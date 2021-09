Arvida Byström: När något börjar kosta pengar vill vi ha det ännu mer

Vad har tulpaner och en nallebjörn med ekonomiska bubblor och konst att göra?

Jo, de är båda exempel på samlarobjekt vars värde haussats till nivåer som lett till historiska finansiella kriser. Därtill ligger de mytomspunna bubblorna ”Tulpanmanin” och ”Beanie babies” till grund för tematiken som konstnären Arvida Byström undersöker i sina senaste verk. Hennes utställning ”Artificial scarcity” (artificiell knapphet) springer ur en nyfikenhet på förhållandet mellan konst och ekonomi – och då inte minst kring kryptovalutor och NFT:er, den typ av ägandebevis av ett digitalt verk som det skapats en hausse kring på konstmarknaden det senaste året.

– I utställningen har jag funderat kring människans förhållande till pengar och värde. På hur saker förändras när priset på en vara skiftar. Att skapa NFT:er är ett sätt att göra digitala verk unika – och därmed höja värdet och göra dem mer åtråvärda. När något börjar kosta pengar vill vi ofta ha det ännu mer. Jag undrar varför det är så, säger Arvida Byström.

Trettioåriga Arvida Byström har sedan hon slutade gymnasiet med fotografisk inriktning bott och verkat i London, Los Angeles och New York – för att nu åter vara baserad i Stockholm. Foto: Lotta Härdelin

Vi ses på galleri Steinsland Berliner på Södermalm i Stockholm där en rosa print med en jättelik nallebjörn flankeras av travar med bubbelinplastade ramar uppradade längs de vita väggarna. Konstmässan på Liljevalchs där galleriet deltagit har just avslutats, men tid för återhämtning finns inte – härnäst väntar hängning av Arvida Byströms verk inför öppningen av hennes utställning.

– Jag har lite arbete kvar med vissa verk. Den här ska till exempel målas rosa, säger Arvida Byström och visar en ställning som bär tre skärmar där hennes digitala verk ska visas. Ett par av dem ska säljas som NFT:er som hon tagit fram med utvecklarna ”Hajen”, Carl-Gustaf Ewerbring och Sebastian Edholm.

I ”Artificial scarcity” har Arvida Byström jobbat virtuellt och materiellt, från digitalt till marmor och med de två huvudmotiven tulpaner och nallebjörnar. Ett bildspråk som liksom ovan nämnts inspirerats av uppkomsten av två finansiella bubblor; den legendariska så kallade ”Tulpanmanin” på 1630-talet respektive fenomenet kring ”Beanie Babies” nästan 400 hundra år senare.

Den första avser det en period på 1600-talet när marknaden för tulpanlökar i Holland ökade hastigt och därmed blåste upp lökarnas värde till överskattade höjder. En bubbla som så småningom sprack och slutade i en ekonomisk kris för delar av befolkningen.

Ett liknande förlopp, genomsyrade skeendet med ”Beanie Babies”, plyschdjuren av märket ”TY” som lanserades i USA under det senare 1990-talet. Liksom tulpanerna marknadsfördes gosedjuren som investerings- och samlarobjekt vilket gav upphov till en boom där leksakerna auktionerades ut för tusentals dollar. För att på några år helt tappa värde – och anses värdelösa.

Att nallarna och tulpanerna fick symbolisera Arvida Byströms visuella gestaltning av ekonomi, säger hon, hänger ihop med hennes förkärlek till det ”rosa, prinsessiga och gullipluttiga”. Kopplingen till tulpanmanin kom sig även av att Arvida Byström i sin fotokonst ofta inspirerats av holländska 1600-talsstilleben.

– Jag har en väldigt feminin estetik som kanske blir extra kul när den kopplas ihop med ekonomi och just de här två bubblorna. En ekonomisk bubbla är ju alltid korkad och dum, men när de uttrycks i form av nallar eller tulpaner blir den om möjligt ännu oseriösare.

