Åsa Beckman: Nej Karin Pettersson, köttberget består inte bara av kvinnor

Förra helgen skrev Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson en krönika där hon berättade att hon under jullovet fått tid att läsa ifatt några av årets hyllade romaner. Nu var hon besviken. Hon menade att samtidsböckerna ”stryker läsande kulturkvinnor medhårs och bekräftar deras självbild” och att det har fört med sig att kulturen och litteraturen smalnat av och gjort sig själv irrelevant.

Vem bar då ansvaret för detta? Jo, medelklasskvinnorna på kultursidorna. De var i dag ”de nya maktgubbarna på parnassen, köttberget”. En ny jätteproppen Orvar men numera med namn som ”Karin/Åsa/Anna” och som ”bräker och vältrar sig i gamla oförrätter, skriver om relationer, skönhetsingrepp och väninnemiddagar”. De här kvinnorna var så upptagna av en självbespeglande offerroll att de inte längre såg hur de själva satt på makten och var ansvariga för att skribenter med annan klassmässig eller etnisk bakgrund inte släpptes fram.

Som en av dessa Åsor säger jag så här: gärna skarp självkritik, men då får den ändå bygga på riktiga premisser. Under veckan har också fler svarat på krönikan. Maria Francke (Sydsvenskan, 18/1) och Sanna Samuelsson (GP 19/1) reagerade på okunnigheten eftersom det som just nu händer inom den svenska prosan och poesin är att den verkligen breddas med nya röster. Det är för sent, de borde vara ännu fler, men det sker. Annina Rabe (Expresssen, 18/1) menade att Pettersson förminskade både kvinnliga läsare och kvinnliga kritiker. Som bekant har man alltid hävdat att kvinnor enbart läser för att känna igen sig.

Det är en bild som är djupt nervärderande och ingen – man som kvinna – borde komma undan med att upprepa den igen. Speciellt inte när sanningen är att det är män som genom historien kunnat läsa verk av andra män och verkligen fått känna igen sig.

Tack och lov hörs inte sådant prat lika ofta nu för tiden. Och det beror på hur kultursidorna utvecklats under senaste decennierna – inte minst genom både mer personliga ämnen och tilltal.

Männen skriver om utbrändhet, övergrepp, viktproblem – och kan utan att darra på lattemuggen referera till något de diskuterat med en manlig vän på babysimmet

1980- och 90-talens kultursidor var reserverade för mer opersonliga estetiska och politiska diskussioner. Skribenterna och kulturjournalisterna var som människor ganska otydliga för läsarna. De, oftast män, framträdde genom sina åsikter och omdömen och utifrån deras artiklar kunde man inte veta om de hämtade barn på förskolan eller var nyseparerade. Sådant hörde enligt en traditionellt patriarkal kultursyn inte hemma på en kultursida.

I dag ser det inte längre ut så. En kritiker kan använda en personlig erfarenhet som utgångspunkt i en recension och om hen dessutom är krönikör är det troligt att man får veta ännu lite mer om hens privatliv. Man kan se det som en eftergift till en offentlighet som älskar det subjektiva och det kan verkligen bli svåruthärdligt om det inte görs med intelligens och precision. Men man kan också se detta som en sund misstro mot den gamla kritikerrollen och att dagens skribenter är förvissade om att man kan vara både estetiskt skarpsynt och – när det är läge – personlig.

Att Pettersson inte kan historien må vara hänt. Men det jag tycker direkt illa om är hur hon knyter medelklassvältrandet enbart till kvinnor. Att de har gått i täten för att föra in nya ämnen på kultursidorna stämmer. Men det hon inte nämner är att manliga skribenter som Jens Liljestrand, Andrev Walden, Daniel Sjölin, Kristofer Ahlström, Adam Svanell, Victor Malm och många fler, på exakt samma sätt i dag gärna utgår från privata erfarenheter i artiklar, krönikor eller recensioner. De skriver om utbrändhet, hypokondri, övergrepp, viktproblem, sjukdomar. De kan utan att darra på lattemuggen referera till något de diskuterat med en manlig vän på babysimmet.

När Petterson inte ser deras ”vältrande” som lika självbespeglande ansluter hon sig till den tradition där just mäns privatliv aldrig anses privat utan universellt.

Själv är jag övertygad om att den här privata vidgningen av kultursidorna i grunden varit hälsosam, även om det inte får ta över. Det är bra att vardagliga fenomen anses säga något om tiden. Och kultursidorna är absolut för vita och medelklassiga, men jag är säker på att breddningen faktiskt också fört med sig att fler röster som vittnar om andra erfarenheter har börjat höras.

Ogillar man det subjektiva tilltalet får man sprida ansvaret och inte än en gång skuldbelägga kvinnor som nått synliga positioner. Nu låter Karin Pettersson kvinnor bära hundhuvudet för ett medelklassperspektiv som i decennier upprätthållits av män.

Läs mer:

Sandra Stiskalo: Köttberg och jätteproppar, snälla bespara oss äckelspråket

Åsa Beckman: Hela den svenska bokbranschen har feminiserats