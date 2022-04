Arre Arre! blandar motorcykelkultur och retrobrusiga ljud

Rock Arre! Arre! ”We ride the universe” (PNKSLM/Border) Visa mer

90-talets riot grrrl-rörelse var ett spretigt feministiskt undergroundfenomen. Ändå fanns i grunden en gemensam attityd och ett tämligen typiskt sound. Bådadera går igen hos Malmöbandet Arre! Arre! som albumdebuterade 2015 med ”A.T.T.A.C.K”.

Tredje fullängdaren röjer vidare med uppfordrande ”Arre! Arre!”-utrop redan på öppningsspåret ”Ride or die”. Under artistnamnet She/Beast gav bandets basist och ena vokalist Katja Nielsen i fjol ut en soloskiva baserad på historier om kvinnliga mördare. Ett liknande, mer sammanhållet koncept präglar även låtarna på ”We ride the universe” som kretsar kaxigt kring kvinnliga mc-gäng.

Tidigare skivor har rört sig mellan slagordsaktivistiska refränger, postpunkiga basgångar och rockabillysväng. Kathleen Hannas grupp Bikini Kill har alltid varit en av flera uppenbara förebilder. Men på nya plattan finns också likheter med Hannas andra, mer electropunkiga band Le Tigre, 60-talstypisk girl group-pop och modernare girl power-pepp. Joakim Lindbergs produktion läger en retrobrusig fernissa över elva musikaliskt ojämna spår med ett och annat kitschigt motorljud för mycket. Men texternas sätt att utforska manligt kodad motorcykelkultur från en kvinnlig horisont är lika banalt som genialt.

Bästa spår: ”We ride the universe”