Trettioåriga Arvida Byström föddes i Stockholm och har sedan hon slutade gymnasiet med fotografisk inriktning bott och verkat i London, Los Angeles och New York – för att nu åter vara baserad i Stockholm. En karriär som mestadels kretsat kring digitalt foto och som genererat projekt där Arvida Byström gjort sig känd för ett normbrytande signum där hon själv inte sällan synts som huvudmotiv i sina verk.

”Jag har jobbat med internet och femininitet sedan jag var nitton. Hela min tonårstid har varit väldigt mycket internet och det har präglat mitt uttryck.” Foto: Lotta Härdelin

Artist, modell, upphovsmakare, influerare – på frågan om hur kvinnan med över 200 000 följare på Instagram vars presentation lyder; ”Maybe she's born with it, maybe she watched a lots of Youtube turtorials” ska tituleras svarar hon tveklöst konstnär. Och fastän det till synes verkar som om Arvida Byström rör sig i ett brett spektrum av genrer och uttryck finns det enligt henne själv en tydlig röd tråd.

– Jag har jobbat med internet och femininitet sedan jag var nitton. Hela min tonårstid har varit väldigt mycket internet och det har präglat mitt uttryck. Min estetik föddes ur Tumblr (bloggplattform där användare publicerar olika typer av material som texter, bilder, filmer etc, reds anm), net.art, postinternet osv…

Även om Arvida Byström inte är först att nämna det själv, nästintill förutsätter ett samtal med henne en fråga om feminism. Ett ämne som hennes konstnärskap liksom persona ofta knyts samman med – oavsett det handlar om självporträtten i den aktuella grupputställningen ”Nude” på Fotografiska i Stockholm, hennes ”mobiltrosa” som kom till i ett projekt där hon leker med samhällets digitala feminisering av objekt eller ”Pics or it didn't happen: Images banned from Instagram”, hennes bok med Instagrambilder som censurerats på grund av att de ansetts vara sexualiserande. Personligen säger sig Arvida absolut vara feminist – sin konst ser hon däremot inte som feministisk. Att kalla den det, menar hon, skulle minimera möjligheten att få göra felsteg i skapandet.

Arvida Byström, här tillsammans med sin hund Pedro, är aktuell med separatutställningen ”Artificial scarcity” på Gallery Steinsland Berliner i Stockholm som pågår till den 28 oktober. Foto: Lotta Härdelin

– Konsten måste få vara ett utforskande och bör få ha olika innebörder i olika sammanhang. Att något är en sak utesluter inte att det samtidigt är något annat. Ett verk kan vara vackert, sorgligt och politiskt inkorrekt på samma gång. Som konstnär vet jag inte varför jag ska behöva vara den bästa politiska tänkaren eller den bästa aktivisten…

Vi tar ett varv till och stannar vid Arvidas nallebjörnar i marmor. Det är första gången hon arbetar i natursten och hon beskriver processen som ”underbar men frustrerande”. Materialmässigt liksom konsthistoriskt verkar Arvida Byströms verk röra sig mellan ytterligheter – och rent visuellt tycks kopplingen mellan marmor och mjukisdjur lika långsökt som den mellan nallar och tulpaner. Men när mitt öga vilar på ett av hennes stilleben ser jag att det finns fler gemensamma nämnare än ekonomiska bubblor. Marmoreringen på Arvidas björnar tycks ha samma mönster som de skira tulpanbladen på hennes foton.

Arvida Byström Är aktuell med separatutställningen ”Artificial scarcity” på Gallery Steinsland Berliner i Stockholm som pågår till den 28 oktober Hennes fotografier finns också i grupputställningen ”Nude” (till och med den 28 november) på Fotografiska i Stockholm. Hon deltar därtill med verk i en utställning i Ljubljana som initierats av Ulay foundation, stiftelsen som den den tyske fotografen och performancekonstnären Ulay startade strax innan sin död 2020. Visa mer

