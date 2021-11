Åsa Wikforss: Språkets makt ska inte underskattas

I en tid av tilltagande oenighet och känslomässig polarisering är det kanske inte så konstigt att också språket hamnar mitt i striden. Framför allt bråkas det om vad man får och inte får säga. Bör vissa ord undvikas, eller handlar det bara om aggressivt språkförmynderi, en sorts språklig politisk korrekthet som lägger sig som en blöt filt över det offentliga samtalet? Påverkar valet av ord verkligheten? Och kan ord verkligen skada?

En av stridsfrågorna rör språkliga reformer, förslag om att ord som betraktas som exkluderande ska ersättas av nya uttryck. Våren 2020 gick Lars Melin, docent i svenska, till angrepp på DN Debatt mot vad han beskrev som det ständiga språkliga mästrandet. Den som inte hängt med kan råka använda ett ord som numera anses kränkande (’handikappad’, ’indian’ eller ’dvärg’) och bli anklagad för både det ena och det andra. Risken är stor, menade han, att detta bidrar till den ökande misstron mot ”etablissemanget”.

Språkliga reformer ändrar inte heller den underliggande verkligheten, argumenterade Melin, och han avvisade socialkonstruktivistiska idéer om att språket skapar verkligheten. Man kan ersätta ordet ’idiot’ med ’förståndshandikappad’ med ’intellektuell förståndsvariation’ men orden kan inte skyla över vare sig verkligheten eller de känslor den väcker.

I sociala medier nöjer man sig inte med de gamla vanliga kränkningarna utan hittar ideligen på nya, mer kraftfulla sådana

Melin fick genast mothugg, replikerna forsade in. Det påpekades bland annat att han helt bortser från det faktum att ord för med sig associationer, att de kan bli negativt laddade och därmed göra skada. Varför ska vi då inte ersätta sådana ord med mer neutrala och därmed bidra till en förändring av problematiska samhälleliga normer?

Samtidigt, i sociala mediers parallella universum, florerar uttryck vars främsta syfte är just att kränka. Uppfinningsrikedom är stor. Man nöjer sig inte med de gamla vanliga kränkningarna utan hittar ideligen på nya, mer kraftfulla sådana. En del av uttrycken har jag svårt att ta i min mun, de ger rysningar längs den humanistiska ryggraden. Låt mig som exempel välja ett av de mindre grova orden, ett som vissa nog gärna skulle vilja applicera på mig – ’batikhäxa’. Enligt Wiktionary är detta en kvinna som är politiskt engagerad, feminist och har politiskt korrekta åsikter. På andra ställen får man veta att hon också är halvgammal. Wiktionary har också ett intressant tillägg – termen används nedsättande. Detta är centralt och något jag ska återkomma till.

Orden som står i centrum för debatten är de som används för klassificering, det vill säga för att sortera saker, djur, människor och annat i olika kategorier. I språket finns både termer för att peka ut specifika individer, som egennamn (’Eliot’), och termer för att tillskriva det enskilda vissa egenskaper och placera in det i olika sorter. Varje ting eller individ tillhör oräkneliga sorter. Eliot är ett djur, ett däggdjur, en hund, en bichon havanaise. Han är dessutom hårig, vit, liten och tillhör mig. Inom vetenskapen ägnar man sig åt att leta efter kategorier som kan användas för att generalisera och förklara.

Begreppet små håriga saker, till skillnad från begreppet däggdjur, tillåter inte så många generaliseringar och förklaringsvärdet av en sådan klassifikation vore begränsat. I vardagsspråket är vi mer liberala och intresserar oss för alla möjliga sorter. Vi kategoriserar till exempel artefakter (’stol’, ’gaffel’, ’näsduk’), diverse naturfenomen (’sand’, ’berg’, ’blomma’) och sociala sorter (’fotbollsproffs’, ’statsminister’, ’gift’).

Man kan dö av tuberkulos, eller av ett nytt coronavirus, långt innan de redskap som behövs för att kategorisera sjukdomen är på plats

Skapar våra klassifikationer världen? De socialkonstruktivister Melin talar om hamnar ibland nära denna ståndpunkt. Sociologen Bruno Latour har exempelvis hävdat att Ramses II inte kan ha dött av tuberkulos eftersom den teknik och de begrepp som krävs för att klassificera sjukdomen inte fanns på plats när den store faraonen dog, 1223 f Kr. Det finns inga goda skäl att tillskriva språket krafter av detta slag. Man kan dö av tuberkulos, eller av ett nytt coronavirus, långt innan de redskap som behövs för att kategorisera sjukdomen är på plats.

