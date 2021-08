Arushi Jain gör ragor från en rymdstation

Elektroniska ragor Arushi Jain ”Under the lilac sky” (Leaving Records) Visa mer

På skivomslaget står hon med glittrande kläder, ett indiskt smycke i pannan och en analog synts färgglada kabeltrassel i famnen. Hon påminner lite om superhjälten Wonder Woman.

Arushi Jain har ena foten i uråldriga indiska musiktraditioner och den andra i ett hypermodernt samhälle. I sina kompositioner förenar hon världarna.

Under uppväxten i New Dehli studerade hon i många år den nordindiska klassiska sången. Senare flyttade hon till USA för att läsa datavetenskap på Stanford University. Hon jobbar till vardags som programmerare på Reddit, har hyllats av Vogue India och använder sig av artistnamnen OSE och Modular Princess. Det sistnämnda är inte så konstigt, eftersom hon använder sig av modulära, analoga syntar i sin musik.

På sitt andra album ”Under the lilac sky” skapar Arushi Jain ljudglittrande eterisk minimalism. Det påminner ofta om Terry Rileys musik (som hon själv nämnt som en viktig influens). Kompositionerna är samtidigt uppbyggda enligt den klassiska ragans strikta regler. Albumet är precis som den indiska musikformen kopplat till en viss tid på dygnet, i det här fallet solnedgångens lilarosa färgskimmer. Hennes dubblerade röst svävar in och ut i musiken. Det här är ett slags meditationsmusik med nerv, ragor från en rymdstation.

Bästa spår: ”Look how far we have come”

