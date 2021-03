Augustin: Min fulhet har just gått över styr

Jag har ännu inte gjort min första skönhetsoperation. Redan här vill jag framhålla att det inte beror på att det har saknats anledning. Tvärtom. Jag har till och med råkat ut för att en läkare som jag intervjuade spontant påtalade att jag behövde hjälp.

Synnerligen opåkallat pekade läkaren på mitt ansikte, och sa att ”det där går att göra något åt”. Jag tog mig för pannan och insåg att jag där hade spår efter en rejäl bula från det förflutna.

Jag som inte ens hade tänkt på att det var fel på mig. Alltså just det felet. Jag är mycket medveten om att jag inte har särskilt mycket hår, i alla fall inte på huvudet, där man vill ha det. Mitt mellaneuropeiska arv förser mig med en sorts mörka fräknar. Jag ler sällan på fotografier, för mina tänder lämnar en del övrigt att önska på grund av en medicin som min gravida mor tog.

Somliga klasskamrater ägnade en förvånansvärt stor del av grundskolan åt att påtala min fulhet. Så jag har alltid betraktat mig själv som en person som behöver använda min formuleringskonst för att få människor att glömma vad det är för beläte de egentligen har framför sig. Men sedan jag vande mig vid min stora näsa för trettiofem år sedan har jag inte aktivt ogillat något med mitt utseende. Ett slags terrorbalans. Så länge jag åtminstone inte blir fulare låter jag det vara.

Tills häromdagen: Ett obarmhärtigt vårljus lyser in i badrumsspegeln och jag upptäcker en rynka ovanför hakan. De tre rynkorna mellan mina ögonbryn har jag fått av mina romaner och de grå håren från mina relationer. Nytillskottet kommer från pandemin.

Det går att dölja pandemirynkan med ett skägg. Och kan man operera in några kilo fett i rumpan, som tydligen är modernt just nu, kan jag väl lägga in några gram i ansiktet. Men man vet aldrig vad framtiden bär med sig. Tänk om hela ansiktet blir rynkigt framöver? Då kommer det att se märkligt ut med en slät fläck.

Och om jag börjar skönhetsoperera mig kanske jag aldrig kan sluta, det är som när ens vänner skaffar en pytteliten tatuering. Innan man vet ordet av har de fler målningar än Nationalmuseum.

Jag tror i stället att jag ska försöka lära mig något av detta: bäst att vara tacksam över det man har, för en morgon kan man vakna upp och ha det värre.

Läs fler texter av Augustin, som till exempel den här med mindre konstruktiva förslag på namn på lokaler i Konstfack eller den här om hur han söker sitt kraftdjur. Följ honom här så missar du inget.