Däremot finns det en koppling mellan våra begrepp och kunskap. För att veta att jag har tuberkulos måste jag kunna tänka att jag har tuberkulos och det kräver att jag har begreppet. Det betyder att man kan vara utesluten från viktig kunskap för att man saknar de begrepp som krävs. Kvinnor har varit utsatta för sexuella övergrepp långt innan språket fick ett ord för att beskriva detta, men för att veta att man utsatts för sexuella övergrepp behöver man ha ett begrepp för det man varit utsatt för.

Auktoritära politiker genom tiderna har försökt manipulera språket just för att begränsa möjligheten att tänka och veta vissa saker. En av poängerna med det nyspråk George Orwell beskriver i 1984 är just att vissa ord ska plockas bort, så att människor inte ska kunna uttrycka regimkritiska tankar. Lars Melin är inne på detta också. När man inte får säga vissa saker blir språket oklart, skriver han. Invändningen biter kanske inte riktigt när det gäller de språkliga reformer han diskuterar. Förslaget är ju inte att vi ska sluta prata om vissa grupper, utan att ett ord (’indian’) ersätts med ett annat ord (’ursprungsamerikan’) som fångar in samma grupp. Däremot har han rätt i att det finns en risk att vissa människor blir så ängsliga för att de ska råka använda fel ord att de tystnar. Farhågan att detta ska spä på den populistiska retoriken om eliten som folkets fiender är inte obefogad.

Lars Melin rätt i att det finns en risk att vissa människor blir så ängsliga för att de ska råka använda fel ord att de tystnar

Även om språket inte skapar världen finns det sorter som är avhängiga våra institutioner, de sociala sorter jag nämnde tidigare. För att kunna vara fotbollsproffs, statsminister eller gift krävs det att vissa samhälleliga institutioner är på plats. Man kan dö av tuberkulos utan några sådana institutioner men man kan inte vara farao utan dem. Ibland är det lite knepigare att avgöra exakt var gränsen mellan det naturliga och det sociala går.

En debatt som pågår med stor intensitet just nu rör relationen mellan genus och kön. Begreppet genus används just för att fånga en socialt konstruerad kategori, en kategori som är intimt förknippad med de normer som råder runt manligt och kvinnligt, men hur är det egentligen med begreppet kön? Det går förstås utmärkt att ge en biologisk definition av ’kön’, det görs till exempel i Socialstyrelsens ordlista (”kön bestämt utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer”). Hur denna definition sedan förhåller sig till vår vardagliga användning av begreppen man och kvinna är en betydligt knepigare fråga och marken blir snabbt minerad. Även här breder försiktigheten ut sig och på sina håll (till exempel i Vårdguiden) undviker man gärna att alls använda termen ’kvinna’.

Ska man reflektera kring språkets makt räcker det dock inte med att diskutera ordens rent deskriptiva, beskrivande funktion utan man måste också reflektera över hur vissa av dem används för att uttrycka värderingar. En del ord, som ’bra’ eller ’rätt’, är uppenbara värdeuttryck. Faktum är att det är omdebatterat huruvida de alls beskriver världen. Om jag säger att en handling är rätt har jag uttryckt mitt gillande men det är inte självklart att jag gjort så mycket mer.

Hur definitionen av 'kön' förhåller sig till vår vardagliga användning av begreppen man och kvinna är en betydligt knepigare fråga och marken blir snabbt minerad

När det gäller andra ord blandas det värderande och det deskriptiva, exempelvis ’generös’, ’grym’ eller ’banal’. Filosofer kallar dessa för ”tjocka” värdetermer. Säger jag att någon är generös har jag uttryckt mitt gillande men jag har också sagt något om hur denna person är, att hon är frikostig i relation till andra eller något liknande. Dessa termers dubbelliv gör att de är användbara för retoriska syften, till exempel i en politisk debatt. Att beskriva ett förslag som kortsiktigt, själviskt eller ogenomtänkt är samtidigt att uttrycka en värdering.

Efter en partiledardebatt på SVT under hösten uppstod en diskussion som handlade just om vissa termers eventuella värdeladdning. Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet, talade om det blåbruna samarbetet varpå Jimmie Åkesson ilsket avbröt ”Vem är brun? Kallar du mig för nazist?”. Bolund tappade som bekant fattningen men efteråt hänvisade han till att ’blåbrun’ är en etablerad term för koalitioner mellan traditionella, konservativa partier och främlingsfientliga eller högernationalistiska partier.

Det är också den definition som Språkrådet anger när ordet först dyker upp i nyordslistan år 2014. Men i debatten som följde sa företrädare för Språkrådet att ’blåbrun’ nog inte hade tagits med i dag eftersom man försöker undvika laddade ord, ord som väcker känslor eller är stötande för personer eller grupper. Detta är en konsekvens av att också Språkrådet har hamnat mitt i korselden. När nyordslistan för år 2020 publicerades berättade man att rådet får fler och fler mejl från personer på högerkanten som vill att vanligt förekommande skällsord som ’vänsterbliven’ och ’batikhäxa’ ska inkluderas.

