Åsne Seierstad: Såret läker långsamt, men ärret försvinner aldrig

Länge gick de upp på hans rum varje kväll för att tända ljuset. För att sedan släcka det när de la sig. De drog ner rullgardinerna när det var midnattssol och när norrskenet flammade på himlen. De satt på hans säng, lät händerna glida över kläderna i garderoben, medan årstiderna kom och gick på andra sidan fönstret. På skrivbordet hade de hittat tre pins. ”Rød og stolt” stod det på den ena, ”Nei til all rasisme” på en annan, och med vita bokstäver på röd botten – ”AUF”, Arbeidernes ungdomsfylking, det socialdemokratiska ungdomsförbundet.

Artonåringen hade blivit så lång att hans mamma var rädd att han skulle stöta huvudet i kistväggen. De hade klätt honom i hans första vuxna kostym, den som hade varit så flott och dyr att mamman betalat hälften. En månad senare stack hon hans pins genom kavajtyget. Kring honom svepte de det himmelsblå sängöverkastet hon hade vävt färdigt precis innan han for till Utøya, överkastet han skulle ha tagit med sig när han flyttade hemifrån. Han hade gått två år på gymnasiet i Bardufors, men allt det politiska utspelade sig ju i Tromsø, så ”Lille Obama”, som farfadern kallade honom, skulle gå sista året där.

Hon hade blivit så glad när han bett henne väva ett överkast, ett ”åkle”, till honom. Vävandet skingrade tankarna och fick kroppen att slappna av efter långa skift som undersköterska på ett äldreboende. Blått, blått som himlen, hade han svarat när hon skulle välja färger.

Utøya, 21 juli 2011. Dagen före massakern. Foto: Vegard Grøtt

Den 22 juli 2011 var Anders Kristiansen vakt på Utøya. ”Det är något som inte stämmer här”, sa han till dem han hade runt sig när det sprakade till i walkie-talkien, något om att det kommit en polis till ön. Han gick iväg för att kolla. Det sista 16-åringen Julie Bremnes hörde honom ropa var: ”Spring! Se dig inte om!”

Anders hittades som en av tio ungdomar som låg tätt tryckta intill varandra på Kärleksstigen. Han låg i rutiga shorts med ansiktet mot det regnvåta gräset och armen runt en flicka med långt, vågigt hår. Den elfte på stigen, den enda som överlevde, berättade senare att när skotten kom närmare hade de bestämt sig för att lägga sig ned och låtsas vara döda.

Jag följde familjen Kristiansen under åren efter terrorangreppet. Så kunde jag i boken ”En av oss. En berättelse om Norge” berätta om den tidigare ordföranden i Bardu AUF, från hans tidiga barndom till hans brutala död. Nu var det länge sedan jag talat med Gerd. Jag gruvade mig för att ta kontakt. Klumpen i magen växte allteftersom dagarna gick och sommaren närmade sig det där datumet.

Jag hade fått en glimt av avgrunden som de är dömda att leva vid under resten av sina liv. Gerd Kristiansen hade visat mig hur mörkt det var där nere, hur kallt det var, hur ensamt. Under våra turer på barfrost eller i snödrev där uppe ovanför polcirkeln hade jag fått en aning om den knivskarpa smärtan i att mista ett älskat barn.

Åren gick. Jag skickade ett stickmönster, en bild från en utflykt i fjällen, min son på fotbollsplanen. I år, till 17 maj, skickade jag en video med min dotter när hon repeterade med Bolteløka flickkör på Slottsplatsen inför själva kungen. Du kan se det på NRK, skrev jag till Gerd. Tack, det skulle hon göra. Det har gått lång tid sen vi senast talat med varandra, la hon till. ”Många har tagit kontakt med oss ang. 10 år sedan 22 juli. Jag blir bara ledsen. Kram”

Till och med himlen har svartnat i desperat sorg efter att Anders Behrings Breiviks bomber detonerat i regeringskvarteren i Oslo, just innan han tog sig till Utøya för att fortsätta dödandet. Foto: Hampus Lundgren

Död är på sätt och vis glömska. För oss som inte står tillräckligt nära. Vi som bara sveper förbi avgrunden, vänder bort blicken, skakar av oss det vi inte kan uthärda och lever vidare. Tiden skapar ett enormt avstånd mellan dem som fortfarande sörjer och saknar ett barn och resten av oss.

