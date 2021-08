Åsne Seierstad: Vi som sticker från Afghanistan – när vi vill

Tyst, i skydd av nattmörkret, tog sig de amerikanska soldaterna ut på den kilometerlånga landningsbanan och ombord på flyget. De tunga vapnen tog de med sig, de lätta lämnade de kvar. Ammunitionen hade de destruerat på förhand, allt annat lät de vara kvar; den planlagda avresan skulle inte avslöjas för afghanerna. Den lokala kommendanten visste inte att styrkorna natten till fredagen den 2 juli skulle lämna epicentrumet för USA:s krig mot talibanerna, Bagrams flygbas.

Punktligt, tjugo minuter efter att det sista flyget startat, försvann strömmen, precis som den hade programmerats att göra. Sådant var amerikanerna bra på. Basen, till storleken jämförbar med en mindre stad med simbassäng, bio och snabbmat, blev fullständigt mörklagd.

Strömavbrottet var signalen som de kriminella gäng som aldrig sov behövde för att spränga sig in. Plundrarna bröt upp dörrarna på basen, som enbart hade använts av USA och Nato. De letade igenom barackerna, tälten och hangarerna och lastade in det de ville ha i bilar. Bilparken hade amerikanerna lämnat kvar utan nycklar. Medan uppställningsplatserna för jaktflyg var tomma var kylskåpen fyllda med Coca-Cola och energidrycker som blev alltmer avslagna i takt med att temperaturen steg.

USA förråder gärna sina allierade när krigen blir impopulära hemma

Nästa morgon gnällde Joe Biden i Washington över att han inte fick mer positivt gensvar. ”Jag vill prata om roliga saker, grabben”, sa han och klagade över att reportrarnas frågor var så negativa. ”Det är 4 juli, det är helg ... jag kommer att fira den.” Biden lade till att han trodde att afghanerna efter tjugo år klarade att själva styra sitt land. ”The Afghans are gonna have to do it themselves.”



USA förråder gärna sina allierade när krigen blir impopulära hemma. Våren 1975 bönföll sydvietnameserna som hade arbetat för de amerikanska styrkorna om hjälp att lämna landet. President Gerald Ford bad kongressen om pengar för att evakuera de sista amerikanerna tillsammans med 175 000 lokala medhjälpare. Kongressen, som leddes av demokrater, ville inte kasta bort fler dollar på ett förlorat krig. En av dem som mest energiskt satte sig på bakhasorna var en 32-årig senator från Delaware som gjorde sin första mandatperiod, Joseph R Biden. ”Jag kommer att rösta för vilket belopp som helst för att få ut amerikaner. Jag vill inte blanda ihop det med att få ut vietnameserna.”

Han sa att amerikanerna inte hade någon moralisk plikt att evakuera utländska medborgare. ”USA är varken förpliktigat att evakuera en sydvietnames eller etthundratusenen sydvietnameser.”

Det gick som det måste gå. I juli kontrollerade talibanerna halva landet. Därefter erövrade de svarta turbanerna nya områden varje vecka. Soldater i den nationella armén gav upp utan strid. Sex veckor efter att amerikanerna lämnat Bagram, 15 augusti, tog talibanerna över både basen och den afghanska huvudstaden. Då hade morden på dem som hjälpt amerikanerna för länge sedan tagit sin början. Det senaste året har många dödats medan deras visumansökningar suttit fast någonstans i byråkratins nät, där de har kunnat ligga gömda i åratal. Tolkarna, chaufförerna, agenterna, kockarna, städarna, sekreterarna, nu var det dags för afghanerna att hjälpa sig själva.

Det har gått tjugo år sedan jag själv hängde på Bagrams flygbas. Det var långt innan Burger King och Pizza Hut erövrade slätten, till och med några år innan västliga politiker kom på tanken att dessutom leverera demokrati och innan militära ledare i väst fick idén att lära afghanerna kriga. Afghanerna som slagit tillbaka angrepp från mongolerna, mogulriket, perserna, grekerna, sikherna, britterna, Sovjet, dem skulle vi lära hur man bygger en armé.

