Auktion i Spanien stoppas – tavla kan vara värd miljarder

Startpriset för målningen var 1 500 euro, motsvarande 15 300 kronor. Men om det verkligen är Caravaggio som ligger bakom verket kan det vara värt upp till 1,5 miljarder kronor. Det skriver BBC.

1700-talsmålningen föreställer Jesus precis före korsfästelsen och enligt auktionskatalogen är den tillskriven den spanska konstnären José de Ribera.

Efter oro för att tavlan kunde säljas utomlands stoppade den spanska regeringen auktionen, bara några timmar innan målningen skulle gå under klubban.

– Flera experter har studerat verket, och just nu har vi ingen mer information. Målningen har stoppats för export och kommer inte att lämna Spanien, säger en talesperson för auktionshuset Ansorens, enligt AFP.

Flera konstexperter tycks dock vara säkra på sin sak.

– Det är han, säger konstvetaren Maria Cristina Terzaghi till den italienska tidningen La Repubblica.

Hon menar att manteln som Jesus bär liknar den Caravaggio har avbildat i målningen ”Salome with the head of Johan the Batist”.

– Målningen är värdefull, vi hoppas att det är en Caravaggio, säger Spaniens kulturminister José Manuel Rodríguez Uribes.