Under arbetet med ”En av oss” lärde jag mig att sorgen vill bli sedd, vill bli erkänd, vill bli uppmärksammad och gjord till föremål för samtal. Kardinalsynden i mötet med en sörjande mor eller far eller bror är att inte nämna den döda. Kanske undviker vi döden för att vi är rädda för att såra, men då förstår vi inte att förlusten är så enorm att den har plats för flera.

Så blev jag en av dem som ringde i juli, månaden som Gerd helst vill riva bort från almanackan. ”Hej”, svarade hon med lite ljusare röst än jag mindes. Hon stod i en butik i Sjøvegan där hon hade beställt ett hjärta i brons. Det skulle vara klart den 21 juli, så att de kunde lägga det på sonens grav. Hon bad mig ringa tillbaka senare.

I många år hade hennes sorg blandats med ilska. Idéerna som hade format terroristens världsbild var det svårt att rikta ilskan mot. De blev avlägsna och undflyende. Men ogärningsmannen kunde hon hata. Dessutom hade hon varit arg på polisen och myndigheterna, på AUF och på Arbeiderpartiet. Det kändes som om ingen tog ansvar för att Anders slitits från henne. Var fanns underrättelsetjänsten, specialstyrkan, vaktmanskapet? Gerd var arg på blomstermanifestationerna (”rosentogen”), på Facebookhjärtan, på att man inte skulle skrika ut sin smärta i samhället utan visa det några kallade värdighet.

Viljar Hanssen, 2012. Foto: Berit Roald

Viljar Hanssen var den ende som fick vardagsrummet i Bardu att lyssna, ja som om Anders själv faktiskt varit där. ”Du är ju lite min, och jag är lite din”, hade han sagt till Gerd. Polisen hade pekat ut honom som död när han låg i vattenbrynet nedanför Kärleksstigen. När en AUF:are insisterade på att han levde hittade en polisman puls, tryckte tillbaka delar av hjärnan i den spruckna skallen och knöt en trasa runt hans huvud. Han vaknade ur koman efter tio dagar. Fragment från kulorna låg så nära hjärnbarken att de inte kunde tas bort.

Sommarledig från juridikstudierna och Tromsö kommunfullmäktige vistas Viljar i stugan i Valdres, omgiven av sin familj. Han frågar fortfarande kamraten till råds. Vad skulle Anders, som de kallade ”chefen” och ”statsministern”, ha sagt? ”Han blev ju bara 18 år, men blir äldre med mig. Han är min evige like och är med när jag ska göra viktiga val i livet. Ibland är vi eniga, ibland oeniga.

Det har varit tunga tio år. Först var han tvungen att återvända till livet, träna sig tillbaka från skadorna. Sedan skulle han vara liksom tacksam för att han överlevt och inte visa vare sig hat eller ilska. ”Den här våren har varit extra tung”, berättar Viljar. Men den tyngsta bördan för många AUF:are har hämtats från den värsta soptunnan i vår offentlighet – det hatiska nätet, där medelålders män, det är dem det är flest av, sparkar på dem som kämpar. Viljar har fått sin andel; som att det var synd att Breivik inte gjorde slut på honom. Någon önskade att han skulle bli evigt våldtagen av ogärningsmannen. Länge levde Viljar i konstant psykisk beredskap, kroppen förväntade sig ett nytt angrepp. Han höll sig borta från AUF, all politik var ångestskapande.

Tio år efter terrorn på Utøya är en generation politiker borta. AUF förlorade tre länsordförande, två vice länsordförande, tio ordförande och vice ordförande för lokalavdelningar. Av de mördade var 15 kandidater på Arbeiderpartiets listor i kommunvalen samma år. ”Få av de överlevande är politiskt aktiva i dag”, säger Viljar. ”Det är inte en tillfällighet.”

Många har talat om att Norge måste göra upp med högerextrema hållningar. Men när AUF:are har antytt att det inte handlar om lösrivna idéer på nätet, utan om en retorik som är i svang djupt inne i den parlamentariska högern och att denna höger själv måste ta hand om uppgörelsen, har de mötts av tystnad eller blivit kritiserade för att vilja begränsa yttrandefriheten. Det har funnits ett rum för 22 juli, blomstermanifestationer och gemenskap, ett annat rum för politisk debatt. Rummen har inte haft någon förbindelse med varandra. Breivik har därmed inte varit en del av vare sig invandrings- eller rasismdebatten.

Den tidigare vice ordföranden i Sosialistisk Venstreparti, Snorre Valen, skriver i sin nya bok ”Utøya-kortet” om hur högern har gnölat om munkavle varje gång AUF har lyft fram yttrandeansvaret. Redaktörskårens omsorg om konspirationsprat från höger har varit nästan gränslös, hävdar han, medan AUF fått besked om att hålla tyst.