När det stod klar att det var var Usama bin Ladin som beordrat terrordådet var det första gången jag hörde talas om talibanerna

På den tiden var basen en helt annan plats, som hämtad från helvetet. Byggd av Sovjetunionen på 50-talet blev Bagram Röda arméns huvudbas genom hela 80-talet, från den olycksaliga invasionen 1979 till den av Gorbatjov beordrade reträtten tio år senare. Basen hölls sedan av mujahedin innan den 1996 togs över av talibanerna. Landningsbanan var full av hål, kontrolltornet spretade som en staty på språng, ingen byggnad hade en hel vägg.

Efter angreppet mot New York och Washington 11 september 2001 dröjde det inte länge innan det stod klart att det var al-Qaidas ledare Usama bin Ladin som beordrat terrordådet. Bush utlovade hämnd. Det var första gången jag hörde talas om talibanerna, rörelsen som hade gett den arabiska terroristledaren en fristad. De vägrade utlämna honom och beseglade sitt öde.

Den hämndaktionen ville jag bevittna. Jag hittade ett exemplar av Ahmed Rashids nu legendariska bok ”Talibanerna” i bokhandeln Norli i Oslo och reste. I september 2001 kontrollerade talibanerna 90 procent av Afghanistan. Här i norr fanns den enda del av landet som Norra alliansen bitit sig fast i, under ledning av den mytomspunna ledaren Ahmed Shah Massoud (som bara några veckor tidigare mördats av en al-Qaida-man förklädd till reporter).

Sakta rörde vi oss söderut, över bergskedjan Hindukush ner genom Panjshirdalen, vi red på hästar, vi gick, vi hyrde en jeep

Jag togs över från Tadzjikistan på en flotte natten innan Bushs bomber började falla och följde Norra alliansens fälttåg. Sakta rörde vi oss söderut, över bergskedjan Hindukush ner genom Panjshirdalen, vi red på hästar, vi gick, vi hyrde en jeep, vi fick lift med soldater, innan det blev definitivt stopp vid Shomalislätten, närmare bestämt vid Bagrams flygplats.

När jag kom dit, i november 2001, efter sex veckor på resa, höll talibanerna till i Kabul, några tiotals kilometer söderut, medan koalitionen av miliser under ledning av Norra alliansen höll området norrut. Varje dag tog jag mig till fronten vid Bagram för att undersöka om det skett några förflyttningar. Varje kväll kom jag hem till den afghanska bondefamilj jag bodde hos utan att skriva en rad.

Jag hade nämligen fått sparken från min tidning. De tyckte att det var för farligt för mig att vara kvar, men jag vägrade att åka hem.

Det hade blivit november och en sista helikopter lyfte ut journalister och hjälparbetare. Snart skulle Hindukush vara höljt i snö och det skulle bli omöjligt att flyga tillräckligt högt över bergskedjans toppar. Om vi stannade skulle vi vara tvungna att vänta till snösmältning innan vi kunde komma ut eller, om talibanerna föll, ta oss ut via Kabul. Jag satsade på det senare alternativet.

”Jag vet varför du stannar kvar!” käftade en kollega som hade bokat plats i helikoptern. ”Det är för att du inte har något liv.”

Jag blev svaret skyldig. Om ”ett liv” var detsamma som man, barn, hus och hem, nej då hade jag inte något liv. Mitt liv var alltid ”här” och ”nu”. Ingen skulle sakna mig om jag stannade till våren. Som så många gånger tidigare var världshändelserna trots allt viktigare än jag själv, följaktligen var det enklast att stanna. Jag fick ligga lågt några dagar, tänkte jag, självklart skulle min tidning ta tillbaka mig när de tänkt efter.

