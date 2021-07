Att åldras eller inte åldras på vita duken, det är frågan

För första gången på sjutton år återförenas skådespelarna i millennieskiftets stora tv-fenomen ”Vänner” men det enda det talas om efteråt är deras ansikten. Hur uppsvällda och utslätade de är. Att området under David Schwimmers ögon är så misstänkt puffigt och fluffigt. Och vilka underligt optiskt vita tänder Matthew Perry skaffat sig på gamla dar.

”Hollywood är hårt och åldrande skådespelare känner sig tvungna att kämpa för att hålla sig estetiskt relevanta”, skrev DN:s Malin Ullgren i en kommentar om återföreningsprogrammet när det sändes för en dryg månad sedan.

Men samtidigt som ”Vänner”-gänget till synes injicerat hyaluronsyra under huden på varandra bara minuter innan regissören ropat ”action!” har Hollywoodkollegan Kate Winslet fått beröm för sitt autentiska medelåldersutseende i vårens stora tv-drama ”Mare of Easttown” (HBO Nordic).

Kate Winslet i ”Mare of Easttown”.

I intervjuer har Kate Winslet berättat att hon motsatt sig alla regissörens förslag om att ljussätta hennes fyrtiofemåriga kropp på ”mer smickrande” sätt under lättklädda scener, och att hon upprepade gånger klagat på alltför airbrushade affischer. ”Jag har fått säga: ’Hörni, jag vet hur många rynkor jag har under ögonen, var snälla och sätt tillbaka allihop’”, som hon uttryckt det i New York Times.

I samma veva påminns offentligheten om tv-personligheten Kelly Osbourne, som presenterar ett helt nytt ansikte på Instagram – bara för att omedelbart därefter förneka att hon skulle ha lagt sig under kniven: ”Jag har aldrig gjort något i ansiktet. Förutom ett par injektioner i läpparna, i käken och i pannan.”

Kelly Osbourne. Foto: TT

Så hur håller man sig egentligen estetiskt relevant i Hollywood? Är det någon skillnad på injektioner och ingrepp? Finns det ett ”fint” och ett ”fult” sätt att åldras som kändis, och vilket är vilket?

Jag ringer upp regissören Ruben Östlund, som är mitt uppe i arbetet med sin kommande film ”Triangle of sadness”. Titeln, som är hämtad från plastikkirurgins värld, översätts kanske bäst till ”Bekymmersrynkan”.

– I mode- och skönhetsbranschen finns en ironisk, svart humor. Man pratar om en rynka som man får av att ha haft ett liv fullt av problem – men det kan man fixa på femton minuter med hjälp av en spruta botox! En sorts insiktsfull självdistans mitt i allt det ytliga, säger han.

Filmen kretsar delvis kring en framgångsrik manlig modell, som på toppen av sin karriär inser att han börjar bli tunnhårig, berättar Ruben Östlund.

– Vilken smärta att ha byggt hela sin karriär på sitt utseende, och inte ha någonting att falla tillbaka på. Det enda han ser framför sig är resan nedåt igen. För många modeller är utseendet det enda kapital man har.

Regissören Ruben Östlund under inspelningen av ”Triangle of sadness”. Foto: Thomas Johansson/TT

Kan du känna igen det från din egen bransch?

– Inte så mycket i Sverige. Men det är klart att jag träffat många som håller på med botox. Det är så normaliserat att man inte reagerar så starkt på det.

Kanske har några av de Ruben Östlund mött gått till Akademikliniken. Dit kommer sedan grundandet 1991 människor som vill göra allt ifrån omfattande plastikkirurgiska ingrepp till enklare skönhetsbehandlingar. Ulf Samuelson är chefsläkare och plastikkirurg på Akademikliniken och ordförande i Estetiska injektionsrådet.

– Det är mer accepterat att prata om plastikkirurgi i USA. I Sverige är det fortfarande lite tabu, för här är vi försiktigare och har ett naturligare ideal, säger han.

Märker ni av någon påverkan från Hollywood när det kommer till hur människor vill se ut?

– Det är ovanligt att någon kommer och säger att den vill se ut som en specifik kändis. Men visst finns ett tryck, som också handlar mycket om hur retuscherade alla bilder är i dag. Medias påverkan på framför allt unga människor tycker jag är något allvarligt.

Ulf Samuelson berättar att det blivit allt vanligare med icke-kirurgiska behandlingar som fillers, botox eller laser – och att de verkar vara mer socialt accepterade än andra ingrepp.

– Att man tagit till kniven är inte riktigt något man pratar om. Det anses väl vara fusk på något sätt. Fortfarande finns en dubbelmoral kring det, och många kunder säger: ”Det ska absolut inte synas, jag vill se naturlig ut!”