Men så var det som om något släppte framåt sommaren. Ett skred av AUF:are som kände att nu, nu får det vara nog. ”Det var avsiktligt våld, och det var politiskt motiverat”, skriver AUF:s tidigare generalsekreterare Tonje Brenna i sin bok ”22 juli og alle dagene etterpå”.

Inför terrorns tioårsdag har ett offentligt samtal tvingat sig fram. ”Detta är sista chansen. De nästa ronderna blir en sak för skolverket och historikerna”, säger Viljar. ”Det är som om en börda lyfts från mina axlar”, säger han. ”Av att fler än AUF tar debatten.” Men Viljar bär fortfarande på en börda, en börda som är ofattbart tung. Om fragmenten i hjärnan skulle börja röra sig, på grund av ett slag, ett fall, av sig själva – kan skadan bli obotlig. Den närmaste sylvassa biten ligger tre millimeter från huvudpulsådern i huvudet.

Det ringer i porttelefonen. På gatan står Riccardo Stagliano från den italienska tidningen La Repubblica. ”I Italien skulle jag inte brytt mig,”, säger han ursäktande, ”Men i Norge .... då vågar jag inte annat.” Han pekar mot p-automaten där det starka solljuset gör instruktionerna oläsliga. ”Norge har väl blivit en polisstat efter terrorangreppet”, skämtar han. Automaten drar till sist avgiften från hans kort. Vi sätter oss i skuggan i trädgården, medan Oslo flämtar i hettan.

Riccardo hade läst ”Uno di noi” och blivit nyfiken på vad som hänt efter terrorn. Han går rakt på frågan som utländska journalister tycks betrakta som den mest centrala: Hur har Norge förändrats efter terrorangreppet.

Jag har ofta fått den frågan när jag ledsagat min berättelse om terrordådet från land till land. Ibland har jag använt en metafor. Terrorn skar ett djupt sår. Såret läker, men ärret försvinner aldrig. Om man rispar det gör det ont, men kroppsfunktionerna fungerar fortfarande, de är inte skadade. Slutsatsen: Landet är detsamma, även om vi lever med ett ärr. Terrorangreppet den 11 september 2001 förändrade däremot en hel värld. Två krig blev följden, med ett efterspel av radikalisering, framväxten av IS, och så ett tredje krig. Vi talar om hundratusentals döda och triljoner dollar.

Norge präglas däremot fortfarande av hög tillit, starka gemenskaper, ett slags utvidgad enighet, närhet mellan botten och topp. Öppenhet. Tolerans. Hög grad av integration och en stark välfärdsstat. Opinionsundersökningar visar inte längre på någon skillnad i människors förtroende för staten före och efter den 22 juli, sammanfattar jag där i trädgården.

”Men det är något jag inte förstår”, säger Riccardo, ”något som aldrig skulle kunna hända i Italien”.

Han drar stolen in i skuggan. ”Om ett av våra partier hade blivit offer för ett terrordåd skulle de inte tveka att ropa ut att just deras politik och deras värderingar angripits. Varför säger inte Arbeiderpartiet det högre?”

Dagarna efter terrorn kände sig de flesta norrmän drabbade, försöker jag förklara. Och statsministern, från Arbeiderpartiet, var tvungen att välja. Han kunde inte vara bara partiledare, han måste vara hela landets ledare.

”Men Breivik pekade ju ut AUF som en svekfull femtekolonn som berett vägen för en islamistisk invasion av Norge”, invänder Riccardo. ”Det var därför han angrep dem. Han angrep inte hela landet?”

Jens Stoltenberg har besökt ungdoms­lägret på Utøya varje sommar sedan han var 15 år. Här är det 2004 och sju år kvar till terror­attentatet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jag går runt och funderar på Riccardos fråga sedan han gått. Är det så enkelt, att Jens Stoltenberg i första hand var statsminister, inte partiledare, och att han prioriterade demokratin, inte partiet? Hur resonerade han och hur tänker han nu? Hamnade nödvändiga politiska diskussioner i skuggan av samlingen kring det gemensamma? Några dagar senare får jag tag i Jens Stoltenberg, nu generalsekreterare i Nato. Han har avverkat toppmötet. Samtalen med USA:s nya president var lyckade. Enligt pressrapporterna är harmonin tillbaka och ”sammanhållningen i familjen återskapad”. Konsensus, kompromisser, sammanhållning – man kan gissa att det är några av generalsekreterarens favoritord.

