Avklädda HBO-serien ”The idol” står för årets sexchock i Cannes

Redan i inledningen av ”The idol” blir en intimitetskonsult inlåst på en toalett. Den Britney Spears-liknande popartisten Jocelyne (Lily-Rose Depp), som nyss haft ett nervöst sammanbrott, ska fotograferas och filmas inför sitt kommande skivsläpp. Plötsligt vill hon till varje pris visa brösten, och det jublande teamet vill verkligen inte störas av någon gnällig regelryttare som dödar glädjen.

Cannesfestivalens på förhand mest omsusade visning ägde rum härom kvällen, följt av ett beachparty de luxe med obscena mängder rysk kaviar, enligt de som var där. De första två timmarna av HBO:s nya serie – som flörtar med ”Euphoria”-publiken men utspelar sig popvärlden – levererar direkt. Alla förhandsrykten om hämndporr, strypsex, nakenchocker och grafisk onani med isbitar och bdsm-inslag talar sanning.

Några av de tidiga pressreaktionerna kallade serien för en ”odyssé genom sajten Pornhub”. Klart är att ”The idol” kanske är det mest porriga i Cannes sedan ”The brown bunny”. Här finns väldigt lite hämningar eller politisk korrekthet. Som den hårdföra skivbolagsbossen Nikki (En ”Succession”-brutal Jane Adams) säger: ”Psykisk ohälsa är sååå sexigt”.

Tidigt i våras skrev Rolling Stone en artikel med den säljande titeln ”Så blev HBO:s nya ’Euphoria’ skruvad tortyrporr”. En text som menar att den återberättar hur seriens kvinnliga regissör Amy Seimetz blev av med jobbet efter att ha spelat in 80 procent av scenerna. Anledningen? Artisten The Weeknd, som skapat serien under sitt verkliga namn Abel Tesfaye, gillade inte hur det ”det kvinnliga perspektivet” influerade berättandet. ”Euphoria”-regissören Sam Levinson kallades in. Det mesta gjordes om, och att döma av de första två avsnitten är det svårt att tänka sig serie med en mer manlig blick.

Sam Levinson flankerad av sina skådespelare, Lily Rose-Depp och The Weeknd. Foto: Genin Nicolas/ABACA/Shutterstock

Inte oväntat gav Levinson en annan bild av historien när han mötte pressen dagen efter världspremiären.

– Vi fattar att vi har gjort en provocerande serie. Men det som Rolling Stone skriver är helt främmande för mig. Jag är ledsen för att de medvetet har uteslutet saker som stör deras teser. Det finns mycket sådant nu, sade Levinson som dock inte verkade särskilt orolig över ryktesspridningen.

– När min fru läste upp den där artikeln för mig så tittade jag på henne och sade: ”Vi kommer att ha sommarens största tv-succé!”.

Även Lily-Rose Depp, nummer två i familjen som skapar rubriker på årets Cannesfestival, känner sig främmande för ryktesspridningen om kaos under inspelningen.

– Det är alltid lite sorgligt och nedslående att läsa elaka och falska saker om människor man tycker om. Det där speglade inte alls min erfarenhet av inspelningen av ”The idol”, sade den 23-åriga stjärnan som är dotter till Johnny Depp och sångerskan Vanessa Paradis.

Lily-Rose Depp i ”The idol” Foto: HBO Max

Hennes konstant avklädda Jocelyne lider av att hon tycker att hon förlorat sig själv och blivit en produkt i andras händer. En partykväll på stan låter hon sig förföras av en karismatisk klubbägare vid namn Tedros (Abel Tesfaye) som utlovar kreativt stöd i utbyte mot bland annat hårdför sex. Tedros visar sig också vara en sektledare någonstans i skärningspunkten mellan sexkulten Nxivm och scientologerna, men riktigt så långt kom inte Cannesvisningen.

Lily Rose-Depp i Cannes. Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM/Shutterstock

– Vi lever i en väldigt sexualiserad värld, särskilt i USA. Pornografin har en stark påverkan på unga människor och vi ser det i popvärlden och hur det speglas i nätets träskmarker, menade Sam Levinson.

På frågan om hur han kalibrerade sexscenerna för att de skulle kännas säkra, svarade han:

– Ibland, när saker är revolutionerande, kan de gå väl långt.

Lily-Rose Depps idé om sin rollfigur Jocelyne är att denna uppträtt sedan hon var liten och att nakenheten är en del av hennes karaktär.

– Hennes klädstil handlar inte bara om att showa, det genomsyrar hela hennes liv. Hon vill berätta något om sig själv. Hennes fysiska avkläddhet speglar hennes emotionella sårbarhet, sade Depp och berättade att i verkligheten hade hon i alla fall haft god hjälp av en intimitetskonsult.

Abel Tesfaye menade i sin tur att målet med ”The idol” var att skapa något speciellt, roligt, som får vissa att skratta och andra att bli förbannade. Han förklarade att Jocelynes rollfigur var inspirerad av hans egna erfarenheter tidigt under sin musikkarriär och att han var tacksam över att han själv fattat bättre beslut än vad rollfiguren gör i serien.

Abel Tesfaye i ”The idol” Foto: HBO Max

Han beskrev sin smått demoniska rollfigur med entonig låg stämma, långa rockar och en oljig hårpiska som en slags Dracula-figur som lurar in Jocelyne i sin håla. Han skrattade när en journalist frågade om han mött någon person som Tedros i verkligheten.

– I don't fucking think so.

”The idol” har ett smittande driv, en lyxig iscensättning som lyckas skapa en viss illusion av att den säger något hett och radikalt om den mörka baksidan av celebritetskulturen. Men av de avsnitt som visades i Cannes fick man mest känslan av den är ett offer för just den manliga blick som den (möjligen) vill ifrågasätta. Metoo känns långt borta.

”The idol” får premiär på HBO Max den 4 juni.

"The idol" Tv-serien ”The idol” är skapad av den kanadensiska artisten Abel ”The Weeknd” Tesfaye tillsammans med regissören Sam Levinson (HBO-succén ”Euphoria” och Netflixfilmen ”Malcolm & Marie”) samt Reza Fahim. Huvudrollerna spelas av Lily-Rose Depp som spelar en popstjärna med vacklade psykisk ohälsa respektive Abel Tesfaye om gestaltar en karismatisk klubbägare med en skum agenda. Den sydkoreanska rapparen Jennie Kim från Blackpink medverkar också. Visa mer Visa mindre

Läs mer om Cannes filmfestival här