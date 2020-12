Attacklåt mot Boris Johnson kan bli julens populäraste låt

Låten med den explicita titeln ”Boris Johnson is a fucking cunt” är skriven och inspelad av humorgruppen Kunt and the gang, och ursprungligen släppt på bandets album ”Kunts punk in your face”. Det är en 82 sekunder lång punkrockdänga, inklusive tonartshöjningar, där gruppen sjunger titeln om och om igen.

Låten har fått stor spridning i sociala medier sedan bland annat Charlie Brooker, skaparen av tv-serien ”Black mirror”, och rockgitarristen Ginger Wildheart gått ut och stöttat låten.

Nu har den chans att bli julens mest populära låt, efter att ha seglat upp på brittiska topplistor. Låten har tidigare nått andra plats på både brittiska Ituneslistan och på Amazon Music, där den i skrivande stund ligger på en fjärde, respektive tredje plats. Den utmanar därmed bland annat Mariah Careys populära julklassiker ”All I want for christmas is you”.

Även om den når en topplacering är det inte troligt att den kommer att spelas på brittisk radio, skriver tidningen The Independent.

”Sången har så många fula ord i sig, att vi inte kan spela den på dagtid på Radio 1”, sade programledaren Katie Thistleton nyligen i en radioshow på kanalen.

En ”safe for work”-remix av låten är också släppt, skriver sajten British comedy guide, som ersätter alla fula ord med orden ”sausage roll”.