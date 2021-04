Augustin Erba: Du är mer speciell än du har förstått

Du kan vara social om du vill, men i vissa situationer känner du verkligen att du vill vara i fred.

Det stämmer ganska bra på dig, eller hur? Det är inte för att jag korskört numret på din DN-prenumeration med ditt stjärntecken. Det är för att jag har använt en vanlig metod som lurendrejare, telefonförsäljare och människor som påstår att de kan prata med döda tillämpar. Det kallas cold reading och handlar om att skapa illusionen av att man på något sätt vet saker om andra människor som man rimligtvis inte kan veta.

Den inledande meningen om din sociala förmåga kallas för en rainbow ruse – för den innehåller två motsatspåståenden – du är både introvert och extrovert. Och det gör att du som läser den här artikeln kan känna igen dig någonstans däremellan. Det finns andra cold reading-trick: påståenden som verkar specifika, men i själva verket gäller för de allra flesta människor. Kan det till exempel vara så att du är självkritisk? Funderar du ibland på om du verkligen gjort rätt val i livet?

Jag hoppas du inte är besviken, för under ett kort ögonblick trodde du kanske att jag kände dig, att jag såg ditt innersta. Och det är ju vad vi längtar efter, att få veta vilka vi är och veta vilka alla andra är. Och detta är vad personlighetstesterna utlovar. Ett av de senaste exemplen är boken om personlighetstester som två psykologiforskare från Högskolan väst kommit ut med. Vad den heter? Ja, om ni minns vad jag nyss skrev om vad dessa försäljare utlovar blir ni inte förvånade. Den heter ”Vem är du?” Det är inte ett dåligt löfte att tro sig kunna besvara.

Personlighetstest är ett krav för många arbetssökande nu för tiden. Svenska myndigheter lägger ett antal miljoner på personlighetstester varje år. Ett av de mest vanliga testerna omsatte 20 miljarder kronor i sin verksamhet i hela världen.

Vi människor inte alltid är sanningsenliga, inte ens mot oss själva

I slutet av boken ”Vem är du?” finns 30 frågor att besvara så du kan få reda på vem du är. Ja, eller läser man vad de skriver inledningsvis i boken är självtest trubbiga och behäftade med fel, så självtestet är egentligen en förenkling, men det kommer ändå att säga vem du är. Och här vill jag redan dela ut en guldstjärna till de av er läsare som hejdade er och tänkte: men vänta nu, det här är ett påstående som innehåller hela spektrumet. Det här är en rainbow ruse. Ett resultat kan ju inte samtidigt vara både precist och grovhugget.

Och sedan var det förstås några av er som skrockade för er själva över att det var ett formulär med självskattning. Man behöver inte vara särskilt skolad i vetenskaplig metodik för att veta att självskattning är en extremt problematisk metod, därför att – chocken! – vi männi­skor inte alltid är sanningsenliga, inte ens mot oss själva. (Vi som jobbar med riktig journalistik kommer aldrig att glömma sorgen från 1990-­talet när tv-apparaterna började mäta vilka program som stod på och det visade sig att många av de som i enkäter påstått att de tittade på Rapport varje dag, hellre tillbringade tiden framför ”Bingolotto”.)

Kanske är det hårt att göra en jämförelse mellan personlighetstester och frenologi (skallmätning). Men den hade liknande anspråk. Det ansågs vetenskapligt att tro att formen på våra mänskliga skallar avslöjar vilka vi är, våra personligheter. Jag tror att det är i frenologin som vi tydligast ser det: viljan att mäta något med ett verktyg som inte kan ge det svar som vi hoppas på.

