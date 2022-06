Åsa Beckman: Var vaksamma – även svenska abortmotståndare gör sig redo

En dag för så där femton år sedan lämnade min kollega Lars Linder över en recension till mig med orden: ”Jag tror att vi om fem år diskuterar inskränkningar i aborträtten.” Han hade skrivit om en ny bok som handlade om framtidens Europa.

Jag tittade klentroget på honom. Var ändå inte den striden över? Skulle det verkligen gå att backa tillbaka från en rättighet som i dag kändes så självklar?

Det visade sig att han hade helt rätt.

I dag är det svårare för europeiska flickor och kvinnor att få tillgång till abort. I Polen får man göra det bara om man har utsatts för våldtäkt, incest eller om ens liv är i fara. I Ungern, Slovakien, Tjeckien och Kroatien har det gjorts inskränkningar i aborträtten, men även i ett land som Italien vägrar allt fler läkare utföra ingreppet. På Malta är aborter totalförbjudna.

Och nu har amerikanska Högsta domstolen rivit upp Roe mot Wade, domslutet som antogs 1973 och som gjorde abort till en konstitutionell rättighet. Nu får delstaterna stifta sina egna abortlagar och en majoritet av dem kommer att begränsa eller förbjuda ingreppet helt. I Texas råder dag abortförbud från sjätte veckan (även den som bara skjutsar kvinnan till aborten kan straffas) och i Louisiana har republikaner lagt fram ett förslag om att abort ska klassas som mord.

Detta händer i något som brukar kallas världens största demokrati. Det är horribelt.

Därför är det så gripande att just nu se den nya dokumentären, ”The Janes”, på HBO. Den handlar om ett gäng unga kvinnor som skapar ett underjordiskt nätverk i 1960-talets Chicago för att hjälpa kvinnor som behöver abort. Maffian har då styrt stadens olagliga abortverksamhet. En intervjuad kvinna berättar hur hon som desperat tonåring varit med om en abort på ett sjaskigt motellrum. Fyra personer kom in, de sade ”Var är pengarna?”, ”Luta dig tillbaka och gör som vi säger” och ”Gå in i badrummet” och lämnade henne sedan ensam och blödande. ”Om jag hade stannat kvar i det där rummet hade jag varit död i dag”, säger hon i filmen.

De börjar sätta upp lappar på anslagstavlor och annonserar i undergroundtidningar: ’Är du gravid? Ring Jane!’

De unga aktivistkvinnorna i Chicago antar kodnamnet Jane. De börjar sätta upp lappar på anslagstavlor och annonserar i undergroundtidningar: ”Är du gravid? Ring Jane!” Genom ett sinnrikt system hämtar de upp kvinnor och kör dem till olika lånade lägenheter där en abortör genomför ingreppet. Allt för att polisen – eller maffian – inte ska upptäcka dem. Till slut lär de sig utföra aborterna själva.

En majdag 1972 gör polisen ändå en razzia. Kvinnorna på plats hinner kasta ut verktygen genom fönstret men några av de centrala medlemmarna grips. En smart advokat lyckas fördröja rättegångsprocessen så mycket att den varar fram till den 22 januari 1973 då Roe mot Wade, som man visste var på gång, klubbas igenom i HD och kvinnorna kan släppas fria.

Det är inte bara själva historien i ”The Janes” som är stark. Det är också de underbara, urblekta bilderna från ett amerikanskt 60- och 70- tal. Kvinnor i skräddarsydda dräkter, aftondressar, kanariegula klänningar, förkläden, jeans och arméjackor. De rör sig på trottoarerna med shoppingväskor, sitter bakom skrivmaskiner, rullar barnvagnar, spelar gitarr på picknickfiltar, drar in skoprydda fötter i pastellfärgade bilar. De har olika kroppar, olika hudfärg, olika livsvillkor. Men den här frågan rör dem alla.

Man tittar på dem, alla mitt uppe i sin vardag, och vet att många av dem har behövt söka sig till kvacksalvare, de har druckit giftiga örtblandningar, försökt sticka upp vassa föremål i livmodern, sprutat in såpa eller karbolsyra, ibland till och med bett sina pojkvänner misshandla dem för att framkalla missfall. Aborter upphör aldrig genom förbud och inskränkningar. De fortsätter ändå – bara med fara för kvinnors liv och hälsa.

Nu har alltså Högsta domstolen upphävt den konstitutionella aborträttigheten. Runt omkring i USA förbereder sig nu aktivister på nytt för att gå under jorden.

Ingen ska inbilla sig att inte abortmotståndarna i Europa kommer att bli mer offensiva. De bidar sin tid, redo att kliva fram när dagen är här. Tidningen Dagens ETC skrev nyligen om hur KD:s nya försvars- och utrikespolitiska talesperson, Mikael Oscarsson, grundade antiabortstiftelsen ”Ja till livet” och har kallat ingreppet ”avlivning”. Sarah Kullgren, KD-kvinnornas ordförande, har haft flera nyckelpositioner inom antiabortrörelsen. Och bland partiets framtida regeringsvänner finns Moderaternas Elisabeth Svantesson som också arbetat för ”Ja till livet” plus hela SD som för tre år sedan ville sänka abortgränsen men backade när kritiken blev för stark.

Officiellt står KD bakom den svenska abortlagstiftningen men propagerar för samvetsklausulen, där vårdpersonal ska kunna vägra utföra ingreppet. Det är ett listigt och försåtligt sätt att i praktiken underminera aborträtten.

För egen del tänker jag aldrig mer ta någon enda rättighet för given. Av abortfrågan ska man lära sig att det aldrig går att slå sig till ro. Förtryck kommer alltid tillbaka – ofta bara i förändrad skepnad. Så var vaksamma! Lyssna uppmärksamt! Låt er inte luras! Den 24 juni 2022 var en katastrofal dag för miljontals flickor och kvinnor i världen.

