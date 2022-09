”Arv” utforskar livet efter aidskatastrofen: ”Ett generationstrauma”

– Ni ska dansa i en härlig känsla av sexiness, säger regissör Carl Johan Karlson.

Vi befinner oss i Målarsalen på Dramaten, en sen eftermiddag i augusti. Tio manliga skådespelare ska i en övning gestalta frihetskänslan som finns på en bögklubb när festen når sitt crescendo.

Ensemblen står i en ring, med ryggarna mot varandra och gungar till en början lite trevande, men snart allt mer målmedvetet, till musiken. Och medan den pumpar söker de sig successivt mot mitten, tills alla förenas som i en klump och mer eller mindre rör sig som en enda trånande kropp.

Som utomstående betraktare känns det som att man bevittnar någonting ganska privat – uppgiften är att ”dansa sig begärbara”, att vara ”begärande subjekt” – men så är pjäsen ”Arv” av den amerikanska dramatikern Matthew Lopez också en text som delvis rör sig kring det kroppsliga och personliga. En pjäs om frihet och sexualitet, om klubbkultur, begär och trauman. Filtrerat genom ett antal yngre och äldre homosexuella män på Manhattan i New York, under 2010-talets slut.

– Vi är fortfarande rätt överväldigade, säger Carl Johan Karlson om arbetet när vi sätter oss ned och snackar efter att repetitionerna avslutats för kvällen.

– Jag tänker på han cyklisten, van der Poel, som var ute och cyklade åtta timmar i dagen i jämn och stadig takt och sen till slut satt där med ett OS-guld i handen. Man kan bara hålla en jämn och stadig takt framåt, det är enda sättet.

Skådespelaren Razmus Nyström och regissören Carl Johan Karlson. Foto: Eva Tedesjö

van der Poel-liknelsen kan tyckas udda, men är rätt logisk. Det är ingen liten uppgift som Karlson och ensemblen har tagit på sig. ”Arv” är en jätteföreställning – över sju timmar teater, uppdelad på två pjäser, och på många sätt fullt jämförbar med en OS-insats.

Den är dessutom ett av senare års mest uppmärksammade och hajpade scenkonstverk – kritiker världen över har talat om ”Arv” som en syskonpjäs till Tony Kushners fresk ”Angels in America”. För också ”Arv” handlar i hög grad om aidskatastrofen, men utifrån överlevandes och efterföljande generationers perspektiv.

Själv såg Karlson ur-uppsättningen på Young Vic i London 2018 och visste direkt att han ville sätta upp den på svensk mark.

– Jag tänkte, rent krasst, vilken institution som skulle mäkta med en så stor uppsättning och vilken institution som faktiskt har det ansvaret, var pjäsen skulle höra hemma, säger han.

Jag läste den och började trakassera Carl Johan och teatern – jag ville verkligen vara med i det här

Nationalscenen, löd det givna svaret. Under 2019 lyckades Carl Johan Karlson till slut genomföra en högläsning av pjäsen på Dramaten – som var väldigt tydliga med att det inte innebar att det också skulle bli en föreställning. Men efteråt kom både dramaturger och skådespelare på teatern fram, drabbade av pjäsens kraftfullhet.

– Och då blev jag så rädd att någon skulle stjäla den här idén, säger Carl Johan Karlson som tog kontakt med Lopez agent för att försäkra sig om att ingen annan skulle hinna norpa pjäsen.

Överhuvudtaget tycks ”Arv” vara just den sortens pjäs som besjälar de scenkonstnärer som kommer i kontakt med den. Också skådespelaren Razmus Nyström, som spelar en av nyckelrollerna i föreställningen, säger att han blev som besatt av att vara med i uppsättningen.

– Jag läste den och började trakassera Carl Johan och teatern – jag ville verkligen vara med i det här, säger han.

David Fukamachi Regnfors och Thomas Hanzon repeterar en scen ur ”Arv”. Foto: Eva Tedesjö

Det är inte första gången som Razmus Nyström medverkar i en uppsättning av det här gargantuanska slaget. För några år sedan imponerade han stort i huvudrollen som Prior Walter i just ”Angels in America” på Elverket, också den en föreställning som snittade på sju timmar i sin helhet.

– Jag älskade att spela de dubbelföreställningarna, säger han.

– Vi som var med har pratat mycket om det efteråt, att det är någonting med att man bryter ned både ensemblen och publiken under en så lång föreställning. Alla är helt inne i upplevelsen, det är otroligt stort.

Erfarenheten av ”Angels in America” skapade dessutom en hunger efter att berätta mer om hur communityt drabbades av aidspandemin under 80- och 90-talen.

– De mötena jag hade under arbetet med ”Angels in America”, med människor som både överlevt och förlorat sina anhöriga... Varje gång ljuset tändes under min slutmonolog i pjäsen var det som att sorgen fanns kvar i salongen, jag kunde se hur folk satt och höll varandra i händerna, säger Razmus Nyström.