Det var också här vetenskapen för hundra år sedan gick bort sig. Skallarna mättes, huvudformerna betraktades utifrån någon slags topologi, och visst fick man mätresultat. Skallar var olika. Olikheterna gick att kategorisera, systematisera. Och i kategoriseringen inträffade det första som ”vetenskapen” blundade för, en subjektiv bedömning. Ytterligare ett problem uppstod i nästa steg, när mätresultaten skulle kopplas ihop med personliga egenskaper. Samerna påstods vara kortskallar och därmed tillhöra en lägre stående ras. En av de grundläggande felkällorna när människor som inte begriper matematik ska använda siffror är att de kan dra väldigt långtgående slutsatser utifrån data som inte alls säger vad de tror.

När man mäter två saker samtidigt – till exempel skallform och personliga egenskaper – är det inte svårt att hitta samband. Matematiskt går det alltid att hitta samband. Problemet är att siffror ser förrädiskt exakta ut, men ofta är de resultatet av bedömningar som gjorts med magkänsla.

Illustration: Helena Davidsson Neppelberg

Ta ett så enkelt tankefel som att 1+1 alltid skulle vara lika med 2. Ett äpple och ett päron blir inte två äpplen. De som tror att ett plus ett alltid blir två har förutsatt en massa saker utan att inse det själva. De har gjort en bedömning av enheterna som adderas utan att inse att vad de kan ha missat. Och när de mätbara variationerna i människoskallen kategoriserades subjektivt och kopplades ihop med den subjektiva bedömningen av personliga egenskaper så såg slutresultatet objektivt och vetenskapligt ut.

Men frenologin var inte först, det har alltid funnits en frestelse i detta. Det påstås att det var en av antikens mest kända läkare Claudius Galenos som först delade in människor i melankoliska, flegmatiska, koleriska och sangviniska. Han tog avstamp i dåtidens vetenskapliga läror om de fyra elementen – luft, eld, vatten, jord – och kopplade dem till fyra kroppsvätskor. (Och om du tycker att den teorin låter bra finns det gott om självtest på nätet där du kan få veta om du styrs av din galla, ditt blod eller ditt slem.)

Sigmund Freud delade in människor utifrån om de befann sig i den orala, genitala eller anala delen av sin utveckling. Och du har kanske läst en bok nyligen som sorterar människors personligheter i olika färger.

Vi kan le överseende åt höga jurister i USA som ägnar sig åt lögndetektorer, men här i Sverige gör vi samma sorts sak när vi ska anställa människor

För söker du jobb finns stor risk att du utsätts för ett personlighetstest. Jag skriver risk eftersom du då hamnar i ungefär samma läge som om du vore i USA, anklagas för ett brott och får frågan från åklagaren om du är redo att genomgå ett lögndetektortest för att bevisa din oskuld. Och då sitter du i rävsaxen. Säger du nej till lögndetektorn verkar du skyldig, men som upplyst svensk vet du att lögndetektortester är trams. (Och det vet även amerikanska forskare, men det har inte hjälpt hittills.) Du behöver alltså välja att framstå som skyldig eller acceptera att lägga ditt öde i händerna på en bluffverksamhet.

Naturligtvis går det inte att bygga en maskin som kan avgöra om en människa ljuger. Lycka till med att ens få människor att enas om vad som är en lögn. Enligt tidningen Wired görs ungefär två och en halv miljon lögndetektortester varje år i USA och de flesta görs av myndigheterna.

Vi kan le överseende åt höga jurister i USA som ägnar sig åt lögndetektorer, men här i Sverige gör vi samma sorts sak när vi ska anställa människor.

Låt oss ta ett av de klassiska personlighets­testerna på marknaden: Myers-Briggs type indicator (MBTI). Där får du svara på ett gäng frågor och sedan trillar det ut en bokstavskombination på fyra bokstäver som talar om vilken sort du är: ENTP är en av de 16 kategorierna.

I början av 1940-talet var Isabel Myers en medelålders hemmafru som inte lyckats med sina författardrömmar, hon hade ingen psykologutbildning, ingen kunskap om hur tester utformas eller ens en koppling till ett universitet. Hon tyckte att det saknades ett bra sätt att se till att människor fick de jobb där de skulle passa bäst. Hon gick till biblioteket och läste in sig och började sedan skriva frågor som kunde låta så här: ”Föredrar du att (a) äta för att leva, eller (b) leva för att äta.”