Det är kväll i Bryssel och en lite sliten röst svarar. Jag går rakt in i den norska debatten, rakt på frågorna om dagen han kallar den värsta i sitt liv. ”Hur tänker du nu?” undrar jag. ”Vad var riktigt och viktigt då, och vad har ändrat sig? Var det viktigast att vara en samlande ledare, allas statsminister, också Fremskrittspartiets?”

Stoltenberg blir tyst. Hans tystnad ger utrymme för ytterligare några frågor på samma tema. Jag frågar hur han resonerade den gången, hur han ser på saken nu, om olika uppfattningar internt inom partiet. Han harklar sig och ber om förståelse för att han behöver lite tid. ”Jag har jobbat med Afghanistan hela dagen ... jag måste tänka igenom det här. Det måste bli mitt. Jag måste äga orden. Det är så viktigt för mig.”

Det är inte så att han bara rakt av, en sen kvällstimme på kontoret, kan svara på alla mina frågor, förklarar han. Han understryker flera gånger att han är glad över den debatt som förs nu, över att den blivit bredare och rymmer fler röster. ”För hittills har ju AUF ensamt fått bära den tyngsta bördan”, säger han som själv gick med i AUF som 14-åring och har varit på Utøya varje sommar sedan han var 15.

”I takt med att åren gått har jag blivit mer och mer medveten om hur viktigt det är att vi tar ett gemensamt ansvar för att leta efter svar på frågan varför terrorn drabbade oss”, säger han så småningom. ”Det var ett riktat angrepp på Arbeiderpartiet och AUF. Terroristen ville förändra vårt land med våld. Därför var det också ett angrepp på Norge.”

Utomlands är kopplingen mellan Breivik och Fremskrittspartiet solklar. I Norge har partiet placerats bakom en skyddande skärm.

Jag berättar för honom om samtalen med Gerd. ”Jag minns Anders”, säger han. Sent på kvällen, efter det första ”rosetoget”, tre dagar efter terrordådet, träffade Stoltenberg Anders föräldrar. Fyra föräldrapar från det nordnorska landskapet Troms hade samlats i en lägenhet på Gimle Terrasse i Oslo. Fyra barn var inte där. Viljar låg i koma. Ylva var akut opererad. Simon och Anders var fortfarande saknade. ”Vi förlorade några av våra finaste ungdomar och Arbeiderpartiets största talanger den dagen”, slår Stoltenberg fast. ”Det finaste vi kan göra för att minnas dem är att fortsätta tala om 22 juli och stå upp för de värderingar de trodde på och kämpa för att det inte ska ske igen.”

Stoltenberg kommer troligen för alltid att vara statsministern som var tvungen att hålla Norge samlat i en tid av kris. Det innebar, dagarna efter den 22 juli, att vara statsminister också för dem han var djupt oenig med.

Ibland ser man klarast på avstånd. Efter den norska högerflygelns seger i stortingsvalet 2013 satte den brittiska tidningen Independent rubriken: ”Anti-immigrant party with links to Breivik set to enter government.” I ingressen stod det korrekt: ”Utøya mass murderer Breivik was a member of the populist right-wing Progress party, which is set to join three centre-right parties in a coalition.” Tidningen publicerade två foton i samma storlek. Ett av Breivik. Ett av Siv Jensen, Fremskrittspartiets dåvarande partiledare.

Utomlands är kopplingen mellan Breivik och Fremskrittspartiet solklar. I Norge har partiet placerats bakom en skyddande skärm. I stället för att fråga oss om nästan tio års medlemskap i partiet påverkat Breiviks politiska uppfattningar har hållningen varit: Stackars parti som hade honom som medlem. Flera böcker har i år dokumenterat hur Fremskrittspartiets förtroendevalda, upp till regeringsnivå, har anklagat AUF för att ”agera offer” och ”dra Utøya-kortet” samtidigt som AUF har kritiserats för att ge Fremskrittspartiet skulden för terrorn när partiets retorik i invandringsdebatten har påtalats.

Smaka på ordet: smygislamisering. Och se vad som kom efter. Pariledaren Siv Jensen lanserade begreppet i ett tal vid partiets landsstyremøte i februari 2009. Hon varnade för ghettoisering av Norge, hijab-bruk och krav på halalmat. Andra förtroendevalda i partiet använde ord som kulturförräderi (”kultursvik”) och korståg, begrepp i svindlande närhet av terroristens hatuniversum.

