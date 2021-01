Artisten Sophie död i fallolycka

Dödsolyckan skedde tidigt på lördagsmorgonen i Aten, där Sophie hade sin hemvist.

”Andlig som hon var klättrade Sophie upp på ett tak för att se fullmånen när hon halkade och föll. Hon kommer för alltid att finnas här hos oss”, skriver skivbolagen Transgressive och Future Classic i ett gemensamt uttalande.

Sophie, som också gick under namnet Sophie Xeon, slog igenom i början på 2010-talet med housedoftande popsinglar som ”Nothing more to say” och ”Bipp”.

Det blev i slutänden bara ett fullängdsalbum för Sophie, ”Oil of every pearl's un-insides”, som släpptes 2018.

Nu sörjs artisten av sina vänner och kollegor. ”Världen har mist en ängel. En sann visionär och en av vår generations ikoner”, skriver Sam Smith på Twitter.

”Sophie var en fantastisk producent som ställde sig på tvären mot det trångsynta, normativa samhället genom att vara en fullständig framgång, både som artist och kvinna. Jag kan inte förstå att hon är borta”, skriver Héloïse Letissier, även känd som Christine & the Quuens.

”Din musik skänkte mig så mycket glädje”, skriver artistkollegan Peaches.

Sophie Xeon blev 34 år.