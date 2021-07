”Awaken” tröttsam kitschparad av fina vyer

Dokumentär ”Awaken” Regi: Tom Löwe Längd: 1 t 14 m (barntillåten) Språk: engelska Biopremiär: 9 juli Visa mer

Det är inget fel i att filma ett vattenfall – lägger man däremot fel musik på bilderna blir det lätt kitsch. Detta är ett genomgående problem för filmen ”Awaken”. Inte att musiken jämt är fel utan för att nästan allt är kitsch.

Regissören Tom Löwe har under många år rest jorden runt med sin kamera och sin drönare och sina idéer om vad skönhet är. Det kan vara en kvinna som dansar balett i skogen, det kan vara midsommarfirande kvinnor i folkdräkter och kransar, det kan vara en flicka på en rosa cykel. Väldigt ofta är det just unga kvinnor han filmar, eller skrattande barn eller ibland någon gubbe på ett berg eller fiskare som balanserar på pinnar i havet utanför Sri Lanka.

Fina bilder allihop – men kitsch rakt igenom.

”Awaken” är en serie sammanfogade, musiksatta filmklipp från världen. Ingen handling, inget egentligt budskap utöver att det är en vacker värld vi lever i. Och ingen dialog. Jo, skådespelaren Liv Tyler kommer in två till tre gånger och säger djupsinnigheter som:

”There is a way…” (Det finns en väg…) och ”You are the light…” (Du är ljuset…)

Hon kunde lika gärna ha sagt carpe diem.

Och när vi plötsligt i en vacker orange solnedgång får se en delfin hoppa i en båge över den sjunkande solen – ja då är det ett faktum. Regissören Löwe har sammetsaffischer som skönhetsideal och se där, visst ser vi en ung kvinna i samma solnedgång springande i vattenbrynet mot delfinen.

Filmveteranen och nestorn Terrence Malick är exekutiv producent tillsammans med Godfrey Reggio vars Qatsi-triology hela tiden gör sig påmind med tankar som: ”Ojoj, det här är mycket sämre.”

Vad nämnda giganter har med denna film att göra och varför de är med är en gåta. Och att filmen heter ”Awaken”, vakna, är nästan komiskt. Regissören Löwe har sovit sig igenom de sista årens vimeo-länkar, time-lapse filmer, drönarbilder och vackra you-tube klipp. Han verkar uppriktigt tro att han gör något nytt.

Se istället: ”Koyaanisqatsi” (1982), ”Powaqqatsi” (1988), och ”Naqoyqatsi” (2002) av Godfrey Reggio.

Läs fler filmrecensioner