Auktion på pionjären Nell Waldens verk

Nell Waldens nyckelroll i modernismens utveckling i Berlin under 1900-talets början har det senaste decenniet belagts med ny forskning, utställningar och häromåret en biografi av Margareta Alin Hegelund; ”Min Nell: En ung svenska i expressionismens Berlin” (Arx förlag). Nu har Bukowskis fått in hela 49 verk av Nell Walden från Familjen Anderssons samling, konsthandlarfamiljen som öppnat Per Ekström-museet i Orrefors.

Verken på denna specialauktion är nonfigurativa färgsymfonier i blandteknik, ofta med en grund i naturens organiska former, och värderade från 6.000 till 20.000 kr. De tillhör Waldens sena produktion från 1950- till 70-tal, varv flertalet var med på Mjellby konstmuseums stora utställning ”Nell Walden och Der Sturm” 2015.

Walden föddes som Nelly Roslund 1887 i Landskrona. Hon utbildade sig till organist och gifte sig 1912 med den tysk-judiske kulturprofilen Herwarth Walden, som drev den radikala kulturtidskriften Der Sturm i Berlin. Det var när Nell Walden kom in i bilden som Der Sturms verksamhet växte med ett galleri, där den tyska expressionismen och andra modernistiska strömningar lanserades. Hon gick själv på Der Sturms konstskola, influerades av Wassily Kandinsky och Gabriele Münter, och var den första svensken efter Hilma af Klint som målade abstrakt.