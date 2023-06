Åsa Beckman: Tina Turner visar att en misshandlad kvinna aldrig kommer undan sitt förflutna

Det finns ett klipp i dokumentären ”Tina” som går rakt in i hjärtat. Musikern Ike Turner förklarar varför hans fru Tina Turners album ”River deep, mountain high” floppade i USA: det var inte tillräckligt vitt för vita och inte tillräckligt svart för svarta. Bredvid sitter Tina Turner med eyeliner och sextiotalsfrisyr. Det är som att hon knappt hör vad han säger. Hon ser totalt slocknad ut.

Skivan var den första hon spelade in utan sin man. Demonproducenten Phil Spector hade betalat Ike för att han inte skulle vara med i studion. Under inspelningen sjöng Tina Turner för första gången på ett sätt som fick henne att känna sig fri. Hon hade varit lycklig.

När Ike grötmyndigt lägger ut texten om fiaskot får han sin hämnd. Utan honom är hon ingenting.

Den 83-åriga Tina Turner somnade in i sitt hem i schweiziska Küsnacht den 24 maj. Under flera dagar fylldes världens medier med artiklar som summerade hennes liv och osannolika karriär.

På sitt Instagramkonto lade författaren och debattören Maria Sveland ut en bildtext från DN där det stod att Tina Turner levt i ett ”stormigt” äktenskap med Ike Turner. Sveland var upprörd, sanningen var ju att Tina Turner misshandlades och ordet ”stormigt” var ett sätt att ”släta över och förminska, rentav dölja våldet”. Det var ”tacksamt för alla våldsamma män, men livsfarligt för alla kvinnor som befinner sig i dessa relationer”.

Sveland hade rätt: Tina Turner blev misshandlad både fysiskt och psykiskt under hela äktenskapet. Ike slog henne med galgar, skoblock, hällde skållhett kaffe över henne. Han våldtog henne när han ansåg att hon behövde straffas. Under 16 år pågick tortyren, fram till en julinatt 1976, då hon blodig och blåslagen lyckades smita från deras hotellrum i Dallas.

Nu ska det sägas att just detta var ett tema i DN:s artiklar så man kan verkligen inte säga att det skyldes över, men låt gå för det.

För Tina Turners erfarenhet är värd att stanna till vid för att den så tydligt visar reglerna för våldsutsatta kvinnor.

Genom att tala om övergreppen offentligt, i intervjun och senare i sin självbiografi, hoppas hon att aldrig mer behöva prata om det

I magasinet People 1981 berättade Turner för första gången om vad som pågått i äktenskapet. Hon var då skild sedan tre år. Genom att tala om övergreppen offentligt, i intervjun och senare i sin självbiografi, hoppades hon att aldrig mer behöva prata om det. Hon led av posttraumatiskt stressyndrom och varje gång hon behövde svara på frågor om våldet revs minnena upp. För sin överlevnad ville hon gå vidare.



Men så lätt skulle det inte gå. Varenda journalist fortsatte att fråga om Ikes misshandel, om och om igen, år ut och år in.

Det finns i vår kultur ett sug efter kvinnor som far illa. Det bjuder på dramatik och förhöjda känslor som tilltalar vårt behov av tragiska berättelser. Kvinnor som tas med våld och domineras skapar dessutom en sexuell kittling – bilder som inte minst förstärkts av pornografin. Lägg sedan till, i just det här fallet, rasistiska föreställningar om våldsbenägna svarta män, så har vi en helvetesbrygd.

Man kan lugnt säga att Tina Turner underskattade den brygden. Ingen människa klarar av att behålla kontrollen över sin berättelse när den aktiverar så djupa och omedvetna fantasier hos andra. Även för alla som i henne såg en kvinna som mot alla odds reste sig och dessutom skapade en solokarriär som överskuggade förövarens fanns likväl övergreppen där som den mörka starten.

Alla kunde få ut något av hennes historia. Tina Turners liv visar hur svårt det är för kvinnor att offentligt berätta att man blivit utsatt för våld – och ändå inte definieras genom det. Det är en omöjlig ekvation. Artigt parerade hon frågorna, svarade ibland, sade andra gånger att hon inte ville prata om det, ämnet fortsatte att plåga henne.

Därför var det extra rörande att se denna åldrade stjärna vid premiären av ”Tina. The Tina Turner musical” i New York hösten 2019. Hon kom i guldklänning, med maken Erwin och Oprah Winfrey på var sin sida. Den kvinna som brukade flänga runt på scenen behövde nu käpp. Hon var förbi alla gränslösa frågor. Inne på Lunt-Fontanne Theatre fick hon lyssna på sin ”I don’t wanna fight” med slutraderna: ”Don't care now who's to blame/I don't really want to fight no more/Cause it's time for letting go.”

