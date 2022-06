Australiskt drama om skjutmassaker stoppas i Norge

”Utifrån helgens tragiska händelse i Oslo och med hänsyn till de anhöriga har vi på Another World Entertainment beslutat att skjuta upp premiären av 'Nitram' på obestämd tid”, skriver den norska distributören Marius Olsen till norska Rushprint.

”Nitram” tävlade om Guldpalmen under fjolårets Cannesfestival och belönades med priset för bästa manliga skådespelare för Caleb Landry Jones (”Three billboards outside Ebbing, Missouri”, ”X-men”). I sin psykologiska karaktärsstudie försöker regissören Justin Kurzel teckna ett porträtt av massmördaren Martin Bryant som ligger bakom en av tidernas mest dödliga skjutmassakrer. I slutet av april 1996 dödade han 35 människor och skadade ytterligare 23 i ett vansinnesdåd i Port Arthur, Tasmanien. Motivet är fortfarande oklart, men Bryant tycks ha lidit av psykisk ohälsa sedan barnsben. Han avtjänar sammanlagt 35 livstidsdomar och ytterligare 1652 år utan möjlighet till frigivning.

– I Australien är det tabubelagt att göra en film om Port Arthur-skjutningarna - det är en händelse som är otroligt svår att prata om för många australiensare, särskilt i Tasmanien, säger regissören Justin Kurzel i en intervju med The Playlist.

Justin Kurzel i samband med världspremiären för ”Nitram” i Cannes 2021. Foto: Alamy

Manusförfattaren till ”Nitram” är Shaun Grant som också skrivit manusen till Justin Kurzels ”Snowtown” och ”True history of the Kelly gang”. ”Nitram” har bland annat jämförts med Gus van Sants Guldpalmsvinnare ”Elephant” (2003) som skildrade skolskjutningen i Columbine high school 1999.

– Jag blev verkligen rörd av hur Shaun hittade en väg in i händelsen som gjorde att jag kunde förstå hur en karaktär hade kommit till det här mentala tillståndet där han blev så farlig att han gick in i en vapenaffär och köpte den här sortens vapen. Jag tror att mycket av min drivkraft hade att göra med de känslor jag hade för den där familjen som var tvungen att leva och vara runt den här individen - det kändes som en familj som var från samma gata som min, säger Kurzel till The Playlist.

Filmens svenska distributör Njuta films har i dagsläget inga planer på att flytta fram biopremiären som är satt till den 5 augusti.