För tjugo år sedan var det möjligheten att fotografera hjärnaktivitet som ansågs nyckeln till att äntligen kunna berätta för oss vilka vi är

I den synnerligen underhållande boken ”The cult of personality” av vetenskapsjournalisten Annie Murphy Paul finns hela berättelsen om hur Isabel Myers, dotter till Lyman och Katherine Cook Briggs, satte ihop det som sedan användes av såväl företag som myndigheter för att tala om för oss hur vi egentligen är. Under testets storhetstid gjordes många så kallat vetenskapliga studier som påstods visa Myers-Briggs tillförlitlighet. Men det enklaste sättet att inse att ENTP är lika irrelevant som ”Melankolisk” eller ”Anal” är att ta testet två gånger. Ett stort antal kommer då att få en annan personlighet än förra gången.

Behöver jag säga att det inte finns någon trovärdig evidens för att människor som anställts via Myers-Briggs fungerar bättre på sina arbetsplatser eller ens att företag som använder Myers-Briggs klarar sig bättre?

För tjugo år sedan var det möjligheten att fotografera hjärnaktivitet som ansågs vara nyckeln till att äntligen kunna berätta för oss vilka vi är – FMRI (functional magnetic resonance imaging) skulle genom att se vilka områden som lyser upp i hjärnan avslöja våra personligheter.

Svenska forskare lånade tolv interner dömda för våldtäkt, forslade dem till Karolinska där de fick se våldspornografi samtidigt som deras hjärnor fotograferades. Allt i förhoppningen att kunna identifiera deras personlighet.

Men precis som med Myers-Briggs och Freud har verkligheten hunnit ifatt optimismen. Att fotografera hjärnorna har visat sig vara vanskligt – och som vanligt vill vi inte låtsas om att alla data som vi samlar in är beroende av en mänsklig bedömning.

Om det verkligen var möjligt att förutsäga människors känslor, tankar och beteenden skulle alla ”Gifta vid första ögonkastet” förbli gifta längre än fyra veckor

Just när det gäller fotograferingen blev det uppenbart. Det är nämligen inte en fotografering av hjärnan som sker, utan bilden är ritad av ett program som tolkar signalerna från hjärnan enligt en modell. Och det var en svensk forskare som för några år sedan tog sig en närmare titt på hur det där programmet fungerade. Han upptäckte något mycket besvärande. Den maskinella bedömningen var felaktig i upp till 70 procent av fallen. Rubriken på artikeln var talande nog ”Cluster failure” och vad den gjorde var att i ett slag ställa många av de då över 40.000 publicerade vetenskapliga artiklarna som baserats på hjärnfotografering i synnerligen dålig dager.

Tillbaka till det som för tillfället är högsta mode när det gäller personlighetens mysterier och boken ”Vem är du?” Denna gång kallas det för big five, de fem huvudsakliga personlighetsdragen. Visserligen har det redan börjat glunkas om att det egentligen borde heta big six, och den här gången är det – ja, just det – den nya tekniken som avslöjar vår personlighet. Big data kommer osvikligt kunna tala om för dig vem du är. De fem (snart sex?) kategorierna är neuroticism, extraversion, välvillighet, samvetsgrannhet och öppenhet. Den sjätte som är på gång är ”aspekter av uppriktighet”.

Och slutsatserna är lika tvärsäkra som de varit sedan de gamla grekerna. I slutet av boken kommer några fullständigt häpnadsväckande påståenden som, om de vore korrekta, skulle ha förvandlats till pengamaskiner för länge sedan. Till exempel påstås det att det är möjligt att med hjälp av personlighetstester förutsäga människors känslor, tankar och beteenden. Jag kan bara konstatera att om det verkligen var möjligt skulle alla ”Gifta vid första ögonkastet” förbli gifta längre än fyra veckor.

