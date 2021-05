”Army of the dead” en segdragen skattjakt bland smarta zombier

Zombieaction ”Army of the dead” Regi: Zack Snyder. Manus: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold. I rollerna: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro m fl. Längd: 2 tim, 30 min. Språk: engelska. Premiär på Netflix 21 maj. Visa mer

Det börjar närmast zombiesublimt. Medan genremästaren George A Romeros ”Dawn of the dead” från 1978 utspelar sig i ett köpcentrum, fungerar kasinohuvudstaden i Nevada som skådeplats för ”Army of the dead”. Romeros film var kanske inte en supersubtil kritik av konsumtionssamhället, med sina bilder av odöda horder som hungrigt men hjärndött bankar på butiksdörrarna. Understatements är å andra sidan sällan poängen med zombiefilmer.

Genom att förlägga handlingen i ”Army of dead” till Las Vegas kan Zack Snyder frossa i bilder av demolerade fejkmonument. Filmens majestätiska inledning, givetvis i slowmotion till tonerna av ”Viva Las Vegas”, blir ett slags apokalyps i miniatyr – eller möjligen en skadeglad begravning av amerikansk kulturimperialism. Det är trots allt meningen att zombiefilmer ska inbjuda till den typen av vidlyftiga tolkningar, och med förtexter i magenta över bilder på vilt huggande Elvisimitatörer blir det onekligen ett olustigt uppsluppet undergångsscenario.

Sedan hämtar sig filmen aldrig. Resten av speltiden får vi följa ett omaka gäng med uppdrag att återvända till karantänzonen för att tömma ett kassavalv, i en lättsam blandning av ”Flykten från New York” och ”Ocean's eleven”. Det brådskar eftersom landets effektsökande president har lovat att fira den fjärde juli med att släppa en atombomb över alltihop.

Dave Bautista gör huvudrollen i ”Army of the dead”. Foto: Clay Enos

Joråsåatt, bakom den neonsprakande civilisationen lurar ett vildare mörker. Det vore dock att ta i att kalla ”Army of the dead” för en sorglös satir. Desillusionerad möjligen, men ändå med hjärtat intakt. Det återfinns i bröstet på pappa Scott (Dave Bautista) som vill gottgöra sin dotter Kate (Ella Purnell), genom att kamma hem storkovan. Och precis som varje god zombiefilm undrar ”Army of the dead” vad som egentligen skiljer oss från de odöda, ja, när den amerikanska drömmen bara kan förverkligas genom ett självmordsuppdrag.

Det är välfunnet men segdraget gestaltat. Framryckningen i mörka hotellkorridorer, med mängder av zombies att oskadliggöra på vägen mot miljonerna, blir snabbt enahanda. Tungviktaren Bautista dignar under hjälteglorian i huvudrollen. Som för att kompensera övrigas stojerier blir han sammanbiten i överkant, alltså långt ifrån hans underhållande utomjording i ”Guardians of the galaxy”-filmerna. Gruppens komiska bifigurer gör heller inget avtryck, trots utmattande många försök.

Jag fastnar i stället främst för ögonblicken när solen stjäl scenen. Antingen i ett gassande zenit, som skoningslöst bländar våra skattletare, eller på nedåtgående i ömsinta motljusbilder. Det är ju inte förvånande att Nevadaöknen lämpar sig som Mad Max-landskap, medan filmen förlorar sin visuella skärpa i hotelldunklet.

Zack Snyder är dock ingen nykomling i genren. Faktum är att han gjorde en värdig remake av just ”Dawn of the dead” i början av 2000-talet. Han lyckas också presentera en tillfredsställande final, men den långa och blodiga transportsträckan dit är främst en angelägenhet för zombieallätare.

