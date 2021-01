Artisten och producenten Joakim Andrén är död

Andrén var bland annat en del av duon State of Sound tillsammans med artisten Viktor Norén. Tillsammans hade de flera stora hits, som ”Wake up where you are”, ”Heaven” och ”Higher love”. Andrén var även verksam som producent för artister som Eric Saade, Andreas Kleerup och Oscar Zia.

Joakim Andréns familj skriver i ett inlägg på Instagram att han dog i en olyckshändelse, 34 år gammal.