Det är dock viktigt att skilja på olika sätt varpå ord kan vara laddade. Skällsorden eller okvädingsorden utgör en egen kategori. Deras främsta funktion är just att kränka, att utpeka en grupp människor på ett starkt nedsättande sätt. Det mest omdiskuterade exemplet är förstås n-ordet. Skällsorden liknar de tjocka värdetermerna eftersom de både har ett deskriptivt innehåll, de utpekar en viss grupp, och är värdeladdade. Vad som utmärker dem är emellertid att de används för att avhumanisera, för att få dem som tillhör gruppen att framstå som mindre mänskliga, värda vårt förakt. Det är denna typ av termer som Victor Klemperer, i sin berömda bok om Tredje rikets språk, beskriver som små arsenikpiller vilka bit för bit förgiftar offentligheten.

”Det är inte rimligt att alla ord som uppfattas som laddade är portförbjudna från Språkrådets ordlistor – däremot är det högst rimligt att man håller borta skällsorden.” Illustration: Illustration: Helena Davidsson Neppelberg

Ett nedsättande ord existerar alltid mot bakgrund av en praxis av förakt och förtryck. När någon väljer att använda ett sådant ord, i stället för dess neutrala motsvarighet, lierar man sig med denna praxis och själva ordvalet kan därför skada. Detta förklarar också skillnaden i hur grova skällsorden är. Att ’batikhäxa’ är förhållandevis milt har att göra med att den grupp som utpekas (engagerade, vänsterliberala samtidskvinnor) inte är lika utsatt som andra utpekade grupper. När det gäller de grövsta orden är kopplingen till förtryck och våld så pass stark att de helst inte bör användas alls eller mycket sparsamt. Därför skriver jag n-ordet.

Det finns goda skäl att upprätthålla gränsen mellan skällsorden och de ord som Melin diskuterar. Att vissa ord över tiden kommer att uppfattas som negativt laddade är förvisso ett problem, och om den negativa laddningen blir alltför stark kan vi behöva ersätta dem. Ibland kan den negativa laddningen till och med medföra en betydelseförskjutning (’idiot’ fungerar sedan länge främst som en förolämpning). Men rent generellt föreligger det en viktig skillnad mellan ord vars främsta funktion är att kränka andra människor, att avhumanisera dem, och ord som fått en negativ laddning. Det är inte rimligt att alla ord som uppfattas som laddade är portförbjudna från Språkrådets ordlistor. Däremot är det högst rimligt att man håller borta skällsorden. Och ska man diskutera språkets skadeverkningar, som Melin gör, måste man också diskutera skällsorden (vilket han inte gör).

Hur är det då med ’blåbrun’? Det kan inte heller jämställas med skällsorden. Dess negativa laddning ligger inte i att det används för att kränka och avhumanisera utan i att ’brun’ associeras med nazism (och att det senare ordet har negativa associationer kan inte skyllas på språket). Den centrala frågan här handlar därför om hur högernationalistisk populism förhåller sig till nazism och fascism. Det har skrivits hyllmeter om detta och jag ska lämna frågan därhän här (jag diskuterar den i boken ”Därför demokrati”, 2021).

Det är dock värt att påpeka att vi behöver en term för politiska samarbeten mellan traditionella högerpartier och högerpopulistiska partier. Statsvetare som studerat denna typ av politiska koalitioner har nämligen konstaterat att de historiskt varit mycket skadliga för demokratin (se till exempel Steven Levitsky och Daniel Ziblatts bok ”Så dör demokratier”, 2020). Här döljer sig med andra ord ett begrepp med förklaringsvärde, låt oss inte tappa bort det. Om nu ’blåbrun’ för tankarna fel vad sägs om ’blåsvart’? När SD-anhängare marscherade på Karl den XII:s dödsdag under 90-talet hade man gärna svarta byxor på sig.

Vi bör vara vaksamma på att det finns ord vars främsta funktion är att kränka människor och förgifta det offentliga samtalet

Språkets makt ska inte överdrivas. Vi bör motverka språklig förflackning eftersom det förflackar tänkandet, men språket skapar inte verkligheten, och man ska inte sätta sitt hopp till språkliga reformer om man vill förbättra villkoren för utsatta grupper. Språkets makt ska emellertid inte heller underskattas. Vi bör vara vaksamma på hur ord över tiden kan bli starkt negativt laddade, och det finns ord vars främsta funktion är att kränka människor och förgifta det offentliga samtalet.

Dessa kan vi klara oss utan. Språket erbjuder väletablerade neutrala uttryck för de grupper som omtalas (om det nu är muslimer, judar, svarta eller andra) som det går utmärkt att använda i stället. Och vill man bemöta en politiskt engagerad kvinnas argumentation rekommenderas att man använder sig just av argument, inte av skällsord.