Jag befann mig i epicentrum för konflikten mellan USA och al-Qaida och hade ingen att skriva för. Här riskerade jag livet, för ingenting

Varje dag kom kommendanten, en bjässe med långt skägg, släntrande i slitna sandaler. Läderremmarna hängde löst kring fötterna som var dammiga av den sandiga jorden vid flygstrippen. ”Inte riktigt än”, sa Khawani, och liksom vädrade, innan han bjöd oss på lunch. Så gick dagarna.

Jag befann mig i epicentrum för konflikten mellan USA och al-Qaida och hade ingen att skriva för. Här riskerade jag livet, för ingenting. Min redaktör stod på sig. Han godtog inte min ordervägran. Men han kunde trots allt inte komma och hämta mig. Jag hittade en annan tidning. Det var på tiden. Nästa dag kom Khawani inte i sandaler utan i militärkängor. Något var i görningen. ”De har fått en frist till klockan två”, sa han och pekade i riktning mot talibanerna som höll till mindre än en halv kilometer bort. ”Om de inte ger upp anfaller vi.”

Han slukade riset med raska fingrar. Plötsligt var det full aktivitet på slätten. Jag följde med honom och krympte allt mer försiktigt avståndet till talibansoldaterna på den andra sidan. Strax före deadline för anfallet tog jag chansen att gömma mig bakom en instörtad murvägg. Klockan blev två, en minut över två, tre minuter … så kom dånet. Anfallet besvarades omedelbart, och jag fick tillräckligt med tid att tänka att jag ju hade ett liv, någon helt annanstans, medan raketerna slog ner omkring mig och kulorna susade över slätten som snart blev grå av damm från raketnedslagen.

Efter ett par timmar var det över, lika plötsligt som det hade börjat. Bara spridda dån bröt tystnaden. På Khawanis radio kom hela tiden rapporter om talibanpositioner runt Kabul som erövrats. Många utan strid. Talibanerna hade övergivit dem och flytt söderut, eller överlämnat sig till Norra alliansen. ”Omringa dem, döda dem inte”, var ordern från Bagram. ”Om de gör motstånd dödar vi dem”, blev svaret.

”Hur mår du, din horson?” ropade en soldat i Norra alliansen till en taliban. De kände varandra sedan tidigare och gav varandra en kram

Några minuter senare såg jag min första taliban och han, förmodligen, såg sin första blonda lugg. Några talibaner såg rädda ut. Andra log. Det fanns en förhandsuppgörelse.

”Hur mår du, din horson?” ropade en soldat i Norra alliansen till en taliban. De kände varandra sedan tidigare och gav varandra en kram, de var bondgrabbar och den ene hade låtit sig värvas av Norra alliansen, den andra av talibanerna. Ett känt ordspråk hade fått ansikte och kropp. ”Afghanerna kan inte ägas, de kan bara hyras.”

Jag gör denna tillbakablick för ett ge ett perspektiv på talibanernas seger den 15 augusti, för den är ett eko av november 2001. Men rollerna är ombytta.

Det har varit intressant att gå tillbaka till tjugo år gamla anteckningar. Den första taliban jag talade med, en man med långt hår, skägg och turban, sa följande. ”Jag visste inte att vi skulle ge upp i dag. Kommendanten sa bara att vi skulle lita på honom, så skulle han rädda våra liv.” Därmed gick hela styrkan över till Norra alliansen, precis på samma sätt som hela enheter har gått över från den afghanska armén till talibanerna nu i sommar. Nästan som om världen borde ha lyssnat till denne taliban som jag råkade möta. ”Vi afghaner måste skapa fred tillsammans. Vi vill inte ha utlänningar här, varken araber eller amerikaner”, fortsatte han. ”Amerikanerna har rätt att bomba, men de har inte rätt till Afghanistan.”

Flugorna surrade redan omkring kropparna, fåglar hade börjat hacka i dem

Nästa morgon stannade vi till vid liken, talibaner som inte hade gett upp. Araberna och andra utlänningar från al-Qaida åtnjöt inte afghanernas privilegium, att kunna byta sida. Flugorna surrade redan omkring kropparna, fåglar hade börjat hacka i dem. Längs vägen låg talibanernas baser övergivna. Folk från byarna var i full gång med att plundra. Madrasser, vattenkannor och lyktor. Ett blygsamt byte i jämförelse med det plundrarna på Bagram skulle lägga beslag på tjugo år senare.

