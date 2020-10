Åtta USA-svenskar om kommande presidentvalet

USA-valet 2020

Cajsa von Zeipel, konstnär. Foto: Eva Tedesjö

Cajsa von Zeipel

Konstnär, känd för sina jättelika kvinnogestalter i gips. Bor i New York sedan 2013.

Varför flyttade du till USA?

– Jag behövde ny inspiration. Jag längtade efter större bredd vad gäller konstriktningar och perspektiv. Att det blev New York berodde på att det är en så ikonisk konststad, jag hade planerat att stanna något år men blev kär och flyttade permanent.

Vad har USA betytt för ditt kreativa arbete?

– Jag tror att den plats där kroppen befinner sig påverkar ens arbete och uttryck. Sen jag flyttade hit har jag bytt material, det monokroma vita gipset har ersatts av silikon och readymades. Det var en naturlig följd av flytten till en kontinent med begränsad konsthistoria. Relationen till klassisk skulptur är inte den samma här. Mitt arbete influeras i dag snarare av kommersialismens massproducering.

Hur har ditt arbete förändrats under Trumps mandatperiod?

– Jag tror att mina kärnämnen blivit tydligare. Flera av de värderingar jag såg som allmängiltiga 2016 är inte längre det och därför känns det nödvändigt att vara mer direkt. Trumps nominering av Amy Coney Barrett till Högsta domstolen hotar aborträtten och hbtq-rättigheter, det har gjort de teman jag arbetar med högaktuella. När jag flyttade hit – under Obama – var det politiska läget mer stabilt och konstvärlden lite sömnig. Nu tolkas konsten i högre grad som ett slags kritik eller kommentar till det som händer politiskt. Man kan se det som att konsten har fått en uppgift.

Hur märks den politiska polariseringen inom din bransch och i ditt vardagsliv?

– Politiskt är konstvärlden i New York rätt homogen. Jag är medveten om att jag lever i en bubbla, det märks när man åker ett par timmar utanför stan och ser Trumpskyltarna i trädgårdarna. I min vardag märks polariseringen mest genom att folk engagerar sig politiskt, särskilt under pandemin då det inte varit möjligt för alla att jobba konstnärligt. Flera konstnärer, gallerister och kuratorer som jag känner har varit aktiva inom BLM-rörelsen.

Hur ser du på din framtid i USA?

– Med en blandning av fascination och rädsla. Ingenting är säkert längre. Jag tror att vi kommer att stanna i New York oavsett vad som händer, men om Trump vinner så vet jag inte.

Göran Lundström Foto: Eva Tedesjö

Göran Lundström

Maskör, arbetat med ”True detective 3” och flera andra stora Hollywoodproduktioner. Oscarsnominerad för ”Gräns”. Arbetar mycket i USA.

Hur länge har du arbetat med amerikanska produktioner?

– Jag har arbetat med Hollywood-produktioner från och till under hela min karriär, men på plats i USA sedan ett par år tillbaka.

Vad har arbetet i USA betytt för dig?

– Att flygas över för jobb i USA känns ju såklart speciellt eftersom jag inser att jag besitter en kompetens som är eftertraktad. Helt klart har mina uppdrag flyttat upp mig en nivå så att jag nu gör väldigt avancerade sminkningar på internationellt kända A-list skådespelare, inte enbart på våra svenska stjärnor.

Har din arbetssituation USA förändrats under Trump?

– Filmbranschen är generellt liberal så det känns inte som att den påverkats så mycket av vem som styr. Däremot har man ju dagliga diskussioner med kollegor och skådespelare. Vi filmade ”Coming 2 America” i Atlanta under Ukraina-krisen och nyheterna stod på medan vi sminkade skådespelarna. Då fick man väldigt direkt intryck av polariseringen.

Hur märks den polariseringen inom din bransch?

– Jag tycker det var tydligast på röstningen i Oscarsgalan. Jag sitter även med i Academy of Motion Pictures Arts and Sciences och de har just nu beslutat om nya regler för att skapa bättre balans bland filmarbetare vad gäller etnisk bakgrund och kön. Detta borde ha skett mycket tidigare, men att det händer under en president som Trump är ingen slump.

Hur går dina tankar inför valet?

