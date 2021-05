Bachs son får de punkiga känslorna att svalla

Konsert Musik av Carl Philipp Emanuel Bach. Barockakademin Göteborgs Symfoniker. Musikalisk ledning: Stefano Veggetti. Strömmat på GSO Play. Visa mer

I glappet mellan barock och Wienklassicism rör sig musiken åt lite olika håll. Mot alternativa stilar som får en kortvarig blomstring på spridda ställen i Europa. Till de mest spännande hör den så kallade ”känslosamma stil” som frontades av Bachsonen Carl Philipp Emanuel (1714–1788) och som hade sitt säte i norra Tyskland, först i Berlin och därefter i Hamburg.

Det handlade om en förromantisk stil, besläktad med den samtida litteraturens ”Sturm und Drang”, som slet isär den aristokratiska barockstilen med häftiga temperamentväxlingar och en närmast överhettad dramatisk impulsivitet. Och som fick sitt främsta uttryck hos C Ph E Bach – framför allt i dennes verk för klaver, vilka präglades av en ny subjektiv sensibilitet som hade sin förebild i den samtida poesin. Att denne Bach var granne med diktaren G F Klopstock i Hamburg, där de utbytte idéer om hur musikaliska och poetiska stämningar kunde befrukta varandra, var också av stor betydelse.

Med sitt album ”Beyond the limits” (Harmonia Mundi) har Amandine Beyer och hennes lysande ensemble Gli Incogniti nyligen väckt stort intresse även för C Ph E Bachs orkestermusik. Med ett knippe symfonier framförda med en sådan skoningslös attack att man är böjd att kalla den för den första punkmusiken. Där det anti-konventionella hörs i varenda takt.

Foto: Göteborgssymfonikerna

Riktigt samma hejdlösa energi når väl inte Göteborgssymfonikernas barockakademi upp till i de två symfonier av C Ph E Bach som nu finns utlagda på GSO Play. Men framförandet är gott nog. Inte minst med tanke på hur ovanlig denna repertoar är på de större konserthusen. Och för en symfoniorkester av rang.

Den erövrade nya rörligheten är fullt kännbar i dessa två symfonier. Liksom de effekter där musiken låter som om den sparkar in en dörr, tjuter likt en sågklinga eller snärtar till som en piska. Ja, det är nog första gången som en klassisk konsert fått mig att genast efteråt vilja sätta på Rolling Stones punkpärla ”When the whip comes down”.