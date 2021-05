Åsne Seierstad: Hon utförde hushållsarbete i Islamiska staten, nu väntar fängelse

Naglarna är kortklippta och svartlackerade. Fingrarna är knubbiga, nävarna stadiga. Det är för dessa händers arbete hon döms till tre år och sex månaders fängelse. De har hackat, skurit, burit, tvättat och sköljt, de har skållats, svetts och torkats ut. De har smekt och torkat blod. Från min anvisade plats i Oslo tingsrätt bakom den åtalades rygg blir jag sittande och ser på händerna när domaren från sin upphöjda bänk ber henne om ett svar. De hade legat i knäet medan domen lästes upp, nu höjde hon dem, kanske för att ge rösten kraft. Trots ansträngningen var den knappt hörbar. Två viktiga ord kunde dock urskiljas: jag överklagar.

Sammanfattningen hade lästs upp först. Hon döms enligt strafflagens paragraf 147d och 136a med en straffskala på upp till sex år för deltagande i terrororganisation. Genom att ha handlat med vett och vilja uppfyllde hon lagens krav på uppsåt.

Domaren Ingmar Nestor Nilsen underströk att hon kunde få betänketid. Om hon var osäker vore det säkrast. Men det säkra har aldrig styrt den åtalades liv.

Under rättegångens tre veckor har vi fått en inblick i en ung kvinnas liv, och hur hon ständigt lika effektivt och kraftfullt vidtog mått och steg för att uppnå vad hon önskade. Hennes handlingar var nog ofta känslostyrda, men åtgärderna var målmedvetna och konkreta. Hon undslapp familjens krav på att gifta sig med en kusin genom att hela tiden utmärka sig i studierna. Hon fick en central roll i Islam Net genom att utnyttja sina omfattande datakunskaper. Hon fick tillträde till Profetens Ummah när hon i tur och ordning blev flickvän till ett par av Norges högst rankade islamister. När slagfältet i Syrien uppenbarade sig som en potentiellt underbar plats där man kunde leva ut romantiska drömmar, komma bort ifrån Norges sekulära, grå tristess och, bäst av allt – få Guds belöning i form av ett evigt liv i paradiset efteråt, då gjorde hon helt enkelt det hon kunde bäst, att omsätta tanke till handling: planlägga, förbereda, utföra.

En kommentator framställde henne som sårbar och beskrev hur hennes nacke böjdes allt eftersom domen lästes upp. Så såg det inte ut från min plats.

Efter knappt ett års liv i tält flögs hon hem i januari i fjol, en handling som spräckte den norska regeringen

Jag har alltid uppfattat henne som stark men med några få men mycket djupa hål av svaghet och extrem medgörlighet. Närmare bestämt när hon var ”vansinnigt förälskad”. Hon var den första i väninneflocken som reste till Syrien. Den första som utnyttjade kreditsystemet, den första som gifte sig och som rekryterade vänner till slagfältet, som hon beskrev som ett jätteroligt ställe.

Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

Men det tydligaste beviset för hennes självständighet och styrka är just att hon satt där i rätten denna tisdag, på en stoppad stol i lärkträ med händerna i knäet, och fick sin dom uppläst för sig. Hon hade överlevt. Hon hade räddat sina barn från al-Hol-lägret där tusentals andra fortfarande försmäktar. Efter knappt ett års liv i tält flögs hon hem i januari i fjol, en handling som spräckte den norska regeringen. Inte illa för en så kallat sårbar kvinna.

Hon har hela tiden förnekat brott och vill helst gå helt fri. Hon har passerat genom helvetet och återvänt och allmänpreventivt sett är hennes historia avskräckande nog. Men domaren Ingmar Nestor Nilsen såg alltså annorlunda på den saken. I domen slog han allra först fast att det var oomstritt att IS var en terrororganisation under den period som den åtalade var i Syrien. Frågan blev därmed hur och i vilken utsträckning hon hade deltagit. Nestor Nilsen beskrev deltagandet som rollen av hemmavarande fru och mor. Han underströk att det långtifrån var någon passiv roll i skuggan av manliga krigare. IS själva lyfte fram kvinnorna som ovärderliga stöttepelare. Manliga rekryter blev väl omhändertagna därhemma, något som gjorde dem starkt motiverade att delta vid fronten. Inte minst var det kvinnornas viktiga uppgift att uppfostra barnen och därmed fylla leden av nya jihadister efter dem som fallit. Kvinnorna gjorde jihad möjlig i flera generationer.