– Det känns som att landet är extremt splittrat och skulle må bra av att få en tydlig enande ledare. Speciellt under pandemin som förstärkt spänningarna ytterligare. En förändring är förhoppningsvis det som kan ge folk hopp om framtiden.

Hur ser du på din egen framtid i USA?

– Det är många kollegor och vänner i USA som undrar varför jag inte flyttar dit permanent. Men med tanke på hur landet utvecklats de senaste fyra åren jämfört med livet i Europa så är det inget som i nuläget känns aktuellt.

Martin Hägglund, filosof och professor i litteraturvetenskap vid Yaleuniversitetet. Foto: Magnus Hallgren

Martin Hägglund

Filosof och professor i litteraturvetenskap vid Yaleuniversitetet. Aktuell med boken ”Vårt enda liv”. Bor i New York sedan 2002.

Varför flyttade du till USA?

– Jag skulle doktorera i litteraturvetenskap och fick rådet att göra det i USA, eftersom många av de professorer och teoretiker som jag förhöll mig till var verksamma här.

Vad har USA betytt för ditt kreativa arbete?

– En av fördelarna med det amerikanska universitetssystemet är att det är så stort. Uppstår konflikter eller låsningar kring ett forskningsämne finns ofta möjlighet att fortsätta någon annanstans. Och så värderas fortfarande den humanistiska utbildningen högt i USA. Många av mina bästa studenter på grundnivå kommer inte att hålla på med humaniora i sina framtida karriärer men de prioriterar ändå den typen av bildning.

Hur har ditt arbete förändrats under Trumps mandatperiod?

– Trumpadministrationen har ofta utmålat universiteten som hemvist för radikala krafter och även sagt sig vilja slakta anslagen till NEH (National Endowment for the Humanities) som finansierar många forskningsprojekt. Det är ett reellt hot som förmodligen kommer genomföras om Trump blir omvald. Det har gjort att akademiker och forskare enats i en defensiv hållning gentemot honom.

Hur märks den politiska polariseringen inom din bransch och i ditt vardagsliv?

– Att försvara den akademiska världen, och i synnerhet humanioran, mot Trumps attacker är viktigt, men det leder också till att andra viktiga diskussioner skjuts åt sidan. Många av de djupgående debatter som vi förut hade och som vi borde ha, om till exempel klassfrågor i den högre utbildningen, har försvunnit. När ens fält hotas sluter man leden och viktiga nyanser i andra samtal går förlorade.

Hur ser du på din framtid i USA?

– Jag vill verkligen stanna i USA, av personliga skäl och av yrkesskäl. Och det tror jag att jag kommer göra, oavsett om Trump blir omvald eller inte. Men ibland känns det onekligen som att man lever under Romarrikets sista dagar.

Peg Parnevik. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Peg Parnevik

Artist. Dotter till golfspelaren Jesper Parnevik. Blev känd genom sin medverkan i realityserien ”Parneviks” som följer familjens liv i Florida. Bor i USA sedan 25 år.

Vad har tiden i USA betytt för din musikaliska verksamhet?

– Mitt uttryck och min attityd är väldigt influerad av USA. Jag är glad att jag har båda kulturerna och kan se saker ur ett annat perspektiv, från scenspråk till business och låtskriveri.

Hur har ditt arbete och vardagsliv förändrats under Trumps mandatperiod?

– Mer än tidigare tänker jag på vem jag jobbar med och vilka jag associeras. Jag skulle till exempel aldrig kunna arbeta med ett märke eller bolag som stöttar Trump. När det kommer till mitt privatliv så har jag behövt avbryta vissa relationer med människor på grund av deras politiska åsikter.

I vilken mån intresserar du dig för och följer amerikansk politik?

– Jag är väldigt intresserad och försöka följa alla debatter, läsa artiklar och har ofta diskussioner med mina vänner både från USA och Sverige. I min podcast ”Pillowtalk med Peg och Penny” tar vi upp allt ifrån feminism till rasism och klimatet. Politiken i dag är knappast bara en åsikt. Det går liksom inte att inte ta ställning när det kommer till liv och död och grundläggande mänskliga rättigheter.

På vilket sätt tänker du dig att valresultatet kan påverka din bransch och din egen arbetssituation?

