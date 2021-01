Armie Hammer hoppar av ”Shotgun wedding” efter skandal på sociala medier

Tidigare i höstas stod det klart att ”Call me by your name”-skådespelaren Armie Hammer skulle spela mot Jennifer Lopez i actionkomedin ”Shotgun wedding”. Efter att en chatt på Instagram spridits på sociala medier, där Hammer uttryckt sexuella fantasier med kannibalistiska inslag, väljer den 34-årige skådespelaren att hoppa av filmen.

Armie Hammer menar att meddelandena inte är äkta och beskriver dem som en ond och falsk ”online-attack”. Till Hollywood Reporter sade han under onsdagen att han inte tänker svara på några ”bullshit-påståenden”.

– Jag kan inte med gott samvete lämna mina barn i fyra månader för att spela in en film i Dominikanska Republiken. Lionsgate stödjer mig i detta och jag är tacksam för det, sade Hammer vidare.

I ett uttalande säger en talesperson från produktionsbolaget Lionsgate att ''med tanke på det nära startdatumet för ”Shotgun wedding”, har Armie begärt att lämna filmen och vi stöder honom i hans beslut”.