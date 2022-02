Åtta kärlekspar som fått filmduken att glöda

Rosor och choklad i all ära: verkliga romantiker firar inte alla hjärtans dag på måndag. För dem är kärleken inget som kan uttryckas i symboler och inget som går att skriva upp i almanackan en dag om året. Hjärtan, rosenblad och gulliga kort kan möjligen fungera som besvärjelser för att hålla kärleken borta, desarmera, kastrera och förgulliga den. Paketera den i reproducerbar form så att den inte blir fullt så ödesdiger, inte får en att tappa huvudet.

Verklig romantik är nämligen livsfarlig.

Konstnären Jenny Holzers klassiska devis ”Protect me from what I want” borde vara skriven i neon över biograferna och ligga som en varning i förtexterna. Många länder varnar för våld eller sex, men de förödande konsekvenserna av romantik på film är det aldrig någon som tar ansvar för, trots att de är vad marijuana är för blivande heroinister, inkörsportar till ett liv i kris.

De börjar alltid rart med något gulligt missöde. Spillda kaffekoppar, klackar som fastnar, fumliga, flummiga eller överenergiska flickor som krockar med tjusiga, retsamma män. Eller en stammande hummande konkurshotad bokhandlare som råkar få butiksbesök av en superstjärna, som i samtidsklassikern ”Notting Hill” En udda händelse som får huvudpersonerna att tänka: detta måste vara ödet.

Att de tjusiga männen eller superstjärnorna inte bara viftar bort dessa uppenbara losers i samhällets maskineri beror med all sannolikhet på att de själva innerst inne är rubbade och känner igen en störd typ när de ser den.

Det är med andra ord egentligen bäddat för katastrof, men eftersom ”problemet med amerikaner är att de vill ha tragedier med lyckliga slut”, som nån snygg karl i för stor överrock sa i en Hal Hartley-film från nittiotalet, så slutar filmen sällan där. Romantiska komedier mixar tragedins obevekliga ödesbestämdhet, komedins lyckliga slut och hjältesagans mot-alla-odds-segrar så att finalen blir ett osannolikt crescendo: bröllop stoppas, tåg springs ikapp, ett kompisgäng klämmer in sig i en bil och kryssar med fara för livet genom trafiken för att hjälten ska hinna fram till hjältinnan och offentligt deklarera sin eviga kärlek. Och hon stiger ner från sitt stjärnbeströdda podium och blir hans. Och där, som i sagorna, slutar det.

Det är det som gör de här filmerna samhällsfarliga. Berusade av tanken att det omöjliga är möjligt – vilket det ju sällan är – springer den stackars romantikern rakt ut från bion och ringer till helt fel person. I bästa fall leder det till några varv i kärlekens himmelska helvete och ett krossat hjärta. I värsta fall till familjebildning.

Om man nu ändå nödvändigtvis ska ägna den här helgen åt att fira det det romerska helgonet Sankt Valentin så kan det därför vara läge att hoppa över de hysteriskt coola screwballfilmerna från fyrtiotalet (de funkar faktiskt bättre som inspiration för arbete än för kärlek) och de glittriga romantiska åttio- och nittiotalskomedierna med Julia Roberts och/eller Hugh Grant (för de handlar väl egentligen om vänskap? Det är i alla fall alltid kompisarna som är roligast) och satsa på några filmer där kärleken – den mer passionerade, besatta sorten – känns på riktigt och får konsekvenser. I nöd och i lust.

Det kräver ett insiktsfullt manus, intensiva inre och/eller yttre konflikter och fingertoppskänslig regi. Men den viktigaste och mest oförutsägbara ingrediensen är kemin mellan skådespelarna. Här ett urval av par som fått dukar, skärmar och datorer att glöda.

Damian Lewis och Claire Danes i ”Homeland”. Foto: Alamy

Claire Danes och Damian Lewis i ”Homeland”.