Inne i Kabul sparkade en grupp unga pojkar på några lik som låg under en basketkorg. Pojkarna var slätrakade och log. Äntligen kunde de göra sig av med skäggen, eftersom talibanernas regel om att det skulle vara minst en knytnäve långt inte gällde längre. Också här ser jag att anteckningarna pekar fram mot dagens situation. Jag frågade de slätrakade om talibanerna kunde vara med om att styra landet. ”Ja, de kan raka av sig skäggen och ta av sig turbanen, så blir de nog accepterade.” Men det blev aldrig någon försoning. USA och Nato kom emellan, tills de fick nog.

Något som kännetecknar alla dessa allianser, alla dessa avtal och alla dessa affärsuppgörelser är att de, som det mesta annat i Afghanistan, styrs av män. Kvinnoförtrycket i Afghanistan uppstod inte med talibanerna, de förvärrade det bara. När jag reste runt i de norra områdena, som inte kontrollerades av talibanerna, var alla kvinnor gömda i burka också där. När jag besökte kommendanterna eller byhövdingarna i deras hem såg jag aldrig en kvinna. Sönerna serverade middagen, kvinnorna frasade förbi utanför den stängda dörren. Själv var jag som regel i sällskap med andra reportrar, alla män, och blev definierad som en del av den manliga sfären. Bara undantagsvis togs jag med för att hälsa på kvinnorna, men alltid utan min tolk, så jag fick aldrig veta något om dem.

”Skriv om kvinnorna som har kastat burkan!” bad min nya redaktör, när jag hade kommit till Kabul, dagen efter talibanernas flykt.

”Men jag har inte sett någon!”

Redaktören insisterade. Men jag hade ännu inte sett ett kvinnoansikte i den nyss erövrade huvudstaden. Man kan lyfta fram min redaktör som ett exempel på vår (västvärldens) otålighet och vårt svartvita tänkande. Om talibanerna var onda och förtryckande så måste den andra sidan vara god och modern och inriktad på framtiden. Tiden skulle visa att så var det inte. Krigsherrarnas girighet på båda sidor bidrog till att förstöra möjligheterna till fred. Natostyrkorna kom också att användas för egen vinning och i privata uppgörelser.

Alla tvålar, alla importerade matvaror; någon hade stått med en penna och strukit bort kvinnorna

Jag har fortfarande kvar schampoflaskan jag köpte i Kabul i november 2001. Då hade jag inte duschat under hela den tid jag varit i landet. I byarna tvättade man sig med en kopp vatten eller två. Jag hittade ett hotell med vatten och fyllde badkaret, rädd för att vattnet skulle försvinna, och stack sedan ner till en liten livsmedelsbutik. Alla schampoflaskor på hyllorna var nerkladdade med svart tusch. Wella, med ett tecknat kvinnoansikte, bort med henne. Alla tvålar, alla importerade matvaror; någon hade stått med en penna och strukit bort kvinnorna. Jag tog med mig flaskan hem som minne. Av en tid som aldrig skulle komma tillbaka, måste jag ha tänkt.

Som ett eko av detta, men återigen omvänt, såg jag en bild på Twitter förra veckan som gick som en stöt igenom mig. Jag hade sett värre bilder, värre exempel på förtryck, men detta var så symboliskt. Kanske var det lugnet och självsäkerheten som scenen förmedlade. Bilden visade en man som med en burk vit färg stod och målade över en reklamskylt med en vacker kvinna som blickfång. Penseldrag för penseldrag försvann hon under lagren av vitt. Så kommer kvinnor att försvinna från det offentliga livet om de inte håller sig till det nya islamiska emiratets regler.

