Åsa Beckman: Varför skrivs det roligare romaner om kvinnor och sex i Malmö?

”Livet jag har levt har lärt mig att ta avstånd från vissa saker som kan anses smaklösa. En dildofest till exempel”, sa författaren Maria Maunsbach i Boklördag häromveckan. Hennes tredje roman ”Lucky Lada och jag” har just kommit ut. Många har läst hennes tidigare böcker om röriga relationer, hört henne prata sex i ”Ligga med P3” eller följt henne på Instagram där hon under sitt alias Den unge Strindberg poserat naken i ett badkar med päron över bröstvårtorna.

Maria Maunsbach bor i dag i Malmö. Från den stan har det under det senaste decenniet kommit en rad smarta och underhållande romaner som just skildrar ostyriga kvinnor. Vad beror det på? Varför skrivs det roligare och friare romaner just i Malmö?

Freja i Maunsbachs nya bok är författare. I litteraturvärlden har hon känt att hon behövt glömma bort sitt, som hon säger, bonniga ursprung som hon nu insett är en viktig del av henne. Över jul åker hon hem till lilla Höör för att gå på hemvändarkväll på nöjespalatset Lucky Lada.

I byn bor hennes mamma som pratar bred skånska, drar skabrösa historier och handlar på City gross. Här bor också hennes alkoholiserade och bipoläre pappa som kan beställa fem pingisbord från tv-shop. Under romanens gång blir vi bekanta med andra invånare: Pippakagan, Johnny Snurröga, Fylle-Bengt. För att nu inte tala om Frejas tjejgäng som träffades när de som kommunalt sommarjobb sjöng på olika ålderdomshem under bandnamnet Beaver Gang.

Det är en brötig och ofta rolig roman. Och Maria Maunsbach är inte ensam. Förra året kom Amanda Romares underbara ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig” som handlar om 30-åriga Amanda som möter det ena stolpskottet efter det andra på den skånska dejtningsmarknaden. Men hon ger sig inte, hon är efterhängsen, tjatar och skickar sms som någon med större självbevarelsedrift hade raderat – och får obetalbara svar av snubbar som är livrädda för kärlek. Jag vet inte när jag senast skrattade så mycket i en svensk roman.

Romare och Maunsbach och andra kvinnliga Malmöförfattare har en viktig föregångare: Amanda Svensson. Med den speedade och sårbara Dolly i ”Hey Dolly” (2008) och den livshungriga Greta i ”Välkommen till den här världen” (2011) skapade hon en sorts originella och måttlösa hjältinnor som skulle bli typiska för staden nere vid sundet.

Just nu känns det bara så befriande. De senaste åren har det både i verkligheten och i kulturen genom metoo varit ett starkt fokus på sexuella relationer. Det har varit fullkomligt nödvändigt. Vi har varit med om en sorts historisk sexsanering där man synat på vems villkor ett samlag genomförs och där fler förstått hur intrikat samspelet kan vara mellan makt och erotik. Men det har också fört med sig en bild av sex som något per definition farligt och potentiellt traumatiserande.

Vesna Prekopic skrev här i DN (31/3), i intressant dialog med Isabelle Ståhl (DN 16/2), att vi i dag kanske kan börja beskriva sex på nya sätt. ”Jag hoppas att vi är där nu, att vi kommit till en tidpunkt då vi kan skingra tabut att tala och skriva om de sexuella gråzoner som återfinns i fantasier och i sexuell praktik hos både män och kvinnor.”

Och det är där de här Malmöromanerna är förlösande. De blåser in med ett mer avspänt förhållande till sex, där varje rörelse eller replik inte är så utslagsgivande. Tvärtom är ju mycket som har med sex och kroppar att göra inte alltid idealt. En man i Maunsbachs roman vill komma genom att dra sin penis mellan kvinnors stortå och pektå. Hos Romare har en kille med sig ett fem meter långt rep till en dejt.

Folk är helt enkelt lite udda – också i sängen. Och plötsligt känns det som en ny och sann realism. Det är inte så att de här hjältinnorna inte är med om jobbiga saker. Det är de. De har bra sex, dåligt sex, de händer att de hamnar i gråzoner, men de går vidare, ibland med en större vetskap om hur de själva vill eller inte vill ha det. Och framför allt: utan att skämmas över sina erfarenheter.

När man läser Malmöromanerna känns många böcker skrivna i Stockholm sakrala och ängsliga. Jag tror inte alls att det är tokigt att bli till som författare i en gammal arbetarstad som genom åren utvecklat en stark alternativkultur med rik serietradition, vital humorscen och en uppsjö av poddar. Att bo och skriva 60 mil från huvudstaden där det är trångt mellan litteraturens institutioner; mellan de stora förlagen, de stora mediernas kulturredaktioner, Svenska Akademien och, även om det är en dryg pendelresa bort, skrivutbildningen på Biskops Arnö.

I den svenska prosan under 00-talet har den kvinnliga kroppen ofta varit kontrollerad, tuktad, pressad, inte sällan svulten och självskadad. Att det finns en stad som nu skapar öppnare utrymmen för kvinnor är stort. Det borde firas – varför inte med en dildofest.