Det där slumpartade och ”ödesmättade” första mötet kan iscensättas. När CIA-agenten Carrie Mathisson ”råkar” stöta på krigshjälten, alternativt terroristen Nicholas Brody på parkeringsplatsen utanför ett veteranmöte har hon i själva verket suttit hemma i soffan och studerat honom i flera veckor via illegalt installerade övervakningskameror. Hon har sett honom halvt våldta sin fru i en tragisk första återförening i sovrummet. Sett honom sitta sex timmar i sträck och stirra in i en vägg. Studerat ärren efter piskor och slag på hans överkropp och undrat om man verkligen kan leva bland islamister i åtta år utan att bli hjärntvättad. Hon har övertaget, han är offret, men hon vet inte ännu att hon själv sitter fast på samma krok som han och aldrig kommer att komma loss. Att tv-serien ”Homeland”, i alla fall de första två säsongerna, blev så mycket mer än en raffinerad och USA-chauvinistisk politisk thriller berodde till stor del på den otippade kemin som uppstod mellan Claire Danes och Damian Lewis. Kyssen hänger som en smocka i luften från första mötet och på mindre än trettio sekunder förvandlas de från två värdiga nyckelpersoner i en terrorutredning till flamsiga tonåringar som bara med nöd och näppe låter bli att slita kläderna av varandra. Trots att båda är experter på att ljuga så tvivlar man inte på att de här två psykiskt sköra, hyperintelligenta, dubbelspelande traumatiserade varelserna också blir förälskade på riktigt. Danes clownminer och slängiga kroppsspråk kompletterar Lewis stela, aggressiva hållning. Båda är snabba i käften, törstiga på sprit och adrenalin och beredda att utsätta sig för nästan vilka fasor som helst för att slippa möta sig själva. Båda vet att i krig (och därmed kärlek) är allt tillåtet. Men de vet inte var de har varandra.

Kate Dickie och Tony Curran i ”Red Road” Dölj beskrivning Foto: Alamy

Kate Dickie och Tony Curran i ”Red Road”

Samma omedelbara kemi, fast i ett torftigare sammanhang och utan konsekvenser för den internationella geopolitiken, har Kate Dickie och Tony Curran i Andrea Arnolds geniala debutfilm ”Red Road” (2006). Också den ”romansen” börjar med tv-övervakning av en man som just har kommit ut ur fängelse och när Jackie först ser honom på vaktbolagets monitorer är han också inbegripen i sjaskigt sex. Precis som Carrie har Jackie bakomliggande motiv när hon iscensätter ett ”slumpartat” möte med honom som snabbt eskalerar till vad som ser ut som sexuell besatthet, men, i en dramatisk totalvändning mitt i filmen, visar sig vara något annat. Det finns ett erotiskt sug i ”Red Road”. Andrea Arnold – själv uppvuxen i liknande, trasiga kommunala bostadsområde – spelar på Jackies voyerism. Hon hör ihop med de här fängelsekunderna och förlorarna i sitt inre, men inte till det yttre. Vad hon egentligen söker: hämnd, sex eller att döva sorgen efter familjen hon förlorat, vet man inte. Men när vinden drar rakt genom lägenheten på tjugonde våningen så att möblerna börjar glida och dammråttorna virvlar i luften ler hon brett. Det är samma frihetskänsla som Carrie och Brody har när de åker bil på fyllan och slåss med nazister. Eller Sarah Woodruff när hon står längst ut på piren i Lyme Regis i ”Franske löjtnantens kvinna”. Romantiker älskar kärleken men inte så mycket som de älskar friheten. Det är en ekvation som aldrig kommer att gå ihop.

Michelle Pfeiffer och John Malkovich i ”Farligt begär”. Foto: Alamy

John Malkovich och Michelle Pfeiffer i ”Farligt begär”

Greve Valmont och änkemarkisinnan de Merteuill är kanske de mest cyniska karaktärer som någonsin har lyst upp en filmduk. ”Farligt begär” (1989) bygger på Pierre Choderlos de Laclose brevroman om dekadensen vid det franska hovet. Förevigad i Christopher Hamptons eleganta dramatisering och Stephen Frears alltid lika franka regi är det fortfarande historiens mest underhållande och grymma skildring av förförelse, manipulation, maktspel och verklig passion. De två libertinerna har gjort en sport av att krossa andras äktenskap och leda ungdom i fördärv. Så när hon utmanar honom att förföra den dygdigaste och frommaste kvinnan i Paris aristokrati: Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer) nappar han direkt. John Malkovich laddar sin Valmont med så mycket kåt aggression, bländande kvickhet, barnslig otålighet, sårade känslor och snabba kast att den sköra, kärleksfulla Tourvel till slut kapitulerar: En så intensiv längtan måste vara helig. Vad Valmont inte har räknat med är att de två inte är så olika som han tror. Hans besatthet av sex och hennes hängivenhet till Gud avslöjar dem: de är båda är romantiker. Ingen av dem nöjer sig med någon ljum existens, båda brinner, och när Tourvel väl ger sig hän gör hon det så fullständigt att den cyniska libertinen hamnar i en helt ny dimension av kärleken som han inte alls kan orientera sig. Utgången är - förstås och helt konsekvent - dödlig. Malkovich briljerar som ett djur i sidenbyxor och Pfeiffers bleka hy verkar på väg att självantändas av sinnesrörelse.