Fruktan är ett effektivt verktyg för förtryck. Nu känner sig kvinnorna inte trygga. Man ser knappt en kvinna på Kabuls gator. Det är som när talibanerna lämnade staden 2001 och det tog kvinnorna flera månader att ta av sig burkan. En del hade ännu inte gjort det när talibanerna efter två decennier var tillbaka.

Från gömställena bar bokhandlaren upp böckerna talibanerna hade förbjudit, böcker som inte var tillräckligt islamiska

Medan jag gick där med det dyrbara schampot i väskan såg jag en skylt med texten ”Book Shop”. Längst inne i lokalen stod en välklädd man med nyklippt skägg. Genom dammiga fönster sken solen på hyllorna, men längst inne i butiken var det mörkt. Elektricitet hade de inte haft på åratal.

Till skillnad från kvinnorna som fortfarande gömde sig i burkan hade den här mannen befriat sig från fruktan. Från gömställena bar han upp böckerna talibanerna hade förbjudit, böcker som inte var tillräckligt islamiska, böcker med bilder, utländska böcker. Han var sysselsatt med att ta bort klisterlapparna han dolt fotografierna med. Om en bild hade en häst i bakgrunden hade den gömts under en bit tejp, för talibanerna tillät inte avbildningar av några levande väsen. Nu kunde hästen skaka på manen. Bokhandlaren log.

Jag köpte några böcker och bokhandlaren inviterade mig på middag. I det utbombade huset i stadsdelen Mikrorayon där han bodde med två hustrur, barn och sin mor delade jag för första gången en måltid med både kvinnor och män. Medan vi satt där och jag äntligen fick höra kvinnornas röster tänkte jag: Detta är en bok. Den här familjens historia förtjänar en bok.

Nästa dag frågade jag om jag kunde få flytta in.

Jag blev kvar till nästa sommar.

Kvinnor uppmanades att röra sig fritt, utbilda sig och arbeta, men det betydde ingenting om du hade en far eller en man som bestämde att det där inte gällde dig

Ofta undrade jag vem som skulle orka läsa boken. Det hände ju ingenting. Det vill säga, när jag umgicks med kvinnorna. Då satt vi för det mesta på golvet och väntade på att livet skulle sätta igång. Till och med i denna förhållandevis öppna familj hade patriarken bara en modell för hur han skulle styra som familjeöverhuvud, sin egen far, och hans far före honom.

Jag insåg under min vistelse hos familjen att moderniseringen av Afghanistan skulle ta tid. Den nya presidenten, Hamid Karzai, uppmanade kvinnor att röra sig fritt, utbilda sig och arbeta, men det betydde ingenting om du hade en far eller en man som bestämde att det där inte gällde dig. Makten låg fortfarande hos familjeöverhuvudet, klanen, traditionerna. Det var familjeförhållandena som definierar hur mycket frihet du skulle få.

Efter talibanernas fall levde västvärlden ändå i villfarelse att allt gick ganska bra. Det gjorde jag också. Jag måste skriva fort, tänkte jag, innan allt har förändrats och boken blivit inaktuell. Detta var före Irakkriget, före IS, före radikaliseringen, före de tunga stegen bakåt. Framtidsoptimismen härskade. Även om jag var skeptisk till retoriken om att demokratin närmast kunde slås in i presentpapper och skänkas till afghanerna tänkte jag som många andra att framstegen just skulle komma steg för steg.

Nu ser jag att jag skulle kunna skriva samma bok en gång till. Det är en sorglig tanke. Böckerna ska på nytt bort från hyllorna. Bilderna ska på nytt målas över, kvinnorna försvinna. På nytt håller de sig inomhus, underkastade den mest effektiva formen av förtryck, rädsla för vad som kan ske med dem där ute.

Talibanerna talar med två tungor. Hittills har vi hört den mest måttfulla flygeln uttala sig. Den har talat om försoning, inkludering och kvinnors rättigheter. Den har förklarat att kvinnor kan fortsätta studera, flickor ska få gå i skolan. Samtidigt vet vi att ute i provinserna pågår morden på dem som samarbetat med väst. Kvinnor och flickor hotas till livet om de fortsätter att gå i skola eller arbeta.

