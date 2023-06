Autorhythms instrumentalmusik är fylld av värme och hoppfullhet

Logga in

Rymdtechno Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Autorhythm "Songs for the nervous system" (Thanatosis/Border)

Joakim Forsgren har fått sin beskärda del av smällar i livet. Efter att ha opererats för skelettcancer i sjuttonårsåldern förlorade han förmågan att höra höga frekvenser, och i mitten av 10-talet fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. Det var någonstans där han under pseudonymen Autorhythm började arbetet med musiken till ”Songs for the nervous system”. Forsgren undrade hur det skulle låta om hans analoga synthar spelade musiken själv om han inte skulle klara av det. Och han frågade sig hur människokroppen påverkas av ljud och ljus på vissa frekvenser.

Det låter kanske mer som utgångspunkt för forskning än för ny musik. Men den teoretiska bakgrunden sveps bort direkt så snart man börjar lyssna. Det här är elektronisk instrumentalmusik fylld av värme och tja, hoppfullhet. Den begränsning som en livslång sjukdom kan innebära har här omvandlats till tyngdlöshet.

Man kan referera till 70-talspionjärer som Kraftwerk eller Cluster, men de här 36 minuterna landar direkt i nuet. Musiken kan användas en stjärnklar natt när man ligger på en gräsmatta och tittar rätt ut i rymden. Eller som ett soundtrack till Lennart Nilssons detaljerade foton inifrån människokroppen. Den sortens perspektivförskjutning uppstår hela tiden – från makro till mikro.”Songs for the nervous system” är ett stort litet album.

Bästa spår: ”Doom variations”