– Jag är född 1991 och känner själv ändå den här sorgen, trots att jag inte var med då. ”Arv” tar upp det generationstraumat. Det här att man tillhör ett community som fortfarande bär på en så himla stark sorg som förs över generationerna emellan.

Simon Reithner. Foto: Eva Tedesjö

Är det den sorgen som är arvet i pjäsens titel?

– Jag tänker att det både är ett historiskt arv som manifesteras i ett slags utanförskap och i självförakt och självplågeri, säger Carl Johan Karlson.

– Men också i en sorts radikal livslust som är det motsatta arvet. Som en av rollerna säger i pjäsen: ”Jag vill känna, jag vill leva, jag vill uppleva”. För att vara lycklig, att göra det man vill, är en rebellisk handling. Eller som det står i Queer nations manifest från den här tiden: ”Every time we fuck, we win.”

Där Kushner och ”Angels in America” sökte konstnärlig näring i fantastiken, religionen och den brechtianska didaktiken, hämtar däremot ”Arv” snarare inspiration från sedeskildringen och realismen.

Inte minst från den brittiska författaren EM Forsters roman ”Howards end” som ”Arv” utgör en sorts replik på och har hämtat ramberättelsen från. Det är naturligtvis ingen slump. Forster var själv homosexuell och levde hela sitt liv i garderoben – fram tills den delvis självbiografiska romanen ”Maurice” som gavs ut 1971 efter författarens död. Men som i själva verket skrevs redan 1913.

Simon Reithner, Samuel Astor, Johan Holmberg, Markus Berg, Maurits Elvingsson, Per Öhagen, Nils Wetterholm och Christopher Lehmann. Foto: Eva Tedesjö

I ”Arv” förekommer Forster i rollen som en sorts kommentator, en Vergilius-liknande figur som kliver in från det förflutna, som både blandar sig i och deltar i handlingen.

– Jag är nog mer intresserad av EM Forster som person än som författare, säger Carl Johan Karlson som inte är beredd att räkna ”Howards end” till en av sina ”stora läsupplevelser”.

– Det finns en passage i pjäsen där hans position som litterär gayikon ifrågasätts, det här att han skulle ha varit någon sorts trailblazer. Och det tycker jag är otroligt uppfriskande: varför gjorde du inte mer, när du faktiskt hade chansen?

I pjäsen går Forster aldrig i polemik, utan konstaterar att det finns visst fog för anklagelsen. I verkligheten dedicerade han ”Maurice” till ”ett lyckligare år”, ett år då allting äntligen kunde sägas.

Kan man det i dag? Ute i Europa dras just nu strypsnaran åt kring flera nationalscener, inte minst i länder som Ungern och Polen. Där har föreställningar om homosexualitet tvingats lägga ned, konstnärliga ledare har fått sparken medan nya regimtrogna chefer har tillsatts.

Jag känner själv att jag har fått en massa privilegier serverade genom tidigare generationers kamp

På sätt och vis även det ett arv av förtryck och politiskt motstånd som förvaltas i den stundande uppsättningen på Dramaten. Men inte utan viss självrannsakelse.

– Jag känner själv att jag har fått en massa privilegier serverade genom tidigare generationers kamp, säger Razmus Nyström.

– Problemet är att vår generation tar dem så mycket för givna. Därför finns det en kraft att ”Arv” just spelas på nationalscenen, att man säger att det här står vi för och den här berättelsen vill vi berätta.

”Arv”, premiär 5 november, Dramaten, Stockholm.

Pjäsen ”Arv” – i original: ”The inheritance” – hade urpremiär på Young Vic i London 2018, innan den flyttades till West end. Pjäsen har även spelats på Broadway och i München. Har tilldelats flera tunga priser, bland annat en Tony award och en Laurence Olivier award för ”Bästa pjäs”. Visa mer

Dramatikern Matthew Lopez är född i Panama, Florida, 1977. Debuterade som dramatiker 2006 med ”The whipping man”, off-Broadway. Har därefter skrivit ett antal väl mottagna pjäser, bland dem ”Somewhere” (2011), ”Reverberation” (2015) och ”The legend of Georgia McBride” (2015). Fick sitt stora genombrott med ”The inheritance” 2018. Pjäsen har formligen duschats i priser. Har krokats upp av Amazon studios och är nu fullt sysselsatt med att göra en nyversion av ”Bodyguard” och en musikalversion av ”Some like it hot”. Visa mer

EM Forster Edward Morgan Forster föddes 1879 och avled 1970. Engelsk författare, essäist, kritiker och liberal debattör. Räknas till de riktigt stora brittiska författarna under den edwardianska eran. Filmatiserades flitigt under 1980- och 90-talen. Forsters mest kända verk är ”En färd till Indien”, ”Ett rum med utsikt” och ”Howards end”. Romanen ”Maurice”, som skildrar homosexualitet och till viss del är självbiografisk, kom i svensk översättning först 2014. Visa mer