Atomic Swing släpper nytt och ger sig ut på turné

Atomic Swing slog igenom med en våldsam skräll 1992. De fångade fans i både Sverige och i utlandet – inklusive Japan – med hitlåten ”Stone me into the groove och albumen ”A car crash in the blue” och ”Bossanova swap meet”.

Bandets högintensiva utspel och udda hopkok på lika delar alternativ rock, bossanova och pop liknande inget annat.

Nu ger de ut sin första EP på femton år och turnerar genom riket fram till 18 september.

– Det vi gjorde när vi började spela ihop har lite grann jagat oss sedan dess, det är en ren känsla som finns kvar i en. Och vi har blivit uppvaktade av folk för att spela allt mer på senare tid, säger Niclas Frisk om bandet som efter uppbrottet 1997 återuppstått flera gånger.

De gjorde dessutom en comeback 2006 med skivan ”The broken habanas” och har återkommande spelat ihop, bland annat på Kuba och senast 2019 inför ett utsålt Mosebacke.

Sommarens repertoar rymmer både musik från Atomic Swings genombrottsår och nutida material. De har dessutom nya EP:n ”Sing back the light” med sig som släpps 6 augusti.

– Det verkar som att vår musik fortfarande kommunicerar med folk. Man kan säga att det vi nu gör är att tävla med våra trettio år yngre jag och publikens minnen av musiken, och det är ju en utmaning.

Vad kan publiken förvänta sig i sommar?

– Atomic Swing! Som artister i vår generation så fungerar vi ju delvis som en tidsmaskin för folk som vill åka tillbaka till en känsla som fortfarande är levande, svarar Niclas Frisk.

– Det känns som att vi fortfarande är ute på en upptäcktsresa, som vi ju alltid har varit, det vi gör gör vi fortfarande för karman.

Atomic Swing spelar 5/8 på Tjolöholms Slott i Kungsbacka, 6/8 på Kalmar Slott, Kalmar, 8/8 på Kesärauha-festivalen i Åbo, 11/8 i Folkets park i Huskvarna, 26/8, Parksnäckan, i Uppsala, 28/8 i Humlehagen, Örebro, 7/9 på Fåfängan i Stockholm och 18/9 på Tivoli i Helsingborg.