Man skulle titta på en bläckplump och säga vad man såg och utifrån det kunde ens – ta-da! – personlighet avslöjas

Notlistan och källförteckningen i boken är gigantisk och jag vet att det just nu produceras fler ”bevis” för big five än de tusentals publicerade artiklarna som drog djupgående slutsatser om mänskligt beteende och hjärnan utifrån felaktigt datorritade bilder. Alla dessa forskare som satt med all denna datorkraft och mäktiga maskiner och med försökspersoner med saker fästa vid huvudet och det visar sig att de bara sysslat med en hightech-version av det gamla Rorschachtestet. Du minns väl det? Där man skulle titta på en bläckplump och säga vad man såg och utifrån det kunde ens – ta-da! – personlighet avslöjas. Eller ens sexuella läggning.

Det är lätt att avskriva personlighetstester – även när de sker vid anställningsförfaranden – som oskyldigt nonsens. Om företag vill spendera en förmögenhet på att hyra in en verksamhet som ska hjälpa dem att föra ett personligt samtal med jobbsökande är det väl inget fel med det? Det är trots allt en svår konst att göra en lyckad intervju med en nervös person som kanske inte vill vara helt uppriktig.

Men vi glömmer att makten att kategorisera någon annan har en synnerligen otrevlig historia. I Rwanda kategoriserades en grupp människor som kackerlackor. I Sverige kategoriserades en grupp människor som asociala. Och just nu kategoriseras människor i såväl Belarus som Myanmar som oliktänkande.

Om jag anställer fel person så kan jag skylla på personlighetstesterna

Jag påstår inte att de som förespråkar personlighetstester vill att folkmordet i Rwanda, tvångssteriliseringarna i Sverige och skotten mot demonstranter i diktaturer ska upprepas. Men att sätta en etikett på en annan människa är en stor sak. Det var en av förutsättningarna för Förintelsen. Och det är inte konstigt att en av de mer inflammerade diskussionerna under de senaste åren handlat om huruvida etiketten ”vit” är rimligt att förknippa med ett gäng egenskaper. Att vara ”rasifierad” är att bli etiketterad utan samtycke. Ur det perspektivet kan man se de rasifierades etikettering av ”vita” som en tillbaka-kaka. Lika inflammerad är diskussionen om vem som bör kalla sig kvinna. Etiketter och kategorier har betydelse.

Frågorna kvarstår. Varför fortsätter amerikanska myndigheter att använda lögndetektorer? Varför använder så många verksamheter dyra personlighetstester? Kanske handlar det om ansvaret. Om jag anställer fel person så kan jag skylla på personlighetstesterna. Om jag dömer en oskyldig till döden kan jag skylla på lögndetektorn. Det var maskinen, det var inte jag. Och vilken dröm det vore om det fanns en vetenskaplig metod som gjorde det möjligt. Men hittills är alla kategoriseringar byggda på mänskliga bedömningar och det spelar ingen roll hur rena och snygga data som kommer ut från maskinerna, inget slutresultat är bättre än sina indata. Om tjugo år kommer big five vara utdömt på samma sätt som Myers-Briggs, Rorschach eller Freud.

Men du är inte oskyldig – för du ägnar dig också åt kategorisering av dig själv och andra. Jag är fisk. Jag är introvert. Jag gillar när det går fort. Du är Djurgårdare. Du är kulturbarn. Du är snygg.

Och varför sitter jag själv och slöläser horoskopet och tänker att jo, kanske ska jag ändå ge mig ut på en resa. Varför fyller jag i de där självtesten på nätet? Jag borde veta att det inte finns någon genväg till att lära känna sig själv.

Jag tror att det handlar om vårt behov av att försöka få ordning i en rörig verklighet. Varje människa, alla på ditt jobb, alla i din familj, alla i ditt kvarter, alla miljarderna här på vår pandemidrabbade planet, varenda en är ett så fantastiskt kalejdoskop av skiftande egenskaper att vi ständigt frestas att blunda inför miraklet, för att inte överväldigas.