Meryl Streep och Clint Eastwood i ”Broarna i Madison County”. Foto: Alamy

Meryl Streep och Clint Eastwood i ”Broarna i Madison County”.

Vadhållning, manipulationer och thrillerelement är alla effektiva sätt att lägga ett spänningsfält runt romantiken och ge den en extra laddning. Renodlade kärleksfilmer som David Leans klassiska ”Kort möte” med Trevor Howard och Celia Johnson eller ”Imitation of life” av Douglas Sirk, är ovanligare. Det var en sådan film Clint Eastwood ville göra när han tog över regin av ”Broarna i Madison County” (1995). Meryl Streep spelar Francesca, en amerikanskitaliensk lantbrukarhustru och Eastwood själv en kringresande fotograf som har kommit till hennes landsände för att ta bilder av några överbyggda broar i närheten. Kombinationen romantisk bästsäljare, Clint Eastwood och Meryl Streep verkade inte stämma, det lutade åt något slags smetig kompromiss. Men filmen byggdes tålmodigt och kronologiskt med små, små upptrappningar i den förbjudna kärleken och starka, fysiska detaljer. Det blev vackert på riktigt. Ett överräckande av en blombukett fick plötsligt mening. Bilhandtaget som Francesca kramar så knogarna vitnar, på väg att kliva ur bilen, lämna sin familj och förenas med den beniga, sorgsna fotografen i hällregnet, är emblematisk.

Leslie Cheung och Tony Chiu-Wai Leung i ”Happy together” Foto: Alamy

Leslie Cheung och Tony Chiu-Wai Leung i ”Happy together”

Wong Kar-Wais vilda lilla film ”Happy together” (1997) skildrar en melankolisk författare och hans halvpsykotiska sötnos till pojkvän som försöker hitta en fristad för sin kärlek i Buenos Aires. Det är en hopplös, symbiotisk och dysfunktionell relation från början till slut, full av slagsmål och missförstånd. De passar så dåligt ihop att det är komiskt, men de är också helt besatta av och beroende av varandra. Deras förhållande är helt enkelt så ”toxiskt” ett förhållande kan bli. Den romantik som binder dem samman i de många tragikomiska turerna genom ett nattligt och suggestivt filmat Buenos Aires är ingen dröm så mycket som ett slags beroendeframkallande, frätande substans, en kärlekslämning som kanske aldrig har frilagts med en sådan konsekvens.

Trevante Rhoades och André Holland i ”Moonlight” Foto: REX

Trevante Rhoades och André Holland i ”Moonlight”

Barry Jenkins ”Moonlight” (2016) är något av det stiligaste som har landat på amerikansk mark de senaste åren. Den skiljer sig från många andra ”självupplevda” berättelser i att den inte är någon impressionistisk handkamerafilm. Den har ett värdigt, poetiskt lugn trots att den rör sig fram och tillbaka mellan olika tider och växlar mellan unga och äldre skådespelare i samma roll. När de små strömmarna till slut möts och de två pojkarna som var förälskade i varandra som barn möts i vuxen ålder, den ena fri (André Holland) och den andra inkapslad bakom guldtänder och jättemuskler (Trevante Rhoades) stannar den inte där, i främlingskap, som många äldre och vitare regissörer hade gjort för effekt. Istället sträcks en hand ut och en läkeprocess tar sin början som ger hopp om universum.

Bild 1 av 2 Michelle Williams och Ryan Gosling i ”Blue Valentine”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Foto: Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Stock Photo Bildspel

Ryan Gosling och Michelle Williams i ”Blue Valentine”

Derek Cianfrances genombrottsfilm ”Blue Valentine” (2010) skildrar det sista dygnet i ett ungt pars äktenskap och flätar ömsint ihop nuet med den fantastiskt romantiska berättelsen om när samma unga par träffades och blev förälskade. Med små, exakta fragment lyckas den få med allt man behöver veta för att förstå hur det kunde gå som det går. Ryan Goslings förvandling från musikaliskt charmtroll i läderjacka till säckig hemmapappa med alkoholproblem (fortfarande med charm men också full av våld och besvikelse) är enastående. Hans rollfigur Dean är en musikalisk drömmare som en gång erövrade henne med sång och dans och som nu, sju år senare fortfarande nöjer sig med att knåpa ihop musik vid köksbordet. I likhet med många amerikaner – helt har internaliserat den omöjliga ekvationen från filmernas värld: det ska vara ödesbestämt som i tragedierna och ändå ha ett lyckligt, heroiskt slut. Det är en romantik som kommer att kosta honom hans äktenskap. Film är farligt.