Frågan är om talibanerna har ändrat sig sedan 2001. Själv mötte jag dem i den tid när de fortfarande fruktade amerikanska bomber. På en resa i den oroliga Paktia-provinsen hamnade jag på ett gästhus i Khost där det i de andra rummen bodde soldater med turbaner. Alla soldater var beväpnade. Jag var tvungen att gå upp på taket för att få signaler till satellittelefonen. Plötsligt var jag omringad. Fascinerade satt de och såg på hur mina fingrar rörde sig över tangenterna, hur jag slog numret för att hitta en signal och till sist talade i telefonen.

Genom min tolk sa en taliban plötsligt vemodigt att han visste allt om sitt vapen, hur han skulle avlossa det, döda med det, vårda och reparera det, men han hade aldrig använt en telefon. Han hade små barn, berättade han, och han hoppades att han åttaårige son en dag skulle lära sig att använda en telefon.

I dag har talibanerna Iphones, internet och Facebook. Hoten framförs gärna digitalt. Islamiströrelser med värderingar från det arabiska 700-talet utnyttjar gärna de fördelar den moderna teknologin ger dem i fråga om vapen, övervakning och kommunikation. Det är möjligt att någon kan kalla det framsteg.

Jag tar för givet att talibanens son, om han överlevt och nu är 28 år, kan använda en telefon, 70 procent av afghanerna har en mobil. Men det är samtidigt fullt möjligt att han är analfabet, i likhet med en tredjedel av Afghanistans unga män och två tredjedelar av de unga kvinnorna. Bland de äldre är andelarna ännu högre.

Vad trodde vi egentligen?

Vad trodde vi?

Att vi skulle kunna göra Afghanistan till vår avbild.

Min bok, vars händelseförlopp bestreds av huvudpersonen själv, blev så småningom föremål för en rättsprocess i Norge. Ändå vandrade ”Bokhandlaren i Kabul” runt hela världen. Jag fick ett handskrivet brev från Tony Blair, ett kort från Buckingham Palace och en dag damp det ner ett kuvert från Vita huset. Det kom från Laura Bush, USA:s first lady, hustru till den man som hade startat kriget. Hon tackade mig för boken och hävdade att den var ett bevis för att västs närvaro i Afghanistan var nödvändig.

I somras förklarade hennes make att han var rädd för vad kvinnor och flickor kommer att utsättas för utan de trupper som han skickat dit. Hans rädsla gällde också dem som hade arbetat för USA: ”De kommer att lämnas kvar för att bli slaktade av de här mycket brutala människorna, och det krossar mitt hjärta.”

Jag är själv en av dem som lämnat Afghanistan med all världens goda ursäkter; rädsla, varningar, nya projekt, nya krig. I dag ger det mig en känsla av att ha svikit. Jag sitter i min trädgård i Oslo och läser om tolkar och vaktmästare som desperat har skickat brev till norska myndigheter utan att få svar. Norska myndigheter är tysta. Försvarsdepartementet vill inte svara eftersom de ”inte uttalar sig i enskilda fall”.

George Bush har fått massiv kritik för kriget han startade. Jag har fått kritik för min bok. Kanske med rätta hade den kritiserats för att vara eurocentrisk och orientalistisk. Och varför är det alltid vi i väst som berättar deras historia, och inte afghanerna själva?

Har du lärt dig att skriva har du tagit ett steg på vägen till att kunna berätta din historia. Med det perspektivet var utbildning det enda jag verkligen trodde på för att skapa utveckling. Det du lär dig kan ingen ta ifrån dig. Jag bestämde mig för att bygga en skola och gav pengar till Afghanistankommittén som hade hållit stånd under Sovjet, under mujahedin, under talibanerna ... som fanns där för det afghanska folket, oavsett regim.