– Som ung kvinna i en väldigt mansdominerad bransch så kommer det att påverka min frihet. Metoo ändrade mycket, men det finns enormt mycket kvar att göra. När en president normaliserar grov sexism och rasism så signalerar det att en hel befolkning kan bete sig likadant. Risken finns även att jag, precis som alla kvinnor, förlorar rätten till våra egna kroppar. Allt ifrån p-piller till abort kan komma att bestämmas av äldre vita män.

Hur ser du på din egen framtid i USA?

– Jag kommer alltid att ha en kärlek till det här landet, det är mitt hemland, men just nu ser jag inte en framtid här. Jag vill absolut åka på amerikanska turnéer och arbeta med andra i branschen, men jag kan inte med gott samvete stödja ett land som går emot allt jag står för. Speciellt när jag tänker på att ha barn här och på deras framtid.

Anna Anka, företagare och före detta deltagare i ”Hollywoodfruar”. Foto: Olle Sporrong/TT

Anna Anka

Företagare och tidigare deltagare i dokusåpan ”Hollywoodfruar”. Bor i Los Angeles sedan 1994.

Varför flyttade du till USA?

– Jag behövde mer frispråkighet, så jag övergav politisk korrekthet och flyttade till möjligheternas land. Den amerikanska drömmen är möjlig att uppnå och med hårt arbete, handlingskraft, beslutsamhet och passion kan alla lyckas.

Hur ser du på Trumps tid i Vita huset?

– Små företag som mitt eget är motorn bakom vår ekonomi och den blomstrar på grund av president Trumps politik. Hans skattesänkningar gjorde att Anna Anka Wellness kunde utvecklas och expandera.

I vilken mån intresserar du dig för och följer amerikansk politik?

– Mitt intresse för politik började tidigt och växte i takt med att jag blev äldre och utbildade mig. Politik påverkar nästan alla aspekter av ens liv. Ju mindre bekant du är med allt det som formar och påverkar din miljö, dina barn, ditt område – ju mer mottaglig blir du för tyranni. Det leder till att du snabbt förlorar dina rättigheter.

Hur märker du av den politiska polariseringen?

– Att motsättningarna mellan republikaner och demokrater är större än någonsin visar sig på flera olika sätt, både politiskt och i vardagen. Till exempel har polariseringen mellan de två partiernas anhängare ökat avsevärt. De mest engagerade tycker att det andra partiets politik är så felriktad att det hotar landets välbefinnande.

– De flesta av mina nära vänner är konservativa som jag, och där jag bor delar de flesta mina politiska åsikter.

Vad tänker du inför valet?

– Jag hoppas verkligen att Trump får chansen att fortsätta göra America great again. Med Trump i Vita huset kommer lag och ordning att råda, med Biden blir det våld och laglöshet.

– Socialismen leder till katastrof. Den ersätter personlig frihet med regeringsmakt på bekostnad av folket. Demokrater och millennials verkar inte ha någon aning om de hemskheter som drabbar massorna i många av de länder där socialismen styr.

Daniel Ledinsky

Musikproducent och låtskrivare. Bor i Los Angeles och i El Paso, Texas. Bor i USA sedan 2010.

Hur länge har du bott i USA?

– Jag växte upp i Stockholm men flyttade till New York för tio år sedan. Nu bor jag i Los Angeles och på en ranch i Texas.

Vad har tiden i USA betytt för din musikaliska verksamhet?

– Jag blev mer svensk när jag flyttade till USA. Under min uppväxt var jag helt uppslukad av amerikansk musik och kultur. Men här har jag skrivit mina första svenska låttexter, jobbat med många svenskar och producerat Kents skiva ”Tigerdrottningen”.

– Så jag har fått en orimligt sentimental kärlek till allt svenskt. Det jag förr tyckte var tråkigt med Sverige uppskattar jag otroligt mycket, speciellt med tanke på hur resten av världen ser ut just nu. Hela sommaren har jag läst Astrid Lindgren och Sture Dahlström.

Hur har din arbetssituation förändrats under Trumps tid i Vita huset?

– Jag fick panik i juni 2016 när jag insåg att Trump skulle vinna. Det var fem månader innan valet, jag skrev en låt som heter ”DonaldTrumpMakesMeWanmaSmokeCrack”. Atlantic Records, som var min arbetsgivare, var coola nog att ge ut den. Även om jag kanske inte hade rätt att säga något, så kände jag att jag var tvungen.

