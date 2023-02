”Asterix & Obelix: I drakens rike” flörtar med veganer och Kina

Familjefilm ”Asterix & Obelix: I drakens rike” Regi & manus: Guillaume Canet I rollerna: Gilles Lellouche, Guillaume Canet, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Zlatan Ibrahimovic m.fl. Svenska röster: Zlatan Ibrahimovic, Kim Sulocki, Andreas Rothlin Svensson m fl. Längd: 2 tim (från 7 år). Språk: franska/svenska. Biopremiär Visa mer

D e tappra gallerna är tillbaka. Efter fyra bästsäljande filmer med Gérard Depardieu (mellan 1999 och 2012) som den klotrunde Obelix i randiga brallor, flätor och ett helgrillat vildsvin i magen är det dags för nytändning – nu med Gilles Lellouche och filmens regissör Guillaume Canet som filmens titelpar.

”Asterix & Obelix. I drakens rike” – den första filmen som inte baseras på något av duon Albert Uderzos/René Goscinnys seriealbum – tar chansen att flörta vilt med samtiden. Asterix försöker till exempel övertala sin kompis att gå över till en mer hälsosam diet bestående av – ja, grönsaker. Här finns vagnar som ser ut som Citroënklassiker, uppladdningsbara brevduvor med sms-signaler och kändisar som den belgiska sångerskan Angèle och Sveriges egen, filmdebuterande fotbollskung. En pinnstel Zlatan Ibrahimovic visar visserligen inga större skådespelartalanger men scenerna där han spelar romersk superstridis saknar förstås inte humor ändå.

Zlatan Ibrahimovic i nya ”Asterix & Obelix”-filmen Foto: Christophe Brachet

Storyn rör sig kring en fängslad kinesisk kejsarinna som på omvägar lyckas få stöd av gallerna. Julius Caesar (en oväntat underhållande Vincent Cassel) lägger sig i bråket och kommer stormande till Kina med sina trupper. Mitt i det geopolitiska kris­läget utbryter en äktenskapskonflikt. Den hetlevrade Cleopatra (Marion Cotillard) är trött på sin gubbe, som dock hoppas vinna tillbaka sin maka genom att invadera Mittens rike.

Masscener, som påminner om en barnversion av striderna i ”Sagan om ringen”-filmerna och några stökiga men högtflygande kampsportscener höjer energi­nivåerna. ”Asterix & Obelix. I drakens rike” är en oblyg charmoffensiv riktad till den kinesiska biomarknaden, men på det stora hela samtidigt ett barnsligt underhållande äventyr som både barn och vuxna kan ha riktigt roligt åt några timmar.

