdfärja råkar hamna ur kurs under en kryssning till Saturnus och får problem med att ta sig tillbaka till jorden. Hugh Laurie spelar den totalt inkompetenta kaptenen som kämpar med att upprätthålla ordningen bland passagerarna medan han försöker lotsa dem hem på ett säkert sätt - naturligtvis med lika lite kontroll över situationen som sina inkompetenta politiska figurer.

Efter utflykter i viktorianska London och framtidens rymdgalaxer talar mycket för att Iannucci kommer att återvända till den politiska cirkusmanegen. Ett jobb med lysande framtidsutsikter?

– Japp! Den brittiska politiken har varit en enda röra sedan 1200-talet och är värre än någonsin. Vi upplever inte bara döden för den politiska dialogen när ingen längre vill eller orkar diskutera med sina meningsmotståndare. Numera finns det inte ens någon allmänt accepterad uppförandekod. Det råder numera full anarki inom politiken och det är kaospiloterna som har tagit makten och manipulerar språket på ett Orwellskt, eller sovjetiskt sätt. Det skrämmer mig mer än något annat.

Armando Iannucci Foto: Joanne Davidson

