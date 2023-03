Arne Melberg: Ett återbesök hos mannen som påstås ha fördärvat världen

För 30 år sedan var Jacques Derrida en fixstjärna i tänkandets värld. När han första gången kom till Oslo 1993 bokade vi för säkerhets skull den vackra aulan, som annars bara används för konserter och festligheter och som väl rymmer 4-500 sittande. Det blev överfullt och stämningen kändes som en blandning av andakt och popkonsert.

”Dekonstruktion” – en term Derrida myntade på 1960-talet – var på modet och användes lite hur som helst. Inte så många märkte att Derrida gradvis under 1990-talet övergav både termen och den därmed sammanhängande språkkritiken och företog vad man har kallat en etisk och politisk vändning. Jag påmindes om detta när jag läste den ”intellektuella biografi” om Derrida som den australiske filosofen Peter Salmon publicerat med titeln ”An event, pehaps” (Verso 2021). Salmon går igenom hela det omfattande författarskapet, lokaliserar och förklarar de centrala begreppen och visar på utvecklingen – och efter färdig läsning kan jag inte annat än tycka att Derrida därmed återigen framstår som aktuell.

Salmon är ingalunda okritisk och han tar förstås upp det motstånd som Derrida mötte bland filosofer – medan han välkomnades bland litteraturvetare och ett slags kulturpublik. Salmon tar också upp de ideologiska reaktioner som dykt upp på senare år och där Derrida ges skulden för all den oreda som man upplever som utmärkande för liv och tankar under den epok man kallar postmodernismen (som Derrida var angelägen om att distansera sig från). Salmon nämner den norske massmördaren Behring Breivik som i samband med sitt dåd nätpublicerade ett 1 500 sidors manifest, där han framhåller just Derrida som med sin ”dekonstruktion” sägs ha indoktrinerat en hel generation i ”feminist interpretation, Marxist philosophy and the so called ’queer theory’.”

Ett svenskt exempel på samma demonisering är Johan Lundberg, som i boken ”När postmodernismen kom till Sverige” (2020) påstår att Derrida inte bara hävdade befängda teorier som att våra sinnen är bedrägliga eller rentav obefintliga (Lundberg tillskriver honom påståendet ”perception existerar inte”) utan att han därigenom är i stort sett ensam ansvarig för 2000-talets tänkande med dess ”teoretiska vidlyftigheter inom: postkolonial teoribildning, genusvetenskap, djurstudier, intersektionalitet och så vidare.” Lundberg ger Derrida skulden för det häpnadsväckande förfall som han anser präglar svenska kulturella institutioner: skola, universitet, media, rentav statsapparaten.

När jag möter sådan kritik känner jag behovet av att gå till källorna. I Derridas fall handlar det om hans 60-talsarbeten om Edmund Husserl, som runt förra sekelskiftet började formulera det som han kallade fenomenologi. Grundtanken var att min uppfattning av världen och verkligheten – det han kallade fenomen-världen – är betingad av mitt medvetande. Verkligheten är min verklighet: i min verklighetsuppfattning ligger ett element av subjektiv aktivitet. (Den som i likhet med nämnde Lundberg anklagar Derrida för att avskaffa verkligheten eller ersätta den med subjektivt godtycke borde vända sig till Husserl: därifrån kommer försöken att lokalisera och precisera förbindelsen mellan subjekt och verklighet). Derrida fäste sig särskilt vid en passage i Husserls sena arbete ”Om geometrins ursprung” som handlar om skriften. Det är det skrivna ordet som ger ”ideala objekt”, till exempel geometrins former, deras verklighet som historiska storheter. Och det skrivna utmärks av att sakna slut: skriften är alltid öppen för tolkning, fortsättning, tillägg.

I sitt första arbete om Husserl bereder Derrida vägen för det han kom att kalla ”dekonstruktion”. Det han ville ”dekonstruera” var det tänkande som i den filosofiska traditionen brukar kallas ”metafysik”. Och metafysiken utmärks av fasta och bestämda värden och former. Derrida ställde sig därmed i en gedigen filosofisk tradition från Sokrates via Nietzsche till den logiska empirismen: alla attackerade på sina olika sätt ”metafysiken”. Skillnaden var att Derrida gjorde det utifrån det han hade lokaliserat hos Husserl: l’écriture, skriften. Skrivandet och det skrivna ordet står för all den rörlighet och den pågående aktivitet som bryter upp allt som är stillastående, avslutat, färdigt. Skriften saboterar metafysiken. Skriften tar aldrig slut och den fullbordas aldrig, den pekar alltid in i det kommande.