Hur kommer det sig, tror du, att det åldrade ansiktet blivit så tabu på vita duken?

– Det anses ju väldigt fint att se ung och frisk ut. Framför allt kvinnor som har passerat en viss ålder får inte längre de roller de vill ha, även om jag tror att det gäller mer internationellt än i Sverige. Trycket är nog inte fullt så högt här, tror Ulf Samuelson.

Jag frågar om han upplever att det är på väg att förändras. Håller män på att få högre krav på sig om att se ”unga” och ”friska” ut upp i åldrarna, à la David Schwimmer i ”Vänner”?

– Kanske är det mer accepterat i dag att män gör vissa ingrepp, som att göra någonting åt sina påsar under ögonen. Men tyvärr är nog skillnaden fortfarande stor. Kvinnor förväntas se så unga ut som möjligt, medan män gärna får vara lite fårade – det kan se ”manligt” ut med låga ögonbryn och markerade rynkor, menar han.

Journalisten och programledaren Anna Charlotta Gunnarsson. Foto: Paul Hansen

Det är något som också journalisten Anna Charlotta Gunnarson blivit varse. Hon är programledare för radioprogrammet ”Fejk” (UR), vars femte säsong nyligen hade premiär i P4 och kretsar kring genus i populärkulturen.

Ett av avsnitten handlar om just manligt och kvinnligt åldrande, och Anna Charlotta Gunnarson har närstuderat åldersskillnader i heterosexuella par på vita duken. Hon berättar att det när talfilmen slog igenom på tjugotalet faktiskt var ganska jämställt – men att det gick utför under andra halvan av 1900-talet.

– Skådespelare som Cary Grant och Gary Cooper kan i början av sina karriärer till och med vara yngre än sina kvinnliga motspelare, men sen bara fortsätter de åldras, medan kvinnorna byts ut, säger hon.

Tom Hanks och Sally Field i ”Forrest Gump”. Foto: Paramount Pictures/TT

Och det gäller inte bara kärleksrelationer. I ”Forrest Gump” spelar Sally Field mamma till Tom Hanks, trots att hon bara är tio år äldre. Och i Ingmar Bergmans ”Smultronstället” från 1957 ska en 78-årig Victor Sjöström hälsa på sin uråldriga mor, spelad av Naima Wifstrand – då endast 67 år gammal.

– Det gör ju verklighetsuppfattningen helt förvrängd! Män fortsätter vara virila och starka och deras rynkor blir statusmarkörer, medan rynkor på en kvinna direkt signalerar ålderdom, menar Anna Charlotta Gunnarson.

Att männens utseenden i ”Vänner”-återföreningen fick så mycket och så negativ uppmärksamhet tycker hon tyder på att det fortfarande är ganska ovanligt med manliga skönhetsingrepp.

– Stellan Skarsgård ser ju inte ut så, direkt. Men kanske var aha-upplevelsen att det börjar hända grejer bland de män som är mellan femtio och sextio nu? De som är äldre än så har inte behövt vara lika inne i svängen, följa med på Instagram, jämföra sig med jämnåriga kvinnor – för att de helt enkelt har sluppit spela mot jämnåriga kvinnor. Kanske kommer vi märka om tio år att det här var början på något nytt.

Stellan Skarsgård. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Hon får medhåll i sin kritik av Ruben Östlund. Han säger att han hittills inte har behövt förhålla sig till de eventuella utmaningarna med att regissera någon vars ansikte blivit orörligt av fillers. Däremot menar han att man måste vara kritisk mot filmbranschen i stort.

– Det finns få saker den sysslat så mycket med som att sexualisera kvinnokroppen. Och det är inget man verkar göra sig fri ifrån, trots att fler kvinnor hamnat på maktpositioner. När det kommer till utseende som kapital kan man verkligen jämföra filmbranschen med modebranschen, säger han.

Jag frågar Anna Charlotta Gunnarsson vad hon tror att de artificiellt föryngrade ansiktena skulle innebära för själva skådespelarkonsten.

– Ingen blir väl en sämre skådespelare för att de har gjort ingrepp. Däremot tror jag att det är viktigt att det kommer fler filmer som handlar om äldre som går bortom schablonbilderna, eftersom folk i verkligheten lever mycket längre liv i dag. En modern sjuttioplussare kan ju ofta leva som när hen var femtio! Och de flesta tycker att det är skönt att bli äldre – man blir tryggare, smartare, och vågar skita mer i hur man ser ut.

I alla fall har man kanske historiskt vågat skita mer i hur man ser ut. Vad som sker i en framtid där allt fler håller sin utsida ung på konstgjord väg återstår att se.

