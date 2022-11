Åsa Mobergs blick för tiden håller än

Sakprosa Åsa Moberg ”Har vi råd med männen? Och andra texter 1968-2022” Natur & Kultur, 341 sidor Visa mer

Den här hösten har jag, av skäl som är för omständliga att redogöra för, umgåtts intensivt med Åsa Mobergs skrivande. Texter hon publicerat under mer än ett halvt sekel som journalist och författare har mött mig från tummade sidor fulla av understrykningar och kommentarer. Vissa av böckerna har haft så slitna pärmar att dessa sett ut att när som helst kunna falla av.

Hennes gärning passar bra att närma sig så, via biblioteken. Inte bara för att utgivningen i sin helhet från 1968 fram till i dag är för omfattande för att rymmas i en egen bokhylla. Utan också för att hela hennes produktion är så genomsyrad av sprudlande folkbildningslust. Paradoxalt, kan man tycka, eftersom Moberg själv hoppade av skolan hemma på Lidingö redan som 17-åring, fast besluten att aldrig läsa en bok igen. Därefter tillbringade hon många år i opposition mot allt vad traditionell kunskapsinhämtning heter.

Men tiden gör sitt med människan och materialet hon lämnar efter sig. När Mobergs karriär som tidningsskribent nu lyfts fram i ”Har vi råd med männen?” är hennes naturliga fallenhet för att förklara världen den mest omedelbart slående kvaliteten hos de samlade artiklarna.

Redan i de allra tidigaste talar hon med en röst laddad av passion för att upplysa om andra perspektiv. 20 år ung går hon i sin första kolumn i Aftonbladet 1968 i polemik med Gunnar Myrdal, som om den upphöjde statsmannen vore vilken gammal gubbe som helst. Just den texten refuserades för övrigt av DN, vilket väl så här med facit i hand får sägas vara den svenska publicistikens motsvarighet till när Decca sa nej till The Beatles.

Moberg blev i stället Aftonbladet-skribent, och en stridbar sådan under många år. I samlingsvolymen får man ta del av såväl frågvisa studiebesök på polisskolan under revoltvåren 68 som reflektioner kring kårhusockupationen, narkotikapolitiken, den sexuella revolutionen och ett ljuvligt litet möte med den även under musikrörelsens glansdagar klart konträre Kjell Höglund.

Först när 1980-talet inträder börjar artiklarna publiceras på annat håll än i den röda kvällstidningen. Då har Moberg kommit på kant med redaktionen, på grund av kärnkraftsfrågan.

Den är central både i hennes journalistik och författarskap. Trots pågående olje- och elkris framhärdar hon intensivt i att riskerna med atomtekniken är större än de potentiella vinsterna. Hon är så säker på den polariserande energikällans dödföddhet att hon slår fast att varenda reaktor snart kommer att vara värdelös på grund av uranbrist och höga kostnader. I ett debattsvar till kärnkraftsvurmaren Jan Björklund 2004 skriver hon att Folkpartiet som ”politisk kraft i den svenska riksdagen” lär avvecklas ännu snabbare.

Brinnet finns där, i miljö- och klimatfrågorna. Men Åsa Moberg är också en knivskarp uttolkare av människolivet. Hon förvandlar ständigt vardagliga upplevelser till nycklar som öppnar nya, större rum. En köttbullelunch med tre små barn utvecklas till en tankeövning om patriarkatet. En glömd finkappa i Åmål till en meditation över somnande småstäder. Så många bergsäkra, inte sällan manliga, påståenden om samhället och politiken får en Mobergsk genomgång, med tappat ansikte hos debattmotståndaren som följd.

Stilen har bildat skola för några av de bästa kolumnisterna efter henne. Runt millennieskiftet följde Linda Skugge i hennes spår. I dag för Tone Schunnesson arvet vidare.

Mobergs glasklara blick ser en egen logik. Hovet borde ingå i kyrkan, så att den som önskar kan gå ur monarkin. Avfolkningskommuner skulle kunna erbjuda kulturarbetare gratis boende, för att stärka mångfalden på landsbygden. Lill-Babs kunde gott ha fått bli president, eftersom kungahuset upprätthåller så oerhört antika kvinnoideal. I bokens titeltext konstaterar hon att manssamhällets tid snart måste vara förbi. Orsaken är, som förmodat, att män inte är ekonomiskt hållbara.

Denna drastiska slutsats når hon i Månadsjournalen 1997. 25 år senare kostar män ännu mycket pengar, kanske till och med mer. ”Alkoholskador, våldsbrott, fotbollshuliganer och mc-ligor som kräver polisinsatser, fängelseplatser och vårdinsatser” är fortfarande en alltför stor utgiftspost i statsbudgeten. Mobergs kvartssekelgamla resonemang har alltså bäring även på samtiden. Se gärna den senaste valrörelsen för referens.

Däri ligger också den mest fascinerande kvaliteten hos ”Har vi råd med männen?” Oavsett om texterna från förr berör krig och fred, skolan, klimatet, energifrågor, vård, massmedier, sex, jämställdhet eller kultur landar de slutligen i nuet. Man förstår nästan inte hur det går till, tricket känns magiskt, som om författaren skrivit framför en kristallkula. Men sida för sida träder bilden fram, av en värld som trots att den tycks så snabbrörlig nog faktiskt inte har förändrats så fasligt mycket på dryga 50 år.

Genom decennierna löper Åsa Mobergs kunniga, nyfikna och personliga röst som en röd tråd. Alltid nära läsaren, alltid i takt med tidens förunderliga gång.

Läs fler texter av Sara Martinsson och fler av DN:s bokrecensioner