Sådan var utgångspunkten. Den kan förstås diskuteras men det kan inte förnekas att den var produktiv. Under de närmaste decennierna utvecklade Derrida sin utgångspunkt med termer som dissémination, force, itération, différance: alltsamman är avknoppningar ur skrift-begreppet – den pågående, ofärdiga skriften – och syftar till att visa på tänkandets historicitet och förändringspotential. Han möttes med förundrad misstänksamhet av den etablerade universitetsfilosofin men togs bättre emot av litteraturvetenskapen – inte så konstigt med tanke på hans intresse för just den litterära skriften. Han uppfattade inte den litterära skriften som väsensskild från annan skrift men verkar ha menat att litteraturen tydligare än så kallad sakprosa – och bättre än den filosofiska framställningen – demonstrerade den aldrig vilande skriften. Han framhöll gärna Joyce som inspiration: Joyce, som i jätteromanen ”Finnegans Wake” med vitsar, ordlekar, förvrängningar verkar sätta själva språket på spel. Just som Derrida kunde sätta språket på spel i sina litterära analyser av just Joyce men även av exempelvis Ponge och Celan.

Salmon spekulerar inte om biografiska orsaker till Derridas karriär och tänkande. Men han ger gott underlag för sådana funderingar när han i ett inledande kapitel skildrar Derridas uppväxt som fransktalande jude i Algeriet under just den period då den franska kolonialmakten bröts ner. Jacques tog sig därifrån när han efter flera misslyckade försök kom in på en elitskola i Paris. Efter upptäckten av Husserl utvecklade han en häpnadsväckande produktivitet som faktiskt ännu pågår: Derrida dog 2004 men det kommer fortfarande nya arbeten i hans namn. Han var rentav grafoman – hektiskt skrivande som en illustration till grundtanken om skriften som inte vill ta slut. Han var samtidigt flitig föreläsare med bas i Paris, dessutom gästprofessor vid flera amerikanska universitet och gästföreläsningar världen runt.

Under de sista 15 åren tog Derridas tänkande en etisk och politisk vändning – han intresserade sig nu för sådant som skuld, förlåtelse, lag, rättvisa, demokrati, gästfrihet, vänskap. Han stod under intryck av sin äldre vän, Emmanuel Lévinas, också han en invandrad judisk filosof som utvecklat en etisk filosofi där mötet med den andre var avgörande: mötet, att se den andres ansikte, att acceptera den andre som den andre, att erkänna den andre i hans eller hennes annorlunda-het, att lära sig leva med andra och det andra, leva med det som är annorlunda i mig själv. Derrida skiljer sig från Lévinas genom att kombinera etiken med det som var hans utgångspunkt: den oavslutade och oavslutbara skriften. Rättvisa, demokrati, vänskap är för honom inga metafysiska begrepp, inga en gång för alla givna institutioner utan snarare ett slags arbetsmöjligheter, någonting pågående och framför allt: någonting ”kommande”.

Derrida, som reste flitigt runt i världen, ville nu också verka i världen. Han ville praktisera vänskap, samtidigt som han menade att vänskap är ett ofullbordat projekt. Han ville demokrati, samtidigt som han uppfattade demokrati som en framtida möjlighet, som någonting ”kommande”. Han ville ha rättvisa, samtidigt som han uppfattade rättvisan som en alltid lika avlägsen riktpunkt. Den som ställer sig negativ till Derridas etiska vändning kan tycka att han förpassar alla etiska värden till en onåbar framtid. Den som ställer sig positiv kan istället hävda att han uppmanar till arbete för saken: demokrati och rättvisa måste ständigt uppfinnas.

Derridas ”dekonstruktion” har uppfattats som destruktiv, hans skriftbegrepp som nihilistiskt. Som post-modernistiskt

Derridas och Lévinas etiska krav är radikala: att acceptera den andre som den andre, utan att ifrågasätta, utan att ställa krav, utan att kritisera – det är en hållning som går tvärs emot den som nu dominerar vår del av världen, särskilt om man ser till emigrationen. Det som har blivit regeringspolitik i Sverige säger ju raka motsatsen: den andre är misstänkt redan genom att vara den andre. Den kritik som från början riktades mot Derrida, och som fortfarande upprepas, är inte i första hand politisk, snarare görs han ansvarig för den devalvering av sanning och moral som vuxit fram med nätkulturen och där ansvariga politiker går i spetsen. Derridas ”dekonstruktion” har uppfattats som destruktiv, hans skriftbegrepp som nihilistiskt. Som post-modernistiskt. Salmon är emfatisk när han försvarar honom på denna punkt: ”Nihilismen är ett ontologiskt antagande om att ingen sanning finns, dekonstruktionen har inga synpunkter på detta, lika lite som om någon skulle hävda förekomsten av skära elefanter.” Dekonstruktionen undersöker varför och hur det hävdas sanningar. Dekonstruktionen är konstruktiv: den vill att vi ska tänka vidare.

Derridas kritiker tänker förstås annorlunda – och jag vill inte utesluta att han kan locka till förhastade slutsatser om språk och sanning. Men jag vill ändå inte överge hans grundtanke om den pågående skriften – i synnerhet inte när den tar sin etiska vändning och uppmanar till arbete för demokrati och rättvisa som någonting kommande, som någonting som måste komma. Och att vi ska acceptera den andre som den andre. Till detta behöver vi Derrida mer än någonsin.

Arne Melberg är författare, översättare och professor emeritus i litteraturvetenskap.

