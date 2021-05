Artisten Lloyd Price är död – blev 88 år

1998 valdes han in i Rock and Roll Hall of Fame.

Price lärde sig att spela piano och trumpet medan han arbetade i sin mors fiskaffär, i New Orleans, som då var kraftigt segregerat. Efter att ”Lawdy Miss Clawdy” spelats på vita radiostationer sade Price att han för första gången sett svarta och vita sitta tillsammans och applådera.

Price var också en driven affärsman, som startade både skivbolag, byggfirmor och cateringföretag.

Enligt hans hustru dog Price av komplikationer med sin diabetes.