Jag ville bygga en blandad skola, men det gick inte, och det var störst behov av flickskolor. Gul Dara High School har under de senaste 15 åren haft runt 500 elever i två skift om dagen. Det högtflygande hoppet är att några av dessa flickor en dag ska skriva sina egna historier. Jag lärde mig också mycket själv, bland annat att det inte räckte med bara klassrum, flickorna måste också känna sig trygga. Det kom hela tiden påstötningar om allt som krävdes för att skolan skulle fungera efter att den byggts.

Först behövde de en solid inhägnad. Det fanns familjer som inte vågade skicka sina flickor till skolan, eftersom män kunde stå utanför inhägnaden och se in på skolgården. Så behövde de en brunn. Barnen hade inte rent vatten hemma eller också hade de inte råd med flaskor så att de kunde ta med sig vatten, och med långa skolvägar blev de uttorkade under dagen. Då borrade vi efter vatten. Sedan behövdes det barnpassning. Många av lärarna var tvungna att ta med sig sina egna barn, några av flickorna tog med sig småsyskon, som störde undervisningen. Så byggde vi ett slags daghem. Därefter ett rum för läxläsning eftersom många av flickorna varken hade ljus eller bord i sina hem så att de kunde göra sina hemarbeten. Till sist byggde vi bibliotek och laboratorium och lekplats.

Allt detta är självklarheter för våra barn. Men inte i Afghanistan där behov som trygghet, vatten, mat och ljus ännu inte är tillgodosedda.

I dag kommer vi inte undan frågan: Kunde vi ha använt miljarderna på ett annat sätt? Hur hade vi under våra tjugo år i Afghanistan kunnat främja försoning och utveckling i stället för en seger på slagfältet? Vilka lyssnade vi på i Afghanistan, krigsherrarna eller skollärarna?

Nu står allt vi byggde där, också Gul Dara High School, på spel.

Även med Natosoldater på plats gick bara hälften av Afghanistans barn i skolan. Många upplevde angrepp i klassrummen eller längs skolvägen. För varje år ökade antalet attacker mot skolorna. Särskilt flickskolor vart utsatta för attentat, kvinnliga lärare dödades. Redan för tio år sedan hade över tusen skolor förvandlats till grus av talibanerna och för första gången sedan 2002 ökade antalet barn som inte fick någon utbildning. Flertalet av dem som inte går i skolan är flickor. Det råder brist på kvinnliga lärare, flera skolor saknar sanitära faciliteter och många flickor fullföljer aldrig sin skolgång, de gifter sig efter några år i skolan. Nästan var femte flicka gifter sg innan hon fyller 15. Talibanerna hänger upp begravningskläder vid flickskolorna, ett illa dolt hot. Föräldrar får brev med islamiska emiratets sigill (islamiska emiratet är det namn talibanerna använder om sig själva), där det står att om de skickar sina döttrar till skolan kommer de att ses som avfällingar.

Om skolgången är barometern hade det internationella samfundet redan brutit löftet till de afghanska flickorna.

Ändå, den afghanska befolkningen är inte densamma som när talibanerna slog till reträtt 2001. Befolkningen har lärt sig mycket. Tusentals flickor och pojkar har fått utbildning. Tusentals kvinnor och män har fått smaka på ett annat liv. Det har känt något som smakat av frihet eller i alla fall framsteg. Något måste finnas kvar. För det du lärt kan ingen ta ifrån dig.

Är talibanerna desamma? Har rörelsen blivit måttfullare på tjugo år? Ledarnas retorik kan få oss att tro det, men verkligheten på marken ger motsatt budskap.

Talibanernas cynism och makthunger gör att fasaden kommer att se annorlunda ut än för tjugo år sedan. De kommer inte att stänga alla flickskolor, men kommer vi att bry oss om att kontrollera vad som lärs ut där?

På tisdag är det deadline för tillbakadragandet. Då ska de utländska trupperna vara borta. I gengäld har IS trätt ut på slagfältet. ”The Afghans are gonna have to do it themselves.”

Biden vill glömma. Talibanerna vill ha glömska.

Det bådar inte gott.

Översättning från norska: Per Svensson





