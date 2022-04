Avskalade ”Old Henry” är nyvästern laddad med intriger

Västern ”Old Henry” Regi & manus: Potsy Ponciroli. I rollerna: Tim Blake Nelson, Gavin Lewis, Scott Haze, Stephen Dorff med flera. Längd: 1 tim 39 min (15 år). Språk: engelska, spanska. Biopremiär. Visa mer

I fjol beskrev Karin Svensson en västernfilmens renässans (Svenska Dagbladet, 15/5 2021). Hon lyfte bland andra fram Jennifer Kents ”The nightingale” (2018) och Kelly Reichardts ”First cow” (2019) som exempel från en ”våg av filmer som fyller västerngenren med nytt innehåll”. Mer nyans, mer mångfald, starkare ifrågasättande. Färre nationalistiska rättfärdigande av vitas vidrigheter.

”Old Henry” passar varken in i någon nidbild eller ny våg. Däremot återbesöker den västern som lägereldplats för mytologisering. Genren har ju sina berömda hjältar och skurkar, där fakta ibland är svåra – eller rentav ointressanta – att tyda i det sagolika skimret.

Viss västern sätter gärna rykande skotthål i legendarer. ”I shot Billy the Kid” (1950), ”Mannen som sköt Liberty Valance” (1962) och ”Mordet på Jesse James av ynkryggen Robert Ford” (2007) är bara några exempel på filmer där själva mytologiseringen blir en magnet för machofasoner, destruktiva kändisskap och omöjliga ideal.

Den sortens historier verkar ha inspirerat regissören och manusförfattaren Potsy Poncirol. Man hålls på sträckbänken innan man förstår vem den fårade bonden Henry (Tim Blake Nelson) är – eller snarare: vem han varit – men hans baksmälleblick skvallrar om en som sovit med ena öga öppet i många decennier.

Han är en änkeman som bor med sin tonårsson (Gavin Lewis) i Oklahomaterritoriet. Det är tidigt 1900-tal och livet är slitsamt. Tradigt och tråkigt, tycker sonen, men Henry verkar föredra det framför sitt forna liv – ett som kommer till ytan när han släpar hem en skottskadad man (Scott Haze) med stulna sedlar.

”Old Henry” är laddad med intriger, men i övrigt är berättandet föredömligt avskalat. Luckorna i Henrys fåordighet fylls med vidbilder på territoriets väldiga och vackra landskap (i själva verket filmade runt Watertown, Tennessee). De tungsinta stråkarna får en att ana att kompositören Jordan Lehning lyssnat flitigt på Nick Cave och Warren Ellis, men sämre inspirationskällor kan man ha. Överhuvudtaget känns filmen som en lightprodukt av verk från tyngre filmskapare.

Tim Blake Nelson rör knappt en min i den hårdnackade titelrollen. En tråkmåns som även utstrålar stora doser sorg, skuld och dämpad faderskärlek. Snarare än monoton kan insatsen beskrivas som karaktärstrogen. Han är en handlingens man som inte vill agera, i alla fall inte som förr – såvida han inte är så illa tvungen.

”Om jag hade vetat att det bara krävdes en bra historia…”, säger den skottskadade främlingen när han till slut vunnit Henrys förtroende. Direkt därefter börjar skotten hagla in i huset. Bra historier kan skapa spänning, men också släppa in mörker och misär. Åtminstone i den del av genreterritoriet som Potsy Ponciroli bjuder in till.

Se mer. Tre sevärda västernfilmer av senare slag: ”The proposition” (2005), ”No country for old men” (2007), ”Meek's cutoff” (2010).