Vad gjorde Breivik själv 2009? Han var uppfylld av detsamma som Siv Jensen. Att muslimerna tog sig in genom en bakdörr. Att Arbeiderpartiet släppte in dem. I början av året var han fortfarande bara en nätkrigare som skrev på sitt manifest samtidigt som han publicerade texter på den invandringskritiska sajten document.no. Multikulturalismen var en antieuropeisk hatideologi med målet att förgöra europeisk kultur, identitet och kristendom. ”Fremskrittspartiet är ett offer för denna intolerans”, skrev han strax före stortingsvalet 2009. När det blev rödgrön majoritet klagade han över att ”norska journalister vann kriget mot Fremskrittspartiet”. Han hade då publicerat flera inlägg där han skisserat hur han skulle kunna förnya partitidningen Fremskritt, så att den framstod som en bredare kulturkonservativ tidning.

Han nådde inte fram med ord. Men i januari 2010 önskades han lycka till med tidningsprojektet av Fremskrittspartiets stortingsgrupp som gärna kunde ställa upp för intervjuer även om de inte ingick i något samarbete. Det var hans sista civila projekt. Månaden efter började han beställa vapen, ammunition och kemikalier.

Det går inte att komma runt: medlemmar i Fremskrittspartiet och terroristen hade hittat sin vokabulär, sina idéer och korsat varandras vägar på delvis samma nätsajter.

Under arbetet med den här artikeln har jag insett att min ärr-metafor haltar. Såret är ju fullt av var. Det är inflammerat, svullet, det måste öppnas och göras rent. Den bästa rengöringen skulle vara ett erkännande och en ursäkt. Ett erkännande av att offren i tio års tid satts på plats när de har försökt koppla Breiviks idéer till existerande hållningar i det norska politiska landskapet. Och en ursäkt för att vi inte förrän nu har sett detta klart.

Gerd Kristiansen vävde en trasmatta av sonen Anders jeans.

Om några dagar har det gått exakt tio år. Det finns ännu tid innan den delen av historien avslutas.

”Du vet, jag hade två Anders som kämpade i mitt huvud. En god och en ond”, berättar Gerd när jag ringer upp henne igen. ”Den onde hade bitit sig fast i min hjärna och gjorde att jag inte klarade av att hämta fram min unge. Som han plågade mig.”

Hon blir vass. ”Det plågar mig fortfarande att han andas.” Hon höjer rösten. ”Att han rastas en timme om dagen.” Hon nämner jobbet på äldreboendet.” Och våra gamlingar? De får inte en timme frisk luft varje dag! Å, som vi önskar att vi hade möjlighet att ta ut dem varje dag. De hade verkligen behövt det.”

Förresten har de inte samma namn, tillägger hon. ”Vår pojke heter Anders”, säger hon med nordnorskt tryck på a och ett tydligt uttal. Den andres namn uttalar hon med tonfall från västra Oslo, med ljust a och stumt d. Och oavsett det, bortsett från namnet hade de ingenting gemensamt, slår hon fast.

Gerd väver igen. Förr lånade hon en vävstol. Nu har hon en egen. ”Vi fick ju pengar. För honom, Anders.” De stod och gjorde ont. ”Det var fruktansvärt. Jag hade mitt barn på kontot.” Så blev de till en vävstuga, och slutade göra ont.

Anders Kristiansen lämnade efter sig tolv par jeans i garderoben. Nu har hans mamma Gerd vävt en trasmatta av dem. Foto: Stian Kristiansen, Anders bror.

En kväll gick hon upp till hans rum, där kläderna fortfarande ramlade ut från hyllorna. Hon kunde inte ge dem till klädinsamlingen, kunde inte kasta dem. Hon samlade ihop hans jeans, tolv stycken, bar ner dem i källaren och tog fram en sax. Varsamt klippte hon upp dem. Försökte få remsorna så långa som möjligt. Några mellanblå, några stentvättade, några nästan vita, andra mörka. De låg där i en hög på golvet. Hon funderade länge på hur hon skulle lägga samman dem. Så drog hon på varpen och började väva.

Blått, blått som himlen. Färgen hon trodde hon inte längre kunde väva med eftersom hennes barn låg död i den blå väven. Svept kring honom i den nya kostymen med märkena nålade i kavajen; Rød og stolt, Nei til all rasisme. AUF.

Tio år senare är bokstäverna borta. Anders är borta. Men AUF har rest sig.

Översättning från norska: Per Svensson

