Både lek och allvar när Supermarket öppnar igen

Med två dagar kvar till öppning är Supermarket art fair på tisdagsmorgonen inte mycket mer än en entré och en 2 000 kvadratmeter stor lokal med en mängd till största delen ännu tomma, vitmålade bås som väntar på att fyllas med konst.

– Det är fortfarande flera medverkande som inte kommit än. Hälften kommer i dag, det brukar vara så här, säger Pontus Raud, grundare och en av mässans tre konstnärliga ledare.

I år har den kringflackande mässan hittat hem i ett tidigare lekland under Ica Kvantum, i det stora shoppingkomplexet Skärholmens centrum. Möjligen en lustig kontrast till ambitionen att vara en motpol till den mer kommersiellt inriktade konstmässan Market, som pågick under det större Stockholm art week i början av maj. Pontus Raud har själv varit här med sina barn innan leklandet stängde för ett par år sedan. Därefter har lokalen tjänat som vaccinationscentral, men när mässan på torsdagen slår upp dörrarna ska drygt sextio gallerier från ett tjugotal länder samsas under temat ”Holy fluff”.

– Det känns som att folk är lättade att komma hit efter pandemin. Vi har fått ansökningar från fler gallerier än vi brukar. Det finns förväntningar. Så temat är något lättsamt och lekfullt, men vi försöker samtidigt få in något seriöst med tanke på hur det varit under de senaste två åren, säger Alice Maselnikova.

Pandemin, sätter dock ännu spår. Supermarket har normalt medverkande från stora delar av världen, men på grund av reserestriktionerna domineras årets upplaga av europeiska utställare. Mest långväga är två utställare från USA.

– Vi har ju haft gallerier från hela världen tidigare, men nu har det varit svårare för till exempel de i Asien att ta sig hit. Kina har sin lock down till exempel, som gör det svårt, säger Pontus Raud.

Bild 1 av 2 Supermarkets konstnärliga ledare Pontus Raud, Andreas Ribbung oxh Alice Máselníková, i montern för Galleri Verkligheten från Umeå. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 2 Antalet som besöker Supermarket har varierat genom åren, men under senare tid snittat omkring 4 000 personer. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Också andra kriser tar plats under mässan. Från Kiev kommer galleriet Garage33.Gallery-Shelter och duon Maria Kulikovska och Uleg Vinnichenko. Den förra lyckades fly hemlandet efter Rysslands invasion, medan Uleg Vinnichenko blivit kvar. Nu ska de återförenas under mässan.

– Vi räknar med att kriget kommer att synas och dyka upp lite här och var. Vi har också en utställare från Brest i Belarus, KX Space, som startades av en teater men som tvingats stänga på grund av repressionen, säger den tredje av mässans konstnärliga ledare, Andreas Ribbung.

Annat är mer lättsamt. Bland de utställare som åtminstone hunnit börja komma i ordning är danska Qwerty från Odense. Den sju personer starka konstgruppen gör sitt fjärde år på Supermarket och har gjort det till sin sak att resa lätt. Till årets monter har de samlat ihop allt material på plats i Skärholmen.

– Vi försöker alltid att ta med oss så lite som möjligt. Det är smidigt när man reser, men vi gillar också att låta slumpen vara en del av vårt arbete, säger en av konstnärerna, Anders Qvist Nielsen.

Från Kiev kommer galleriet Garage33.Gallery-Shelter och duon Maria Kulikovska och Uleg Vinnichenko. Foto: Magnus Hallgren

På tisdagen är resultatet ännu misstänkt likt en hög oönskade spånskivor, men på torsdagen ska här bli ett labb: ”STUX center for stupid experiments”. Här ska en av gruppens konstnärer skulptera fram fysiska representationer av besökarnas problem, en annan ska måla med sina armhålor.

– Vill man hitta nya intryck måste man undersöka det poänglösa och dumma. Det är så vetenskapsmän jobbar. För att hitta nya idéer arbetar de med slumpen, och det vet vi som konstnärer allt om; ibland måste man bara göra något och upptäcka utifrån det. Det låter dumt men det är egentligen väldigt smart, säger Indigo Richards, också hon del av Qwerty.

Bortom montrarna är möten och samtal konstnärer emellan något av det allra viktigaste med Supermarket, säger flera av de medverkande DN möter på tisdagen. Arrangemangen sker utanför den publika delen av mässan och började som ett sätt att sammanföra deltagarna bortom att bara byta visitkort, och har fått växa med åren, berättar Andreas Ribbung. I år har man ett samarbete med statliga Konstnärsnämndens internationella program för bild och form, Iaspis, med konstnärer från Ramallah, Brest, Cluj-Napoca och New York.

– De har alla olika erfarenheter, som svenska konstnärer kan lära sig av. Kunskapsutbytet har blivit ett viktigt fokus. Man får det här utbytet mellan olika länder och effekterna av det är ovärderligt. Det utvecklar konstscenen, säger Andreas Ribbung.

Bild 1 av 2 Jon Kraja från Galleri70 i Albanien i full färd med att färdigställa galleriets monter inför Supermarket 2022. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 2 Danska konstgruppen Qwert från Odense består av sju personer, här Mikkel Larris, Indigo Richard, Anders Qvist Larsen, Camilla Gaugler och Jens Anderson. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Duon bakom albanska Gallery70 från Tirana beskriver mötena som helt avgörande för medverkan på Supermarket.

– För oss är det extremt viktigt. Det är första gången för oss på den här typen av konstmässa. Här finns en stark samarbetskultur, folk hjälper varandra, säger Lauresha Basha och berättar att de tvingades lämna tavelramarna i Tirana, men att de snabbt fick hjälp på Supermarket.

– Det får man inte på större och mer kommersiella mässor, säger hon.

Med sig har de ett tiotal unga och äldre konstnärer, från olika discipliner.

– Vi har försökt ta med oss och representera så många konstnärer som möjligt. Vi har målningar, skulpturer och fotografier. Det är mycket, men det blir en mångfald som är representativ för Supermarket, säger Lauresha Basha och fortsätter:

– Men mest ser jag fram emot utbytena för våra konstnärer. För problemen för konstnärer är väldigt lika oavsett om man kommer från Tirana eller Stockholm. Det är något av det viktigaste och mest spännande för mig på mässan, säger hon.

Supermarket Den konstnärsdrivna mässan Supermarket, Stockholm independent art fair 2022 pågår den 26 till 29 maj i tidigare Andy's lekland i Skärholmens centrum. Drygt sextio konstnärsinitiativ från ett tjugotal länder medverkar. Utöver utställningar och performance arrangeras ett seminarieprogram. Visa mer

