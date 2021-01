Åsa Beckman: Därför gick Amanda Gormans dikt rakt in i hjärtat

Det var som att världen stannade av när hon plötsligt stod där i talarstolen. I den solgula kappan, det röda diademet och den magnifika håruppsättningen: den 22-åriga poeten Amanda Gorman.

Men det var lika mycket själva dikten, och den självklara auktoritet med vilken hon läste den. ”The hill we climb” är som en nästan sex minuter lång sång som framfördes med perfekt diktion och tajmning. Patriotisk, fnyste vissa. Klichéfylld, suckade andra. Absolut, men det här var ett poem skrivet för en presidentinstallation där orden ska och bör vara stora.

Ett par timmar innan Gorman läste sin dikt hade den avgående presidenten klivit upp i helikoptern på Vita husets gräsmatta och vinkat adjö. Efter sig lämnade han ett splittrat land präglat av uppiskat hat och misstro och en huvudstad förvandlad till en militärzon.

Inte konstigt att Gorman inledde sin dikt med att undra över var ljuset finns: ”we ask ourselves where can we find light/in this never-ending shade?”

Hennes långa dikt är ett svar på den frågan. Jublet i sociala medier exploderade i realtid. Så vad var det Amanda Gorman egentligen gjorde som fick människor att världen över inte bara lyssna intensivt just då utan sedan fortsätta att dela klippet och dikten?

Det ska medges att ”The hill we climb” börjar svamligt. Men så placerar hon in sig själv i den: en mager, svart flicka som härstammar från slavar och uppfostrats av ensamstående mamma.

We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.

Raden om drömmen uppdaterar den amerikanska visionen om att du kan bli vad du vill, något en svart president och nu dessutom en svart, kvinnlig vicepresident visat.

Efter den trevande inledningen får dikten styrfart och Gorman vidgar den genom att ta in hela den amerikanska kontinenten. Och här är det underbart att läsa hur självklart hon famnar, och anser sig ha rätt att famna, hela dess historia och lyriskt gestaltar försöket att skapa en nation som rymmer människor med olika hudfärger, kulturer, klassbakgrund.

Gorman skapar en mäktig kollektiv sång, ett stort pulserande ”vi” som för tankarna till den amerikanska poeten Walt Whitman. Men också med tonfall från svarta predikanter som Martin Luther King och med rytmen från den rap och spoken world-poesi som är stark i Gormans hemstad Los Angeles.

Att Gormans dikt berört så många beror också på att sättet som den är skriven på är så totalt ett med innehållet

Men det som verkligen är intressant är hur hon ser på demokratin. Den är inte avslutad – något det ofta låter som att den är när den ska hyllas och äras vid ceremonier. I stället manar Gorman fram historien som en ständigt pågående process, ett mödosamt arbete som aldrig tar slut. Och menar att det som definierar ett land är hur det förmår reparera de misstag som görs. ”But while democracy can be periodically delayed”, fortsätter hon, ”it can never be permanentely defeated”. Demokratin kan alltså försenas, men aldrig besegras. Genom att den är levande ofullbordad, är den också i behov av beskydd.

Det går inte att läsa de raderna utan att tänka på hur spöklikt det måste ha varit för henne att se den beväpnade mobben som stormade Kapitolium, då hon fortfarande skrev på sin dikt. Attacken visade just det ständiga hot mot demokratin hon försökte beskriva, men med så skrämmande scener att inte ens en poet kunnat föreställa sig dem.

Att Gormans dikt berört så många beror också på att sättet som den är skriven på är så totalt ett med innehållet. Den talar inte bara om historien som en levande process, utan hela dikten är en sådan levande process. Hon har skapat en framrullande och föränderlig sång med upprepningar och rim, med rytm, pauser och tempoväxlingar. Lyssna på alliterationen i rader som: ”That even as we grieved, we grew./That even as we hurt, we hoped”. Se hur hon skapar små eleganta vändningar så att läsaren hela tiden hålls alert: ”for while we have our eyes on the future, history has it’s eyes on us”.

Och mot slutet intensifieras det ”vi” som funnits i hela dikten genom att hon upprepar det – och därigenom manar USA att komma samman.

So let us leave behind a country better than the one we were left.

With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one.

We will rise from the golden hills of the west.

We will rise from the wind-swept north-east where our forefathers first realized revolution.

We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states.

We will rise from the sun-baked south.

We will rebuild, reconcile, and recover.

In every known nook of our nation, in every corner called our country,

our people, diverse and beautiful, will emerge, battered and beautiful.

When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid.

The new dawn blooms as we free it.

Nog är det mäktigt. En dikt kan inte ena ett land, men när man närmar sig slutet i Amanda Gormans kan även den som befinner sig i ett litet nordiskt land långt från Capitol Hill ändå känna sig som en del av den där mänskligheten som mödosamt kämpar på med sina drömmar och bakslag.

Själv kommer jag att bära med mig slutraderna. Efter att ha rört sig över kontinenten, fram och tillbaka genom historien, drar hon ner perspektivet till den enskilda människans ansvar. Vi måste inte bara ha mod att se ljuset, utan också att själva vara det. ”For there is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.”

Denna 22-åriga poet talade rakt in i hjärtat på alla runt om i världen som vill få hoppas gemensamt igen.

Åsa Beckman medverkar för närvarande som lyrikexpert i ”Helt lyriskt” som sänds i SVT.

Amanda Gorman Född 1998, uppvuxen i Los Angeles och dotter till den ensamstående läraren Joan Wicks. Som barn hade Amanda Gorman talsvårigheter och i intervjuer har hon berättat att den skrivna poesin därför blev ett viktigt uttryckssätt för henne. 16 år gammal var hon ungdomsdelegat i FN, kort därpå utsågs hon till Los Angeles youth poet laureate och 2017 till USA:s första National youth poet laureate. Läste sociologi vid Harvarduniversitetet och säger att hon ska kandidera till president i USA år 2036. ”Jag kan inte bärga mig”, konstaterade Hillary Clinton på Twitter. 2015 gav hon ut sin första diktsamling ”The one for whom food is not enough”. Framförde ”The hill we climb” på Joe Bidens presidentinstallation 20 januari. Visa mer