– Nu tror jag att jag har en mer nyanserad syn på politiska klimatet. Om jag ska vara ärlig så är också Demokraterna ganska hemska.

– Det är lite läskigt i USA just nu. Alla är arga, de flesta på goda grunder. Minoriteterna, som snart är majoriteten, behandlas ofta som andra klassens medborgare. Det gäller också fattiga människor, oavsett hudfärg.

Vad har du för tankar om valet?

– Min känsla är att det kommer gå riktigt illa haha! Nä, jag vet inte riktigt. Amerika är på många sätt ett magiskt land – här finns både det vackraste och det fulaste. Det är fullt av fantastiska människor och bygger på en idé om allas lika rätt och frihet i grunden. Kanske måste det bli mörkare innan det blir ljusare.

Linda Zachrison, kulturråd på Sveriges ambassad i Washington D C 2015–2020. Foto: Daniel Schwartz

Linda Zachrison

Kulturråd på Sveriges ambassad i Washington D C 2015–2020. Bor i dag i Stockholm.

Hur tyckte du att kulturlivet påverkades av Donald Trump?

– Under Barack Obamas administration var de nordiska länderna väldigt omhuldade. Det blev en helt annan situation med Trump. Samtidigt fick vi en otroligt stark respons från det amerikanska kulturlivet för att vi fortsatte att diskutera komplexa, svåra, frågor genom de konstnärer vi bjöd in till ambassaden och olika samarbeten över landet.

– Allt fler inom kulturvärlden har engagerat sig också i samhällsdebatten, särskilt de senaste tre åren. Filmstjärnor, stora operasångerskor och klassiska musiker började kalla sig aktivister och det skrivs pjäser om makt och politik.

Vad kan du sakna i det amerikanska kulturlivet?

– Den otroliga viljan, passionen och energin – och den viljan försvann inte med pandemin. Men situationen just nu är katastrofal. Många högt uppsatta personer inom kulturlivet har blivit av med sina jobb eller har fått arbeta vidare utan lön på grund av corona. Det finns ingen hjälp eller krisstöd. En stor del av kulturlivet kommer kanske inte att överleva. Det är ändå en enorm skillnad mot för i Sverige.

Vad tror du kommer hända de närmaste åren?

– Jag tror att det blir mindre risktaganden, till exempel genom olika ”covid-klausuler” i alla kontrakt. Det drabbar konstnärer och artister oerhört hårt. Det kan resultera i att det blir färre internationella utbyten och gästspel – i kombination med svårare och dyrare processer kring visum som inresetillstånd.

– Men samtidigt förs en levande och intensiv diskussion om nya vägar framåt. Man pratar om behovet av ett mer inkluderande och jämlikt kulturliv. Det här ögonblicket i historien tvingar oss alla att reflektera – oavsett valutgången.

Mikael Karlsson, kompositör inom opera, balett och konsertmusik. Foto: Sheila Anderson

Mikael Karlsson

Kompositör inom opera, balett och konsertmusik. Bor i New York sedan 2000.

– Trump ville tidigt ta bort de runt 150 miljoner dollar som varit avsatta för att stödja kulturlivet. Jag tror att det är en lägre procent av hans väljare som tar del av kultur än bland de som röstar på Demokraterna. Vi som arbetar med opera, dans, konserter eller balett har plötsligt utmålats som fiender. Trump vinner politiska poäng på det.

Hur har kultursektorn förändrats de senaste åren?

– Kulturen har fått mindre plats i medierna – som samtidigt har drabbats av åtstramningar – och många kritiker har exempelvis försvunnit. Recensionsverksamheten har reducerats till att sätta betyg. Många som donerar pengar till kulturen har börjat tillbaka sina bidrag. Det finns ju nästan inga statliga bidrag alls i USA. Konsertmusiken, operauppsättningar och dansföreställningarna lever nästan helt på privata donationer. De har fått kalla fötter under Trump.

Hur ser framtiden ut för kulturlivet tror du?

– Jag tror att det kommer att gå fint för den kommersiella kulturen att återhämta sig så fort turistnäringen gör det. Kommers är kommers, och där det finns vinstmarginaler att hämta kommer också kapital att återinvesteras.

– Men jag kan tänka mig att många utövare inom smala konstformer kommer att söka sig till andra branscher – eller till andra länder.