Försvarsadvokat Nils Christian Nordhus håller presskonferens utanför Oslo tingsrätt den 4 maj. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

Som en del av de utländska krigarnas avantgarde var den åtalade kvinnan tidigt ute. Hon drogs till Syrien redan innan den Islamiska staten grundades. Hennes pojkvän, den nu avlidne Bastian Vasquez, hade hösten 2012 låtit sig värvas till den lokala Nusra-fronten, en islamistisk, syrisk milis. I ett avlyssnat samtal med honom i december 2012 framkom det, enligt domen, att den åtalade visste att Nusra-fronten var terrorstämplad av USA, något hon talade om för pojkvännen. I januari 2013 gifte de sig via den krypterade appen Whatsapp, i februari reste hon. Det var inget infall. Hon hade sålt sina ägodelar, ställt om posten, beställt telefonabonnemang, skaffat sig ett par kreditkort och packat ner fyrtio tusen i kontanter innan hon tog tåget till Göteborg och därifrån flög söderut.

Den åtalade kvinnan har i rätten förklarat att hon kände sig som en fånge redan efter en kort tid i Syrien. Att hon blev inlåst. Att hon bad om att få resa hem, men nekades. Att maken bestämt det allra minsta. Men sådant förutsätter domaren att hon borde ha känt till.

I domen finns ingenting av det som blivit en del av historien om IS-kvinnorna, att de blivit lurade och förledda och därmed inte är lika skyldiga som männen

Nestor Nilsen avvisade rakt av hennes advokats påståenden om att hon inte kunde straffas eftersom hon varit offer för människohandel. Nils Christian Nordhus hävdade att hon hade varit en ”slav” i Syrien, misshandlats och utsatts för sexuella övergrepp. Försvararen hävdade också att hon blivit tvångsgift med de två följande äkta männen efter den förstes död.

Advokaten Line Nyvoll Nygaard i samtal med försvarsadvokat Nils Christian Nordhus under rättegången mot den 30-åriga kvinna som dömts för att ha deltagit i terrororganisation. Foto: Fredrik Hagen/TT

Domstolen drog däremot slutsatsen att hon rest frivilligt och gift sig frivilligt, i alla fall den första gången. Den slog fast att den åtalade var klar över ”att kvinnor hade få eller inga rättigheter i Syrien” och ”att en resa ut från Syrien skulle vara beroende av ett godkännande från maken”.

I domen finns ingenting av det som blivit en del av historien om IS-kvinnorna, att de blivit lurade och förledda och därmed inte är lika skyldiga som männen. Så kanske kan någon därmed kalla det en dom i jämställdhetens namn. Husmorsarbete, en gång ansett som kvinnfolksgöra, har fått den status många kämpat för och rankas av tingsrättan i nivå med vad utländska krigare utan ledande roll gör. Det är inställningen som räknas. Om man reser för att stödja ett terroristprojekt spelar arbetsuppgifterna ingen roll så länge man jobbat för målet.

IS-kvinnan är den första norska kvinna som dömts för deltagande i den islamiska staten. En handfull män har tidigare dömts, och enligt rättspraxis är normalstraffet för deltagande fängelse i fyra år och sex månader.

Det som verkat något förmildrande är ingalunda att hon inte dödat någon eller sprängt några, utan att hon har samarbetat med utredarna. Även om hon inte har avlagt någon oförbehållsam bekännelse så har hon i flera polisförhör avgett omfattande och detaljerade vittnesmål om sig själv och andra norska krigare. Det har också verkat i förmildrande riktning att hon reste till Syrien och anslöt sig till IS innan det blivit straffbart i Norge.

Man kan hävda att domen är befriande fri från empati. Domaren i målet var angelägen om effektivitet. Vid ett flertal tillfällen bad han rättegångens aktörer att inte upprepa sig. Han blev irriterad när de inte fyllde sin tid, när det avsatts för mycket tid för vittnen så att det uppstod tomrum under dagen. Han visade inget intresse för att avbryta när den åtalades försvarare under sitt anförande bad om en paus när den åtalade mådde illa.

- Men hon kan ju bara gå ut, svarade domaren.

Rättegången fortsatte. Hon blev sittande. Hon hade trots allt upplevt värre ting än lite illamående.

Kvinnan har flera gånger framfört att hon ångrat sig. Att hon kört sitt liv ner i diket. Hon överklagar inte först och främst på grund av straffutmätningen, antydde Nordhus, utan på grund av skuldfrågan. För den åtalade anser sig vara utan skuld. Hon har sagt att hon vill bli en vanlig norsk medborgare, att hon önskar återuppta studierna, kanske lära sig bokföring och få ett enkelt jobb som inte kräver intyg om god vandel. Då kan hon få tillbaka vårdnaden om barnen som nu är omhändertagna av barnavårdsmyndigheten, om sonen som har både mor- och farföräldrar här i Norge, om dottern som hon fick med shariadomaren. Men allra först vill hon rentvå sig.

Målet kommer nu att tas upp i en högre rättsinstans, men den högsta makten – vars påbud om heligt krig ju var orsaken till allt – har ännu inte avkunnat sin dom. Om det kan hon bara knäppa sina händer och be.

Översättning från norska: Lars Linder

