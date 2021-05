Augustin: Nalle Puhs vän Tiger är tydligen rasifierad

Han är skuttig, Tiger. Eller som han heter i barnboksförfattaren AA Milnes original – ”Tigger”. Han får heta Tigger även i den här texten, och strax kommer ni att få veta varför.

Jag har alltid älskat sagorna om Nalle Puh. Jag har läst dem högt för såväl barn som vuxna och varit särskilt stolt över min Nasse. (Den är förstås inte i klass med Allan Edwalls tolkning.)

Nalle Puh har approprierats av självhjälpare och företagsgurus som tyckt att det funnits en visdom i Nalle Puhs förhållningssätt till världen. ”Tao enligt Puh” är en bästsäljare.

Mina bästa vänner har regelbundet sagt att jag var som Tigger när jag var yngre. Kanske mer för att Tigger är pigg, godmodig och dansig och mindre för att Tigger har svårt med språket och är naiv, på gränsen till korkad.

Den lilla bleka grisen Nasse är rädd för Tiggers våldskapital, fast Tigger inte uppvisat några ilskna tendenser. Den praktiske och självutnämnde ledaren Kanin tycker att Tigger och hans skuttande är ett stort problem. Kanin är också den som gör upp en plan för att ”avskutta” Tigger.

Tigger är kort sagt invandrad till Sjumilaskogen och även om han verkar ha fått ett permanent uppehållstillstånd, så är inte alla medborgare så nöjda med hans närvaro.

För någon vecka sedan upptäckte jag att ”tigger” kommer från en ramsa för barn.

Eenie, meenie, minie mo.

Catch a tigger by the toe.

If he hollers, let him go.

Eenie, meenie, minie mo.

Den första och sista raden är en ljudlek. Mellanraderna är att en ”tigger” fångas in och om den skriker, kan man släppa den. Det finns andra varianter på ramsan där den som fångas in ska betala böter. Man kan fråga sig varför en tigger skulle betala böter, och hur en tigger kan vara på rymmen.

Lingvisten John McWhorter skrev en text häromveckan om att en version av barnvisan inte innehöll ordet ”tiger”, och inte heller ordet ”tigger”. Men däremot ordet ”tigger” fast med ett ”n” i början och inte ett ”t”. Ja, ni fattar.

Det verkar, i alla fall enligt vissa, som om rimmet gällde slavhandeln. Och att de där böterna skulle betalas av förrymda slavar som fångades in.

Så nu ska jag läsa om Nalle Puh och jag undrar hur det kommer kännas när jag kommer till kapitlet där Tiger ska avskuttas.

