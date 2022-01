Artisten Meat Loaf är död – blev 74 år

Meat Loaf hette egentligen Michael Lee Aday. Han avled enligt Deadline på torsdagskvällen, med hustrun Deborah Gillespie vid sin sida. Dödsorsaken är inte känd.

Agenten Michael Greene uppger att Meat Loafs döttrar och nära vänner också fick möjlighet att ta farväl av honom, under det sista dygnet av hans liv.

”Vi vet hur mycket han betydde för så många av er. Vi uppskattar all kärlek och allt stöd under denna tid av sorg över att ha förlorat en inspirerande artist och en underbar man”, säger Meat Loafs familj i ett uttalande.

Meat Loaf ligger bakom ett av världens mest sålda album ”Bat out of hell” från 1977. Han är även känd för ”I'd do anything for love”, som han framförde tillsammans med Lorraine Crosby.

Sammanlagt har Meat Loafs albums sålts i mer än 100 miljoner exemplar världen över. Vid sidan av artistkarriären var Meat Loaf även verksam som skådespelare. Han är mest känd för rollen som Eddie i ”The Rocky Horror Picture Show”, från 1975.

Meat Loaf samarbetade länge med producenten Jim Steinman, som avled i april förra året. När Steinman dog skrev Meat Loaf en offentlig hälsning: ”Jag kommer snart, min bror Jimmy”, ”Flyg Jimmy flyg”.

