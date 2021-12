Äventyret långt borta i ”Allt är ett äventyr” om Evert Taubes liv

Annika Thor och Jakob Wegelius ”Allt är ett äventyr. En berättelse om Evert Taubes fantastiska liv” Bokförlaget Max Ström Visa mer

I min barndom vilade Evert Taubes visbok högst upp i nothögen invid pianot. Lätt hundörad kikade han själv fram från omslaget. Rönnerdahl och Rosa på bal hörde till midsommar och påsk och kring lilla Ellinors längtan efter en pappa långt-bort-i-stans, funderade jag mycket. Hon som önskade ett halsband av korall, magiskt vackert.

Men det var då. Hur stor nationalpoet Evert Taube än blev under sin livstid (1890–1976) har nog ändå en viss glömska lagt sig över hans verk. Tiden går och musik måste hållas levande i konkurrens med senare nationalhjältar. Men Taube är, precis som till exempel Bellman och Vreeswijk, en del av den svenska folksjälen. Det finns all anledning att friska upp minnet av äventyraren med luta, ett uppdrag som nu Annika Thor och Jakob Wegelius tagit sig an.

Den knubbigt blågröna volymen med Jakob Wegelius omslagsbild väcker intresse. Här finns en rad taubeska attribut: fullriggaren, Vinga fyr, vinflaskor, lutan, glasflöten och den tvinnade trossen. Och i fokus förstås Taube själv, med vegamössan på svaj och blåbyxorna på. Utefter försättsbladen breder sedan hela det böljande blå havet ut sig med valar, rosor och notskrift. Magnifikt, Jakob Wegelius!

Men sedan då? Ju längre jag kommer genom bokens dryga 220 sidor, desto mer brydd blir jag. Titeln ”Allt är ett äventyr. En berättelse om Evert Taubes fantastiska liv” har pretentioner men kanske skulle en mer passande titel vara ”…fantastiska ungdom”, för det är den Annika Thor borrat ner sig i. Läsaren får ta del av Everts uppväxt på Vinga, hur familjen läste sagor, musicerade och hade det ganska gott. Evert lärde sig älska havet, en kärlek han bevarade genom livet. Han sökte de fria vidderna, de han senare också skulle uppleva i galopp över Pampas.

”Varför kan du inte vara mer som dina bröder?” undrade fadern. Frågan återkom ofta under Everts ungdom och unga vuxentid. Evert som ville resa ut i världen, bli berömd författare och konstnär i stället för att, som flera av syskonen, skaffa sig en trygg utbildning. Men Evert Taube levde sin dröm även om den kostade på av helskotta. Han frös och svalt och tog påhugg på skepp där befälen ibland var despoter och lurendrejare. Evert levde också sin dröm om kärlek, många förhållanden hann det bli, men kärleken till Astri Bergman var livsavgörande. Först när Evert Taube slagit igenom, inte som författare och konstnär, utan som trubadur, textförfattare och estradör, blev han godkänd av Astris familj.

Visst är detta, och mycket mer därtill, intressant att ta del av. Men jag blir inte klok på för vem/vilka denna bok är skriven? Barn och tonår anges som rekommenderad ålder och ”etiketten” säger både fackbok och kapitelbok. Att vända sig till både barn och tonåringar är grannlaga, en värld kan skilja åt.

Och oavsett det behöver varje berättelse en krok, något som drar in läsaren i ett skeende, något som verkligen väcker nyfikenhet. När många unga nu inte har en susning om Taubes dignitet blir Annika Thors grundliga redovisande av de skepp han mönstrat på, vad besättningsmännen hette, vilka hamnar de angjort och så vidare något av en katalogaria. Likaledes blir det oerhört många namn och orter även när Evert vistas länge i Sydamerika och annorstädes. Det annonserade äventyret hackas upp, och lusten att ta del av de sångtexter som förmedlas sipprar sakta bort. Alla små förklaringar av ord, platser och begrepp som ackompanjerar texten, andas mer lärobok än passion, men nog var det just det sistnämnda som drev skalden Taube?

Annika Thor är en av landets främsta författare för unga, ändå känns berättelsen om Evert Taubes yngre dar snopen. Och varför slutar boken när Evert Taubes verkliga storhetstid börjar?

